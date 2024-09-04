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LG feiert 10 Jahre webOS mit Gratis-Streaming-Angeboten

Bildquelle: LG

Zum zehnjährigen Jubiläum von webOS erhalten Besitzer von LG TVs kostenlose oder rabattierte Angebote zu den Streaming-Inhalten verschiedener LG-Servicepartner. Unter anderem bieten Apple TV+, Apple Music und DAZN exklusive Angebote für LG-Kunden während der LG Streaming Week an. Verschiedene Verkaufsaktionen zu den TV-Geräten soll es ebenfalls geben.

Vom 09. September bis zum 13. Oktober können Besitzer von LG Smart TVs (LG NanoCell, QNED und OLED TVs sowie LG StanbyME und StanbyME Go ab Modelljahr 2018 und mit webOS 4.0 oder höher) eine Vielzahl an kostenlosen und ermäßigten Abos abrufen. In jeder Aktionswoche wird ein globales und lokales Partnerangebot vorgestellt, wobei jedes begrenzte Angebot der Partner jede Woche ausschließlich über die LG Streaming Week App zugänglich ist.

Kostenlose Abonnements von bis zu drei Monaten gibt es z.B. von Apple TV+. Mubi bietet für 70% Rabatt für sechs Monate auf seine Abos. Bei DAZN erhalten Neukunden Rabatt auf ein NFL Game Pass Season Pro-Abo und ein NFL Weekly Pro-Abo. Anime-Fans freuen sich über eine kostenlose Testversion von Crunchyroll, 30 Tage lang kann man hier zugreifen. Aber auch Cloud Gaming ist dabei. Blacknut Cloud Gaming ermöglicht ein spezielles Angebot für neue Abonnenten zum Preis von ca. 90 Cent.

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