SPECIAL: Nubert nuVero nova 9, nuVero nova 14 und nuVero nova 18 jetzt vorstellbar

Nubert hat auf der High End die neue nuVero nova-Lautsprecherbaureihe präsentiert. Nun sind drei der insgesamt sieben im edlen Design gehaltenen und technisch aufwändigen Boxen vorbestellbar - hier geht es gleich zur aktuellen Übersicht bei Nubert.

Von links nach rechts: Nubert nuVero nova 9, Nubert nuVero nova 14 und Nubert nuVero nova 18

Mit der nuVero nova Serie setzt der legendäre schwäbische Lautsprecherhersteller klar ein neues Statement – die sanft und elegant geschwungenen Linien der Gehäuse und die in mehrschichtigem hochglänzenden weißen oder schwarzen Mehrschichtlack veredelten Gehäuseoberflächen sorgen für den passenden noblen Eindruck. Damit man die Lautsprecher direkt als neue nuVero-Generation identifizieren kann, ist die spezielle Gestaltung der Schallwand in Form des für diese Serie typische „Klangsegels“ ausgeführt.

Elegante Formensprache und modernste Membrantechnologie, hier die nuVero nova 14

Auch aus technischer Perspektive die Chassis betreffend schöpft Nubert bei der neuen Baureihe aus dem Vollen: Die Mittel-/Hochtoneinheit wurde komplett neu konzipiert, und davon profitieren Klarheit sowie Präzision bei jeder Lautstärke. Auch die Tieftöner sind neu.

Das erste Mal in der Geschichte von Nubert kommt eine Metallmembran zum Einsatz. Das liegt allem voran daran, dass den Ingenieuren laut eigenen Angaben hier ein Durchbruch gelungen ist: Die innovative Non Resonant Technology (NRT) setzt die typische Metallresonanz im Hochtonbereich außer Kraft. So sollen eine makellose Transparenz und fein ausgeprägte, natürliche Höhen bis über 30kHz sichergestellt werden. Das Ergebnis, so verspricht es Nubert, ist ein plastisches, lebendiges Klangbild mit herausragender Ortbarkeit. Die Bühne erweist sich als greifbarer und präziser definiert.

Unterer Bereich bei der nuVero nova 18

Mittel- und Tieftöner sind ebenfalls neu entwickelt worden und verwenden eine Karbonfaser-Membran mit vier Lagen. Dadurch wird maximale Steifigkeit und eine nahtlose Verschmelzung von Tief- und Mittelton garantiert. Breite Sicken, große Schwingspulen sowie Bassreflexöffnungen im Downfire-Prinzip sind vorhanden, um akkurat aufgebaute, präsente Mitten mit einer kraftvollen, exakten und zugleich raumfüllenden Tieftondarstellung zusammen zu bringen.

Um die akustischen Schwerpunkte besser vermitteln zu können, wurden verschiedene Bezeichnungen eingeführt. Das Traditionsunternehmen prägt hierzu den Begriff „UltraDirectivity“ – auch feine akustische Nuancen lassen sich auf den Punkt genau erfassen, was die Plastizität der musikalischen Darbietung weiter erhöht. Alle Nubert nVero-Schallwandler der zweiten Generation sind in der Lage, eine akkurat definierte, räumlich dichte virtuelle Bühne zu erzeugen – „WideStage“ sagt man bei Nubert dazu. Dritte wichtige Technologie ist „BalancedField“. Diese setzt an, wenn der der Aufstellungsraum akustisch nicht optimal ist, was in den meisten Fällen in der Praxis der Fall sein dürfte. Der schwäbische Hersteller hat hier Erkenntnisse aus der Mikrofon- sowie Aufnahmetechnik eingesetzt, um die Lautsprecher der nuVero nova-Serie so abzustimmen, dass auch in Lokalitäten, die sich als akustisch schwierig erweisen, eine homogene, realistische Klangverteilung möglich ist. Und der mögliche Sweet Spot ist so groß, dass die nuVero nova-Lautsprecher auch einfach im Hörraum aufzustellen sind.

