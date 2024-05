News

"The Crow"-Remake kommt später ins Kino

Der ursprünglich für den Juni geplante Kinostart für das "The Crow"-Reboot von Rupert Sanders mit Bill Skarsgård wurde mittlerweile verschoben und ist jetzt für den 12.09.2024 in Deutschland geplant.

Alex Proyas Original "The Crow - Die Krähe" mit Brandon Lee aus dem Jahr 1994 soll am 23.05.2024 erstmals auf Ultra HD Blu-ray im Steelbook erscheinen. Eine einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

