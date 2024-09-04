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SciFi-Thriller "Slingshot" im November auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Slingshot" im November auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller über eine Weltraum-Mission zum Saturn-Mond Titan von "Escape Plan"-Regisseur Mikael Hafström mit Casey Affleck, Laurence Fishburne, Emily Beecham, Tomer Capon und David Morrissey erscheint am 29.11.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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