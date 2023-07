News

Horror-Thriller "The Tank" im September auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "The Tank" im September auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von "Frozen Ground"-Regisseur Scott Walker über eine Familie, die im Wassertank am Rand eines geerbtens Hauses mit einem blutgierigen Monster konfrontiert wird, erscheint am 01.09.2023 fürs Heimkino. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind zwei Making of-Featurettes geplant.

The Tank [Blu-ray]

Bildformat: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS-HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial:

Featurette: A Look into the Tank

Featurette: Making the Creature

