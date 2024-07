News

"David Gilmour: Luck and Strange" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP (Update)

David Gilmour veröffentlicht am 06.09.2024 sein neues Album "Luck and Strange" auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP. Das neue Solo-Album des Pink Floyd-Gitarristen enthält acht neue Titel sowie eine Neubearbeitung von „Between Two Points“ der Montgolfier Brothers und verfügt über Artwork und Fotografie des u.a. für seine Arbeit mit Depeche Mode bekannten Anton Corbijn.

"Luck and Strange" erscheint im Vertrieb von Sony Music als Blu-ray Audio, CD und LP im Gatefold-Cover. Die Blu-ray Audio-Edition enthält das Album in Hi Res Stereo und Dolby Atmos mit vier Bonus-Tracks. Die Schallplatte wird auch als exklusive "Translucent Emerald Vinyl"-Edition bei jpc.de und "Opaque White Vinyl"-Edition bei Amazon.de erhältlich sein. "Luck and Strange" erscheint auch noch in zwei limitierten "Limited Deluxe Sets" inklusive Blu-ray Disc in Kombination mit zwei Bonus Track-CDs oder LPs sowie einem Begleitbuch.

Update: Bei jpc.de ist inzwischen die "Luck and Strange"-LP auch als "Translucent Sea Blue Vinyl-Edition" und als Japan-Import im "Orange Vinyl"-Look vorbestellbar.

Tracklisting

1. Black Cat

2. Luck and Strange

3. The Piper’s Call

4. A Single Spark

5. Vita Brevis

6. Between Two Points - with Romany Gilmour

7. Dark and Velvet Nights

8. Sings

9. Scattered

Anzeige

Bereits am 17.05.2024 erschien außerdem das Pink Floyd-Floyd-Album "Animals" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.