Nubert hat bei der Neuentwicklung viel an präziser Ingenieurskunst investiert, um innerhalb der Preisklasse auf allerhöchstem klanglichen Niveau operieren zu können. So wurden viel Zeit und viel Sorgfalt darauf verwendet, sämtliche Chassis nahtlos aufeinander abzustimmen, um eine in sich schlüssige, kultivierte und vielschichtige Gesamtakustik als Resultat zu bekommen. Damit dieser Eindruck möglich wird, hat man sich natürlich auch dem legendären Nubert-Thema - der Frequenzweiche - angenommen. Nur mit besten Bauteilen bestückt, hochpräzise arbeitend und langzeitstabil, setzen diese Konstruktionen, so versprechen es die Schwaben, über die Preisklasse hinaus Maßstäbe bei akustischer Qualität und akustischer Stabilität.

Rückseite der nuVero nova 9

Innerhalb der Frequenzweichen der neuen nuVero-Serie arbeiten alle Filter mit einer Steilheit von 24dB/Oktave nach Linkwitz-Riley-Charakteristik und sorgen dadurch für phasentreue Übergänge zwischen den Treibern. Auf diese Art und Weise wird ein nahtloses Ineinandergreifen von Tief-, Mittel- und Hochtonbereich Realität. Kompensationsglieder glätten sowohl Amplitude als auch Phase und sollen so eine sehr homogene Klangabstimmung garantieren. Zudem finden sich rückseitig verschiedene Einstellmöglichkeiten:

Einstelloptionen

Die gesamte Serie umfasst sieben verschiedene Modelle. Damit sind den Einsatzmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. 2.0 Regallautsprecher-System fürs Musikzimmer, schlanke Standboxen fürs gediegene Wohnzimmer, große Standboxen für große Hörräume oder aber leistungsfähige Mehrkanal-Sets der Spitzenklasse, alles ist möglich.

Nun kommen wir zum Ausgangspunkt dieses Specials zurück – drei der edlen nuVero nova-Lautsprecher sind ab jetzt vorbestellbar, nach jetzigem Stand erfolgt die Auslieferung ab Oktober 2025. Als besonderes Highlight gibt es für alle Vorbesteller eine kostenlose Garantieverlängerung von 5 auf volle 15 Jahre.

nuVero nova 9

Erstklassige Technik und eine feine Optik für kleinere Lokalitäten, das ist das Einsatzgebiet der nuVero nova 9. Der Stückpreis liegt hier bei 1.095 EUR. Hier geht es direkt zur nuVero nova 9 bei Nubert.

nuVero nova 14

Grandiose Performance und eine Optik, die Noblesse mit purer sichtbarer Performance vereint: Die nuVero nova 14 kennt kaum Grenzen bei der Leistungsfähigkeit und bietet ein unglaublich dichtes, fesselndes Klangbild. Der Preis pro Stück: 2.950 EUR. Hier geht es direkt zur nuVero nova 14 bei Nubert.

nuVero nova 18

Aber da geht noch mehr – denn über der nuVero nova 14 rangiert die nuVero nova 18, die mit ihrer Höhen von gigantischen 188 cm schon optisch überall auf sich aufmerksam macht. Ein großer Lautsprecher für große Räume – mit einer Akustik, die jeden Hörer sofort in ihren Bann zieht. Machtvoll, kraftvoll, zugleich sensibel und kultiviert. Bei diesem High End-Lautsprecher ist man mit 5.950 EUR/Stück dabei. Hier geht es direkt zur nuVero nova 18 bei Nubert.

Fazit

Nubert geht bei der nuVero nova-Serie "in die Vollen" und offeriert optisch elegant und unverwechselbar gestaltete Oberklasse-Lautsprecher "mit dem gewissen Etwas". Technisch konnten die Nubert-Ingenieure nahezu ohne Limits ihr Können beweisen: Neue Treiber, neue Frequenzweichen und aufwändig versteifte Gehäuse stellen sicher, dass akustisch eine neue Messlatte gesetzt werden kann. Wir freuen uns bereits jetzt auf erste Test-Lautsprecher aus Schwäbisch-Gmünd.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Nubert

Datum: 08. August 2025