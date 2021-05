News

Erster "Friends: The Reunion"-Trailer online

Warner hat den ersten Trailer für "Friends: The Reunion" veröffentlicht. Das Comeback der populären Sitcom mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer soll in den USA ab dem 27.05.2021 beim Streaming-Dienst HBO Max gezeigt werden. Der Deutschland-Start von "Friends: The Reunion" ist bislang noch offen.