Erster Trailer für Michael Manns "Ferrari" online

Neon hat den ersten Trailer für "Ferrari" veröffentlicht:

Das Biopic von "Heat"-Regisseur Michael Mann über den Gründer des italienischen Sportwagenherstellers soll zu Weihnachten ins Kino kommen. Der genaue Starttermin ist noch nicht bekannt. Neben Adam Driver in der Hauptrolle sind in "Ferrari" u.a. Penélope Cruz und Shailene Woodley zu sehen.

Der Film umfasst nicht das gesamte Leben von Enzo Ferrari sondern konzentriert sich auf einen engen Zeitraum im Jahr 1957, in dem Ferrari mit einer Herausforderung konfrontiert wird, die über seine Zukunft entscheiden wird. Michael Mann hat den auf dem Buch "Enzo Ferrari, The Man, The Cars, The Races" von Brock Yate basierenden Film bereits seit über 20 Jahren Jahren vorbereitet. Das Drehbuch wurde schon vor mehreren Jahren von dem inzwischen verstorbenen Troy Kennedy-Martin geschrieben, der zuvor u.a. die Vorlage für den Klassiker "Charlie staubt Millionen ab" abgeliefert hatte.

