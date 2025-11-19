News
"Lohn der Angst" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
19.11.2025 (Karsten Serck)
Filmjuwelen veröffentlicht "Lohn der Angst" (Le salaire de la peur / Il salario della paura) auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Henri-Georges Clouzot aus dem Jahr 1953 mit Yves Montand, Charles Vanel und Peter van Eyck erscheint
am 27.11.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit deutschem und französischem DTS HD Mono-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und mehrere Hintergrund-Featurettes geplant.
Update: Die Veröffentlichung der Ultra HD Blu-ray wurde auf den 02.04.2026 verschoben.
bereits erhältlich:
