XXL-SPECIAL: Sony TV Line-up mit LCD-Fernsehern, Mini LED-Backlight und QD-OLED in 77 Zoll für 2023

In einem virtuellen Presse-Briefing hat Sony das 2023er TV Line-up vorgestellt. Sowohl OLED-Fernseher als auch LCD-TVs wurden präsentiert, dabei Modelle mit LED-Hintergrundbeleuchtung, aber auch mit Mini-LEDs. Bei den Bildschirmgrößen reichen die OLED-Baureihen in diesem Jahr von 55 bis 83 Zoll. Besonders interessant: auch das Topmodell mit QD-OLED, im letzten Jahr nur bis maximal 65 Zoll zu haben, gibt es in 2023 auch in 77 Zoll. Geringere Zollgrößen überlässt Sony im OLED TV-Bereich den anderen Herstellern. In der LCD-Kategorie geht es bei 43 Zoll los und über 50, 55, 65, 75 und 85 bis hinauf auf 98 Zoll. Bei den Mini LED-TVs steigt Sony bei 65 Zoll ein und bietet außerdem noch Geräte in 75 und 85 Zoll.

Sony X95L Mini LED-TV

Vier große Ziele nennt Sony im Bereich TV: Eine perfekte, realitätsnahe Abbildung mittels BRAVIA XR-Prozessor und XR OLED Contrast Pro sowie XR Backlight Master Drive. Exzellente akustische Performance mit Acoustic Surface Audio+, Acoustic Multi Audio+ sowie den proprietären Technologien Acoustic Centre Sync und 360 Spatial Sound Mapping. Hohe Vielseitigkeit, was Content anbelangt - Stichwort Bravia Core, aber auch im Gaming-Bereich. Und der vierte Punkt: Nachhaltigkeit. Sony setzt dabei auf Energiesparfunktionen inklusive Eco Dashboard, aber auch auf recycelte Werkstoffe und Materialien bei der Fertigung der Geräte, wie z.B. die SORPLAS-Rückseite. Zunächst die neuen Modelle in der Übersicht:

A95L QD-OLED, verfügbar in 55", 65" und 77"

A80L OLED, verfügbar in 55", 65", 77" und 83"

X95L Mini LED, verfügbar in 65", 75" und 85"

X90L Full Array LED, verfügbar in 55", 65", 75", 85" und 98"

X85L Full Array LED, verfügbar in 55", 65" und 75"

X80L LED, verfügbar in 43", 50", 55", 65", 75" und 85"

X75WL LED, verfügbar in 43", 50", 55", 65" und 75"

Herzstück der Baureihen A95L, A80L sowie X95L und X90L ist natürlich der aktuelle BRAVIA XR-Prozessor, der auch für die 2023er Modelle wieder eine Überarbeitung erfahren hat. Aus quasi allen Quellen, mit Auflösungen von 576i bis 4K, soll der XR-Prozessor mit XR Clear Image für ein besonders scharfes, detailreiches, und klares Bild sorgen. Die Auflösung, Encoding-Parameter, Bitrate sowie weitere Eigenschaften des Quellsignals werden dabei analysiert und dementsprechend legt die Signalverarbeitung eine adaptive Rauschunterdrückung sowie Detailoptimierung an - immer abhängig vom aktuell wiedergegebenen Inhalt. Speziell im X95L Mini LED-TV mit XR Backlight Master Drive gibt es nochmals mehr Dimmingzonen für ein kontraststarkes Bild und weniger Blooming, aber auch im X90L mit Full Array LED Local Dimming setzt der Hersteller mehr Zonen für höhere Helligkeit und weniger Blooming ein, hier zeichnet der XR Contrast Booster verantwortlich.

Der A95L ist jetzt auch in 77 Zoll erhältlich

Im neuen QD-OLED Topmodell A95L kombiniert der Prozessor XR OLED Contrast Pro und XR Triluminos Max für ein besonders breites Farbspektrum und einer um bis zu 200% gesteigerten Helligkeit. Das erreicht man zum einen über zusätzliche Hardware, ein sogenanntes "Heat Diffusion Sheet" kommt zum Einsatz, das für ein besseres Abwärme-Management sorgt und die QD-OLEDs somit näher an ihre Leistungsgrenze gebracht werden können. Zum anderen auch über den Sony XR Prozessor, der während der Entertainment-Wiedergabe kontinuierlich die Temperatur überwacht und gegebenenfalls eingreift.

