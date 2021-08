News

Neuer Gaming Nacken-Lautsprecher von Panasonic

Bildquelle: Panasonic

Panasonic stellt mit dem SC-GN01 einen neuen Gaming Nacken-Lautsprecher vor, der ein besonders immersives Gameplay mit hohem Tragekomfort kombinieren möchte. Vier Lautsprecher sollen für ein realistisches Surround-Erlebnis sorgen. Drei verschiedene Gaming-Sound-Modi für unterschiedliche Spielegenres sind an Bord des in Zusammenarbeit mit Square Enix entwickelten GN01. Auch für Musik und Filme gibt es eigene Modi. Die Verbindung zu PC oder Konsole ist für niedrige Latenz kabelgebunden (PC, PS4/5 und Switch per USB-Kabel, Xbox mit Audio-Kabel).

Der Panasonic SC-GN01 Gaming Nacken-Lautsprecher ist ab Ende September 2021 für 179 Euro bei Amazon erhältlich.

