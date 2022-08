VIDEO: Nubert nuSub XW-800 slim - Enorm flexibler Flach-Subwoofer mit ungeahnten Kräften

Der Nubert nuSub XW-800 slim ist uns definitiv einen zweiten Blick wert. Denn gewöhnlich ist der neue "Überall-Woofer" in besonders schlanker Bauweise ganz sicher nicht. Flexible Aufstellungsmöglichkeiten in vertikaler und horizontaler Position sowie einfache Wandmontage werden von weiteren praktischen Eigenschaften ergänzt, die den Neuzugang im nuSub-Portfolio als echten Universalisten mit großem Anwendungsspektrum auszeichnen. Dank X-Connect-Plattform arbeitet er unkompliziert mit anderen kompatiblen Nubert-Komponenten drahtlos zusammen, kann aber genauso klassisch per Kabel angesteuert werden. Für eine kraftvolle akustische Performance ist bewährte Nubert-Elektronik integriert und die X-Room Calibration sorgt für die optimale Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten. Alle Infos dazu im obigen Video und im Testbericht!

Video: Philipp Kind

Datum: 27.08.2022

Tags: Aktiv-Subwoofer