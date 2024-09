News

IFA: Philips präsentiert neue OLED-TV-"Gaming Champions"

Bildquelle: Philips

Die aktuellen Philips OLED-Fernseher der Serien OLED809, 849, 889, OLED+909 und OLED+959 sind für beste Voraussetzungen für ein intensives, ruckelfreies Gaming mit zahlreichen relevanten Technologien bestückt. Die Philips TVs verarbeiten 4K-Signale mit bis zu 144Hz, sind kompatibel mit G-Sync, FreeSync Premium, bieten HDMI VRR, ALLM sowie HGiG und alle Formen des HDR-Gamings mit Dolby Vision Gaming 120Hz und HDR10+. Spielt man entsprechende Signale zu, werden laut Philips automatisch die richtigen Gaming-Features vom TV ausgewählt und aktiviert.

Mit der neuen Game Bar will der Hersteller den Bedienkomfort beim Zocken erhöhen und erlaubt Umschalten auf Knopfdruck. Favorisierte Einstellungen des TVs für jedes Spiel oder Genre können dank der Möglichkeit zur Personalisierung als Profil gespeichert und schnell gewechselt werden. Für die optimale Bildqualität sollen Bildtechnologien wie Perfect Natural Reality sorgen (SDR zu HDR-Konvertierung). Hinzu kommen HGiG für HDR und Gaming MEMC für fließende Bilder auch bei 30 Bildern pro Sekunde. Die P5 Engine mit KI soll zudem auch dunkle Details in heller Umgebung sichtbar erscheinen lassen. Komplettiert wird das Gaming-Erlebnis, so Philips, durch Ambilight. Mit dem neuen Ambilight plus, welches über Mikrolinsen mehrere Bildbereiche projizieren kann, wird dies zusätzlich verstärkt. Weitere Infos in unserem Special zum neuen OLED-Topmodell von Philips, dem OLED+959.

Philips TV & Sound präsentiert sich auf der IFA2024 im Ambilight TV Base Camp beim Sommergarten vor Halle 21.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.