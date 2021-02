News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Online-Rundgang durch die Nubert Hörstudios

Bildquelle: Nubert

Ab sofort kann man bei Nubert die Hörstudios in Schwäbisch Gmünd, dem Stammsitz des Unternehmens, virtuell begehen. Noch sind überall in Deutschland nahezu alle Läden geschlossen. Nubert lädt Besucher jetzt zur virtuellen Shopping-Tour per Web-Browser durch die Ausstellung des in 2020 mit viel Aufwand und Hingabe restaurierten und erweiterten Schwäbisch Gmünder Ladengeschäftes. 20 detaillierte Panorama-Fotos mit 360 Grad-Ansicht wurden dafür erstellt, um sowohl die Ausstellung der Lautsprecher und eigenen HiFi-Elektronik als auch die wohnlich eingerichteten Hörstudios bequem zuhause am Rechner zu besuchen.

Möchte man nach der virtuellen Tour persönlich im Ladengeschäft erscheinen, kann man direkt sein Wunschstudio zum Probehör-Termin reservieren. Der Online-Shop steht allen Kundinnen und Kunden natürlich weiterhin offen. Bestellungen werden kontaktfrei ausgeliefert und auch die Komponenten kann man wie bisher bis zu 30 Tage zuhause testen.

Der virtuelle Ladenrundgang in Schwäbisch Gmünd ist ab sofort auf der Nubert Website zugänglich.