"Godzilla vs. Kong" Preview online - Ultra HD Blu-ray mit deutschem Dolby Atmos-Ton

Warner hat in den USA eine Vorschau auf "Godzilla vs. Kong" veröffentlicht. Das Preview zeigt die ersten 10 Minuten aus dem Film, der in den USA am 17.06.2021 und bereits am 14.06.2021 in Großbritannien auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray veröffentlicht wird.

Die britische Ultra HD Blu-ray wird laut offiziellen Angaben von Warner voraussichtlich über eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur verfügen und neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision unterstützen.

In Deutschland ist der Kinostart von "Godzilla vs. Kong" derzeit für den 01.07.2021 geplant.

Der erste Godzilla-Film von Gareth Edwards aus dem Jahr 2014 ist hierzulande seit dem 06.05.2021 als "Ultimate Collector's Edition" im Ultra HD Blu-ray-Steelbook erhältlich.

