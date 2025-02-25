XXL-SPECIAL: Deutschland-Premiere für die 2025er LG OLED TV-Serien M5, G5, C5 und B5 auf der LG Convention

Die LG Convention findet in diesem Jahr noch rund drei Wochen früher statt als 2024. Am 25. Und 26. Februar präsentiert der Hersteller die Highlights der aktuellen Geräte-Generation. Darunter natürlich alle hochwertigen OLED-Fernseher sowie die QNED-Baureihen, aber auch Audiokomponenten, wie z.B. Soundbars sowie die Xboom Bluetooth-Speaker, die in Zusammenarbeit mit will.i.am entstanden sind.

Die Fernseher wurden erstmals Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas vorgestellt und werden nun in Verbindung mit weiteren Informationen in Europa vorgestellt. Auch der weltweit erste transparente OLED-TV mit Zero Connect Box feiert in Deutschland Premiere. In diesem, unserem ersten Special, gehen wir genauer auf die neuen OLED-TVs ein - die Fernseher der Serien B5, C5, G5 und M5.

Neu in 2025

LG präsentiert das OLED evo AI Line-up in Frankfurt

Gehen wir zunächst auf die Optimierungen und technischen Neuheiten ein, die LG für diese Geräte-Generation vorgesehen hat. Nach unserem Test des ersten LG OLED-Fernsehers mit Zero Connect-Box und Wireless 4K-Übertragung können wir hier gleich den direkten Nachfolger betrachten, den OLED evo M5. Natürlich ebenfalls mit Zero Connect Box für die kabellose Bild- und Tonübertragung ohne Qualitätsverluste.

Dass die Zero Connect Box hier wirklich einen sehr guten Dienst verrichtet und eine stabile Signalübertragung gewährleistet, kann man auch in unserem Testbericht nachlesen:

Die neuen OLED evo Flaggschiffe, also der M5 sowie der G5, sind zudem mit alpha11 AI-Prozessor der zweiten Generation für eine qualitativ ausgezeichnete Signalverarbeitung ausgestattet.

Anzeige

Zero Connect Box mit Wireless 4K-Signalübertragung mit 144 Hz

M5 und G5 setzen dabei nicht nur auf den besten Prozessor, sondern auch auf eigene Panels. Die WOLED-Panels der 4. Generation setzen auf vier Schichten, was zu einer Steigerung der Helligkeit, aber auch der Effizienz, führt und auch bei der Farbdarstellung Vorteile bietet. Dabei wird auf MLA, also ein Mikro-Linsen-Array, verzichtet. Identisch zum letzten Jahr bleibt das Top-Panel den beiden Premium-Baureihen vorenthalten, die beliebte C5-Serie ist damit nicht ausgestattet.

Die größte Auswahl bietet auch in diesem Jahr wieder die C-Serie von LG. Der C5 ist in den Bilddiagonalen 83, 77, 65, 55, 48 und 42 Zoll verfügbar. Der Einstieg ins OLED Premium-Segment bietet, auch in 2025, die Baureihe B5.

Der alpha11 Gen2 4K AI-Prozessor wurde mit fortschrittlichen Deep-Learning-Algorithmen versehen, analysiert Inhalte in Echtzeit und optimiert diese zugunsten maximaler Auflösung, Schärfe, Tiefe und Kontrast. Das hilft natürlich auch Entertainment-Inhalten, die in einer Auflösung unter 4K vorliegen, zu einem eindrucksvollen Bild mit hoher Stabilität und einem insgesamt hochwertigen Eindruck.

HDR-Inhalte profitieren von Dynamic Tone Mapping Professional. Eine detaillierte Anpassung sorgt für eine exakte Farb- und Kontrastdarstellung in Abhängigkeit der Licht- und Sehbedingungen.

Nicht nur das oben angesprochene WOLED-Panel der 4. Generation sorgt für mehr Helligkeitsperformance, sondern auch die neue Brightness Booster Ultimate-Technologie. Durch eine verbesserte "Light Control Architecture", also einer optimierten Ansteuerung, sowie Light-Boosting-Algorithmen will LG die Helligkeit eklatant gesteigert haben.

