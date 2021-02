News

Sony: Neue VR-Brille für die PlayStation 5

Sony kündigt eine neue VR-Brille für die PlayStation 5 an. Diese soll laut Sony in jedem einzelnen Aspekt verbessert werden – von der Auflösung über das Sichtfeld bis hin zum Tracking und den Eingaben. Das Headset kann mit nur einem Kabel an der PS5-Konsole angeschlossen werden und wird durch einen neuen VR-Controller ergänzt, der einige Funktionen des DualSense Wireless-Controllers nutzt.

Weitere Details oder Bilder von der neuen PlayStation 5 VR-Brille gibt es noch nicht. Laut Sony ist auch noch einige Entwicklungsarbeit erforderlich, weswegen das neue VR-System nicht mehr 2021 erscheinen wird.

alternativ: