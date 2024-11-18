News
"2 für 1" Ultra HD Blu-ray & Blu-ray-Aktion bei Amazon
18.11.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon hat eine neue "2 für 1"-Aktion mit Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs und DVDs gestartet. Beim Kauf von jeweils zwei Artikeln gibt es den günstigsten umsonst:
- "2 für 1" mit "Star Trek Into Darkness" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "2 für 1 Sparpaket" auf der Produktseite) (bis 02.12.)
- "3 Blu-ray Discs für 18 EUR" mit "Constantine" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: Erhalte 3 für 18€" auf der Produktseite) (bis 22.11.)