Anzeige



Der Filmmaker Mode begleitet die LG OLED-Fernseher bereits seit mehreren Geräte-Generationen. In 2025 neu ist der Zusatz "Ambient Light Compensation". Der Filmmaker Mode mit Ambient Light Compensation wurde von LG in Zusammenarbeit mit der Filmindustrie entwickelt. Die Anpassung der Bildeinstellungen an das Umgebungslicht soll hier durch sehr präzise Messungen der Beleuchtungsbedingungen besonders präzise erfolgen. Unabhängig der Lichtsituation möchte man jederzeit eine authentische und intensive Darstellung ermöglichen. Ob dies in der Praxis wirklich besser funktioniert, muss sich natürlich erst beweisen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass dies gegenüber konventioneller Modi sicher Benefits bietet, grundsätzlich aber weiterhin eine weitgehend dunkle Umgebung die beste Basis für das perfekte visuelle Erlebnis am OLED-TV bietet.

Der erste transparente OLED mit 4K Wireless-Signalübertragung steht ebenfalls in Frankfurt

Fürs Gaming bieten die neuen OLED evo TVs der G5 Serie eine Besonderheit: Als branchenweit erster bietet LG hier eine variable Bildwiederholfrequenz von 165 Hz bei 4K-Auflösung. Außerdem sind die TVs zertifiziert für NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync Premium.

Künstliche Intelligenz soll auch wieder zu besserer Tonqualität verhelfen. AI Sound Pro analysiert Audiodaten in Echtzeit und erzeugt mit virtuellem 11.1.2-Kanal-Raumklang ein immersives Klangerlebnis. Außerdem gibt es die Assistenzsysteme AI Picture Wizard und AI Sound Wizard, um die Einstellungen individuell nach den Seh- und Hörgewohnheiten des Nutzers zu optimieren. Das System greift hier auf 1,6 Milliarden Bild- und 40 Millionen Soundprofile zurück und soll ein maßgeschneidertes Entertainment-Erlebnis bieten.

Künstliche Intelligenz ist natürlich in diesem Jahr ein besonders wichtiges Thema und so soll nicht nur das Bild- und Tonerlebnis, sondern auch die intuitive Bedienung von KI profitieren. Der Fernseher begrüßt die Nutzer mit eigenem Namen, bietet personalisierte Empfehlungen und erkennt durch AI Voice ID automatisch die Stimmen unterschiedlicher Personen, um deren Profile individuell einzustellen und Inhalte zu personalisieren.

Die webOS-Oberfläche bleibt grundsätzlich gegenüber dem Vorjahr erhalten, wird aber um den integrierten AI Chatbot und Microsoft Copilot erweitert. Neben schnellem Zugang zu zahlreichen Angeboten hilft die KI auch bei der Einstellung des Geräts und leistet im Bedarfsfall Hilfestellung.

Anzeige



Auch 2025 greift das webOS Re:New-Programm. LG garantiert hier weitere Software-Updates für vier folgende Jahre nach dem Modelljahr des Fernsehers.

Die neue AI Magic Remote

Wichtige Neuerung bei LG ist natürlich die nun deutlich konventioneller auftretende AI Magic Remote mit zentralem AI-Button. Schluss ist mit dem rundlichen, geschwungenen Design. Die neue Fernbedienung weist zwar noch leicht gerundete Kanten auf, spricht sonst aber eine geradlinige Formensprache im typischen Riegel-Format. Der Druckpunkt ist tadellos und auch die Wipptasten für Kanalwechsel und Lautstärkeregelung lassen sich sehr gut bedienen. Das Scrollrad bleibt erhalten, ebenso die Möglichkeit, den TV per Mauszeiger, ähnlich einer Wii-Fernbedienung, zu steuern.

Auf Seite 2 sehen wir uns die neuen Modelle einzeln genauer an

Anzeige

