XXL-SPECIAL: Marantz Link 10n und SACD 10 - Neuer Premium Netzwerk-Player und High End Disc-Spieler aus der Spitzen-Serie

Luxus läuft aktuell in der HiFi-Branche, daher verweundert es kaum, dass auch Traditionshersteller Marantz, seit mehr als 70 Jahren aktiv, auf den Zug maximaler Exklusivität aufspringt und weitere High-End-Stereokomponenten Serie 10 präsentiert: Den SACD 10 und den LINK 10n. Während das erste Device, wie der Name es schon vermuten lässt, ein besonders hochwertiger Disc-Player ist, handelt es sich beim LINK 10n um einen talentierten, flexiblen Netzwerkplayer. Die zwei Komponenten sind optimale Spielpartner für den Top-Verstärker MODEL 10, der kürzlich bereits vorgestellt wurde.

Highend-Verstärker Marantz MODEL 10

Alle neuen Komponenten der Serie 10 entstanden in fünfjähriger intensiver Zusammenarbeit zwischen allen Entwicklungsabteilungen des japanischen Marantz-Stammwerks in Shirakawa und haben es sich zur Aufgabe gemacht, in jeder Hinsicht, sei es optisch, technisch oder akustisch, weit Überdurchschnittliches zu realisieren.

SACD 10

SACD 10 in Marantz Champagne

Der mit modernster Technik versehene SACD-Player SACD 10 wurde nach denselben hohen Standards gefertigt wie der mit besten Baugruppen und kompromisslosem Aufbau versehene Vollverstärker MODEL 10. Das Layout innen basiert auf einem neuentwickelten, verkupferten Dreischicht-Chassis mit mehreren Kammern, die eine komplette Separierung einzelner Funktionsbereiche garantiert.

So kann es während des Betriebs nicht zu ungewollten, gegenseitigen Störungen kommen. Zwei in sich unterteilte, durch strategisch platzierte Abschirmungen isolierte Bereiche ermöglichen, dass die digitalen und analogen Schaltungen komplett voneinander getrennt sind. Die direkte Folge: Ein reinerer Klang.

Wichtig ist grundsätzlich auch eine stabile, saubere Stromversorgung. Daher bedient man sich bei Marantz zweier Ringkerntransformatoren, die in verkupferten Kammern untergebracht sind und symmetrisch auf beiden Seiten des Chassis montiert werden. Sie bedienen zudem die vollständig getrennten Stromversorgungen für den digitalen und analogen Bereich. Diese befinden sich an beiden Seiten des von Marantz entwickelten und gefertigten Disc-Transportmechanismus SACDM-3 aus Aluminium, der in der Mitte des Geräts angebracht und exzellent isoliert ist.

Rückseite

Die mit Bedacht selektierten, von Marantz entwickelten digitalen Schaltungen des SACD 10 fußen auf der verbesserten Marantz Musical Mastering-(MMM-)Technologie, wobei eingehende PCM-Signale in DSD umgewandelt und an einen Tiefpassfilter geschickt werden, um analoge Signale zu erhalten. Dabei beinhaltet MMM anpassbare digitale Filter, Dithering und Noise Shaping, um die Klangqualität entsprechend den Vorlieben der Anwender zu gestalten. Im analogen Bereich wird das Signal mithilfe der erneut optimierten Marantz HDAM-Technologie vollsymmetrisch verarbeitet und am XLR-Ausgang, auf Wunsch auch zusätzlich am Cinch-Ausgang, ausgegeben.

Neben einem koaxialen und einem optischen Ausgang stehen auch eine Reihe digitaler Eingänge zur Verfügung: Ein koaxialer, zwei optische, ein USB-A- und ein USB-B-Eingang machen den SACD 10 zum leistungsstarken digitalen Partner für den rein analogen Verstärker MODEL 10. Für ungestörtes Musikhören ist auch ein aufwändig aufgebauter Kopfhörerverstärker integriert, sodass man hier kein separates zusätzliches Gerät für eine hochwertige Headphone-Verstärkung kaufen muss.

SACD 10 von oben

Das sehr edel aussehende Gehäuse ist aus Materialien höchstmöglicher Qualität gefertigt. Die robuste Abdeckplatte wird aus 12 mm starkem Aluminium gefertigt, die Seitenteile sind sogar knapp 16 mm dick. Das Ergebnis ist eine äußerst stabile und steife Struktur, die unerwünschten Vibrationen keine Chance lässt und die optimale mechanische Plattform für eine optimale Funktionsweise des SACD-Mechanismus darstellt.

Auf der nächsten Seite stellen wir den LINK 10n mit extrem vielen Detailfotos vor.

