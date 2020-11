News

Amazon Prime Video startet "Watch Party" für Filme und Serien

Amazon Prime Video bietet jetzt auch in Deutschland Watch Parties für Prime-Abonnenten an. Diese können sich Filme und Serien aus dem Prime Video-Angebot gleichzeitig anschauen und über einen Chat unterhalten. Der Veranstalter einer Watch Party kann über einen Link bis zu 100 Personen einladen und auch die Wiedergabe für die gesamte Gruppe pausieren oder einzelne Abschnitte überspringen. Watch Parties sind in derzeit mit Ausnahme von Apples Safari in Desktop-Browsern möglich. Andere Geräte wie Fire TV, Smart-TVs, Spielekonsolen, angeschlossene Mediaplayer, Mobiltelefone und Tablets werden momentan nicht unterstützt. Alle Einzelheiten zu den "Watch Party"-Funktionen findet man auf der Info-Seite von Amazon:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.