"Jethro Tull: The Broadsword And The Beast" erscheint als "40th Anniversary Monster Edition" mit 5.1 & Hi Res Audio-Mix

Jethro Tull veröffentlichen ihr Album "The Broadsword And The Beast" aus dem Jahr 1982 in zwei neuen "40th Anniversary Editionen". Die "Monster Edition" besteht aus fünf CDs und drei Audio-DVDs. Parallel wird auch eine "Vinyl-Edition" auf 4 LPs angeboten. Das Album wurde von Steven Wilson neu abgemischt und enthält zusätzlich u.a. Demos, Rohaufnahmen und Live-Aufnahmen aus Deutschland.

Besonders umfangreich wurde das Album für die Audio-DVDs aufbereitet. Auf denen sind die verschiedenen Aufnahmen neben einem Hi Res Audio LPCM Stereo-Mix (96/24) auch mit DTS und Dolby Digital Mehrkanal-Sound zu finden.

Die "Jethro Tull: The Broadsword And The Beast - 40th Anniversary"-Editionen sollen ab dem 01.09.2023 im Handel erhältlich sein.

Das neue Jethro Tull-Album "Rökflöte" wurde bereits im April auch auf Blu-ray Disc inklusive Dolby Atmos-Mix veröffentlicht.

