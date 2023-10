News

Hercule Poirot-Thriller "A Haunting in Venice" bald auf Blu-ray Disc und in 4K

Disney veröffentlicht "A Haunting in Venice" im Dezember auf Blu-ray Disc. Die Neuverfilmung des Agatha Christie-Klassikers "Hallowe'en Party/Die Schneewittchen-Party" von und mit Kenneth Branagh läuft bereits seit dem 14.09.2023 in den deutschen Kinos und erscheint am 15.12.2023 auf Blu-ray Disc.

Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant. Immerhin erscheint eine digitale 4K-Version u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes - bei Apple sogar mit englischem Dolby Atmos-Ton.

