News

DTS:X-Sound für Xbox Series X & Xbox One

DTS kündigt die Unterstützung von DTS:X für die neuen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S an. Außerdem ist auch bereits für die aktuellen Xbox One-Konsolen die Einführung von DTS:X in Vorbereitung. DTS bietet über die DTS Sound Unbound App bereits jetzt DTS Headphone X für Kopfhörer an und eine neue Beta-Version unterstützt schon das Durchleiten eines DTS:X-Bitstreams an AV-Receiver für objektbasierten DTS:X Surround-Sound.

Während DTS Headphone:X kostenpflichtig ist, wird die DTS:X-Bitstream-Ausgabe via HDMI kostenlos zur Verfügung stehen. Für Xbox Insider steht die neue DTS Sound Unbound App mit DTS:X via HDMI bereits vorab zur Verfügung. Wann das Update für alle Xbox One-Nutzer kommt, ist noch offen.

Microsofts neue Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S sollen ab dem 10.11.2020 erhältlich sein. Die Xbox Series X wird 499 EUR kosten, die Xbox Series S ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk und reduzierter Hardware-Leistung 299 EUR. Vorbestellungen für beide Konsolen sollen ab dem 22.09.2020 möglich sein.

Xbox Series X bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.