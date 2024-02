News

Michael Manns "Ferrari" ab März bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video hat sich die Rechte an Michael Manns "Ferrari" gesichert und zeigt den Film ab dem 1. März exklusiv in Deutschland und Österreich. Im Biopic von "Heat"-Regisseur Michael Mann über den Gründer des italienischen Sportwagenhersteller sind neben Adam Driver in der Hauptrolle u.a. Penélope Cruz und Shailene Woodley zu sehen. Der Film umfasst nicht das gesamte Leben von Enzo Ferrari sondern konzentriert sich auf einen engen Zeitraum im Jahr 1957, in dem Ferrari mit einer Herausforderung konfrontiert wird, die über seine Zukunft entscheiden wird.

In Italien erscheint "Ferrari" am 21.03.2024 auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc.

