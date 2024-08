SPECIAL: Akustisch den Sommer perfekt genießen - mit dem Teufel Rockster Air 2 und dem Teufel Rockster Go 2

Es wird immer wärmer, und man bekommt verstärkt Lust aufs Grillen im Garten mit Freunden, auf die spontane Party am Weiher im Wald oder aber man möchte sich schon perfekt auf den Sommerurlaub vorbereiten und sucht noch den optimalen Sound - mobil und kraftvoll. Für alle diese Missionen lohne stets ein Blick aufs Portfolio von Lautsprecher Teufel aus Berlin. Hier hat man verheißungsvolle Optionen, um die sonnigen Monate klanglich bestmöglich auszunutzen. In diesem Special widmen wir uns zwei besonderen Experten:

Rockster Air 2

Dem Teufel Rockster Air 2, den es aktuell (Stand: Anfang Mai 2024) für bei rund 600 EUR Lautsprecher Teufel gibt, und der von uns bereits mit hervorragendem Ergebnis getestet wurde. Der Rockster Air 2 Bluetooth-Lautsprecher ist der "perfekte Kumpel" auch für die größere & lautere Party, er kann mit einem weiteren Rockster Air 2 zum Wireless-Stereopaar gekoppelt werden.

Rockster Go 2

Dem Teufel Rockster Go 2, den es aktuell (Stand Anfang Mai 2024) für knapp 150 EUR bei Lautsprecher Teufel gibt - in unserem Test waren wir tatsächlich erstaunt, wie komplett und kräftig der sehr kompakte Bluetooth-Speaker klingt. Wendig, topfit und hochgradig robust, zugleich aber in jeder Situation stylish: Mit dem Rockster Go 2 liegt man nie falsch, und die lange Akkulaufzeit und das IPX-Zertifikat eröffnen unzählige Einsatzmöglichkeiten.

Teufel Rockster Air 2

Der Rockster Air 2 sorgt für nachdrücklichen Sound - der ideale Pusher

Das ist ein richtiges Kraftwerk für unterwegs - und es ist sogar möglich, zwei Rockster Air 2 wireless miteinander zu koppeln. Aber bereits einer der Berliner Party-Spezialisten dürfte in vielen Fällen ausreichen. Bis zu 103 dB (RMS, 1 Meter) beziehungsweise bis au 115 dB (Peak, 1 Meter) sind an Schalldruck möglich. Höchst belastbare und dynamisch agierende Treiber, arrangiert in eiem Zweiwege-Bassreflexsystem, tragen einen nicht unerhablichen Anteil am ausgezeichneten Sound des Rockster Air 2. Ein High Definition-Kompressionstreiber (25 mm) in Kombination mit einer "Constant Directivity" Waveguide ermöglicht eine kultivierte, transparente Hochtonwiedergabe selbst bei hohem Pegel. Der zweite Treiber ist ein langhubig ausgelegtes 250 mm Chassis, der hohe Klnagkultur mit exzellenter Pegelfestigkeit verbindet.

Anzeige



Zwei Rockster Air 2 drahtlos koppeln - dann startet jede Party durch

Die besonders effizient arbeitenden Class D-Endstufen plus 32-Bit DSP-Regelung stammen von Texas Instruments - maximal 80 Watt sind drin, und wie unsere Checks belegen, kommt daran auch kein Zweifel auf. Und ausdauernd ist der Rockster Air 2 auch, wenn der extrem leistungsstarke Lithium-LiFePO4-Akku mit Tiefen-Entladeschutzt besitzt eine große Kapazität (7.800 mAh) - das reicht für 58 Stunden Akkulaufzeit bei mittlerer Lautstärke und immer noch 31 Stunden bei maximal möglicher Lautstärke. Da kann die spontane Party durchaus auch mal länger gehen. Zusätzlich gibt es sogar noch einen 12 Volt-Anschluss für eine Autobatterie. Freiheit pur, und jederzeit. Und sollte die Party zuhause im Garten mit direktem Netzanschluss stattfinden - der Netzbetrieb ist beim Rockster Air 2 auch ohne Akku möglich.

Der hochwertig und langzeitstabil verarbeitete Rockster Air 2, der mit seinem praktischen Tragegriff oben und den seitlichen Tragegriffen überzeugt, unterstützt die Bluetooth-Version 5.0 mit Qualcomm aptX sowie aptX HD und AAC. Des Weiteren kann man auch bis zu 10 Rockster Air 2 mit XLR-Kabeln im DJ-Setup zusammenschließen.

Mit Instrumenteneingang

Ganz gleich, was man mit dem Rockster Air 2 auch anstellen möchte, das teuflische Kleinkraftwerk zeigt sich gerüstet. So gibt es Eingänge für Mikrofon, Instrumente (z.B. Gitarre) und AUX. Es ist möglich, dies alles mit dem über Bluetooth eingehenden Signal zu mischen (z.B. für die private Karaoke-Party) und den Klang anzupassen.

Bedienfeld mit Beleuchtung

Anzeige

Das Handling erfolgt bequem übers beleuchtete Bedienpanel auf der Oberseite, damit lässt sich der Spaßbringer auch bei wenig Licht stets optimal handhaben. Klanglich zieht der Rockster Air 2 alle Register - er ist pegelfest, spielt auch bei beträchtlichem Pegel noch dynamisch auf und gibt es, wenn es gefordert ist, sogar überraschend detailreich. Ein echtes Universaltalent, das man nicht auf dem falschen Fuß erwischen kann.

Anzeige



Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Aktivlautsprecher