News
Die Paramount 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten im Oktober
17.09.2024 (Karsten Serck)
Paramount hat die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc-Neuheiten für den Oktober bestätigt. Folgende Filme und Serien sind geplant:
10.10.2024
- A Quiet Place: Tag Eins - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- A Quiet Place: Tag Eins - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- A Quiet Place: Tag Eins - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] exklusiv bei Amazon.de
- Friedhof der Kuscheltiere - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Friedhof der Kuscheltiere - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Rosemary's Baby - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Rosemary's Baby - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Sleepy Hollow - Limited Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Sleepy Hollow - Limited Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Discovery - Die komplette Serie [Blu-ray] bei Amazon.de
- Star Trek: Discovery - Die komplette Serie [Blu-ray] bei jpc.de
- Transformers 7-Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Transformers 7-Movie Collection [Blu-ray] bei Amazon.de
- Transformers 7-Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Transformers 7-Movie Collection [Blu-ray] bei jpc.de
17.10.2024
- Über den Dächern von Nizza - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Über den Dächern von Nizza - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Ring - Limited Steelbook + Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Ring - Limited Steelbook + Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
24.10.2024
- World War Z - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- World War Z - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Ghost - Nachricht von Sam [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Ghost - Nachricht von Sam [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
30.10.2024
Anzeige
- Die Addams Family in verrückter Tradition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Die Addams Family in verrückter Tradition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.