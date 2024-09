XXL-SPECIAL: Neue High End-Stereokomponenten von Marantz - Der MODEL 10 Vollverstärker der Serie 10

Der neue Stereo-Vollverstärker MODEL 10 macht den Anfang! Der Hersteller präsentiert die ersten High End-Stereomodelle seit dem Jahr 2016 und will mit SACD 10 SACD/CD-Player, LINK 10n Netzwerk-Audio-Player und dem Verstärker ein neues Statement in Sachen High-End-Audio-Design und Performance setzen. Wie erwähnt, macht der MODEL 10, der bereits in Kürze verfügbar sein soll, den Anfang. Es folgen (in zeitlich korrekter Reihenfolge) der SACD/CD-Player und der Streamer.

Fünf Jahre betrug die Entwicklungsarbeit, die eine intensive Kooperation und Zusammenarbeit zwischen allen Abteilungen des Ingenieurteams im Shirakawa Audio Works in Japan erforderte. Tradition, maximale Leistung und modernes Design sollen alle Geräte der Referenz-Serie auszeichnen. Jedes Produkt wurde von einigen der legendärsten HiFi-Komponenten in der Geschichte von Marantz inspiriert und erfüllt, so der Hersteller, die anspruchsvollsten Standards. Die originalgetreue Wiedergabe und die Ausschöpfung des vollen akustischen Potentials der ursprünglichen Aufnahme, unabhängig davon, ob sie digital oder analog zugespielt wird, waren ebenfalls Fokus und Vorgabe bei der Entwicklung der neuen Serie 10.

Marantz MODEL 10 in Champagner

Seitlich schräge Ansicht von oben

Schräg von unten mit VU-Metern auf dem Display

Anzeige

Frontansicht Champagner

Hohe Leistungsfähigkeit und Raffinesse vereint

Mit dem ersten Produkt der neuen Serie stellt Marantz gleichzeitig den leistungsstärksten Verstärker vor, den sie je gebaut haben. Er basiert auf einer neu entwickelten symmetrischen Dual-Mono-Verstärkertopologie und einem komplett verkupferten, dreischichtigen Gehäuse mit einer innovativen Designstruktur, die für eine vollständige Trennung der einzelnen Sektionen sorgt.

Zwei komplett getrennte Bereiche sind für Vorstufe und Endstufen reserviert, die mit jeweiligen eigenen Netzteilen und isolierten Hoch- und Niederspannungsschaltungen verhindern, dass interne Störungen die Leistung einschränken.

Das MODEL 10 ist eine vollständige Neuentwicklung. Das Endstufenmodul ist daher ebenfalls komplett neu und wurde in Zusammenarbeit mit Purifi entwickelt. Von diesen Modulen kommen zwei im Marantz Vollverstärker zum Einsatz, um einen Dual-Mono-Betrieb zu realisieren. Das MODEL 10 arbeitet also als vollsymmetrischer Verstärker vom Eingang bis zum Ausgang, mit individuellen Netzteilen für jeden Verstärkerkanal und einer Vorstufe, die wiederum von einem separaten linearen Netzteil versorgt werden.

Die Verzerrungen sind exorbitant niedrig. 0,05% Klirr im gesamten Audioband sind bei voller Leistung gemessen und bei halber Leistung laut Marantz noch um eine Größenordnung besser. Ein Spitzenstrom von bis zu 30 Ampere liefert einen überdurchschnittlich weiten Dynamikbereich und einen lastunabhängigen Frequenzgang.

Anzeige

Die Signale erhält die neuartige Endstufensektion entweder über den sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch ausgeführten Endstufen-Direkteingang - das MODEL 10 kann also unter Umgehung der Lautstärkeregelung und Vorstufe als dedizierte Endstufe verwendet werden - oder von einem komplett neu entwickelten Vorverstärker. Dieser basiert auf der neuesten Generation der HDAM-Analogschaltung von Marantz. Die eigens entwickelte Technologie wurde erstmals 1992 im PM-99SE-Verstärker eingeführt, um eine perfekte Kombination aus Reaktionsgeschwindigkeit und Signaltransparenz zu erreichen. Die aktuelle Generation ist auch die bisher leistungsfähigste und daher zurecht im neuen Ausnahmetalent integriert.

Marantz MODEL 10 in Schwarz mit aktivierter Hintergrundbeleuchtung der Frontblende

Ansicht von schräg oben

Geräte-Front des Modells in Schwarz

Anzeige



An Leistung mangelt es definitiv nicht. Der Marantz High End-Verstärker liefert 2 x 250 Watt an 8 Ohm sowie 2 x 500 Watt an 4 Ohm. Wem dies nicht ausreicht und wer die Vorteile von Bi-Amping nutzen möchte, kann ein zweites MODEL 10 hinzufügen. Dabei wird das von Marantz entwickelte F.C.B.S. (Floating Control Bus System) verwendet, um zwei Verstärker nahtlos miteinander zu verbinden und zu steuern. Prinzipiell ist damit die Verbindung von insgesamt vier MODEL 10 möglich.

Material- und Verarbeitungsqualität sowie die Anschlüsse und der Preis des MODEL 10 auf Seite 2 - dazu gibt es einen Ausblick auf die folgenden Komponenten der Marantz Serie 10!

Anzeige



Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Marantz