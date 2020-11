News

"Der Herr der Ringe" und weitere Warner Ultra HD Blu-ray & Blu-ray-Neuheiten im Dezember

Warner hat seine Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Neuheiten für den Dezember vorgestellt. Neben den "Herr der Ringe" und "Der Hobbit"-Filmen erscheint auch "Blade" neu auf Ultra HD Blu-ray und mit "Bill & Ted retten das Universum" sowie Fatih Akins "Kurz und Schmerzlos" sind auch noch zwei weitere Kinofilme auf Blu-ray Disc dabei.

Ansonsten erscheinen von Warner noch zahlreiche Serien auf Blu-ray Disc wie z.B. das "Gotham"-Komplett-Set und es sind auch wieder reine Digital-Veröffentlichungen bei Streaming-Anbietern geplant.

Dazu gehören neben den Filmen "Toys of Terror", "Takeover: Voll vertauscht" und der "Made in Germany: Fatih Akin Collection" auch die Serien "The Undoing" (Staffel 1), "Warrior" (Staffel 2) und "Craig of the Creek: Im Wald der Abenteuer" (Staffel 2, Teil 2):

03.12.2020

10.12.2020

Kurz und schmerzlos [Blu-ray] bei Amazon.de

Avenue 5 - Staffel 1

Vikings - Staffel 6, Teil 1