Was die akustische Performance anbelangt, arbeiten seit Dezember 2022 die zuvor einzelnen Bereiche TV und "Home Audio & Visual" als eine Einheit zusammen. TVs und Soundbars werden gemeinsam entwickelt und akustisch besonders präzise aufeinander abgestimmt. Je nachdem, welchen Fernseher man mit welcher Soundbar bzw. welcher Audiokomponente von Sony kombiniert, wird automatisch ein entsprechendes Soundsetting gewählt. Per Acoustic Centre Sync agiert der Fernseher im Zusammenspiel dann als akustisches Zentrum als Center-Lautsprecher. Der TV gibt das Soundsignal zeitlich gesehen minimal vor dem kombinierten Audiogerät aus. Das fällt laut Hersteller nicht negativ ins Gewicht und der Zuschauer hat den Eindruck, dass das Signal direkt aus dem TV-Bildschirm kommt. Mittels 360 Spatial Sound Mapping will Sony einen besonders immersiven, raumfüllenden Sound schaffen, der durch die Generierung von Phantomlautsprechern auch seitlich und von der Decke zu kommen scheint.

Sony A80L OLED-TV

Bei den OLED-Fernsehern A95L und A80L steckt Acoustic Surface Audio+. Hier agiert dank integrierten Aktuatoren der Bildschirm als Lautsprecher, was eine sehr realistische Abbildung der Bühne und vor allem der Sprache ermöglicht. Um auch beim Mini LED-TV X95L das Klanggeschehen auf die Mitte des Bildschirms zu "hieven", verbaut der Hersteller hier sogenannte "Frame Tweeter", also Hochtöner, die nahe am Rahmen links und rechts in der Mitte des Fernsehers platziert werden. Damit ist dann Acoustic Centre Sync mit Sony Soundbars auch mit diesen Geräten möglich.

Der Streamingdienst BRAVIA CORE, der sich durch exzellente Qualität, aber überschaubarem Content-Angebot auszeichnet, ist bei den Premium-Modellen ebenfalls wieder an Bord. Für den A95L, A80L, X95L und X90L gibt es beim Kauf 10 Credits sowie 24 Monate Streaming. Beim Kauf des X85L, X80L und X75WL gibt es 5 Credits und 12 Monate Streaming. Sony kündigt eine Reihe neuer Veröffentlichungen bis August 2024 an, darunter auch Spider-Man Across The Spider-Verse im August 2023, Equalizer 3 im November 2023 sowie in 2024 das Ghostbusters Sequel und Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Neu in dieser Modellgeneration ist neben IMAX Enhanced auch Dolby Atmos-Support. Ab Q1 2023 soll das populäre 3D-Audioformat, hauptsächlich für neu veröffentlichte Titel, unterstützt werden. Der BRAVIA CORE calibrated mode soll eine optimale Darstellung der über Pure Stream (bis zu 80 Mbps) zur Verfügung gestellten Filme und Serien bieten. Mittels Google Payment kann man auch Filme und Serien mieten bzw. kaufen, wenn die eigenen Credits aufgebraucht sind. Sony gibt an, mit BRAVIA CORE und der Partnerschaft mit DTS und IMAX die größte Palette an IMAX Enhanced-Inhalten zu bieten.

Der Sony X90L mit Full Array LED-Backlight

Gaming ist natürlich ein wichtiges Thema und bei Sony natürlich ganz besonders die PlayStation 5. Als "Perfect for PlayStation 5" kündigt der Hersteller die neuen Geräte an und verweist dabei auf das Auto HDR Tone Mapping sowie den Auto Genre Picture Mode, der je nach Spielinhalt ein passendes Preset auswählt. Ein neues Game Menü lässt komfortabel über eine Leiste im unteren Bildschirmbereich Einstellungen zu VRR, Motion Blur und Bildschirmgröße zu. Auch ein Fadenkreuz in verschiedenen Varianten lässt sich einblenden. Mittels Black Equalizer mit drei Stufen lassen sich Bildbereiche zudem aufhellen, um z.B. Gegner in dunklen Ecken besser erkennen zu können. Möglich ist auch "Multi View", um während des Zockens z.B. auch ein YouTube-Video laufen zu lassen. Der A95L und auch nur der A95L wird Dolby Vision Gaming unterstützen.

Beim Betriebssystem bleibt Sony bei Google TV mit allen damit einhergehenden Vorteilen. Neben zahlreichen Applikationen und Entertainment-Angeboten sind die Sony Fernseher damit auch kompatibel zu Chromecast, Apple und Alexa. Der Google Assistant kann in den neuen Sony-Modellen dank Fernfeld-Mikrofonen vollkommen "hands-free" genutzt werden, ausgenommen ist hier lediglich der X75WL.

BRAVIA CAM

Magnetische Befestigung

Auch die BRAVIA CAM sehen wir wieder, die ab dem X90L die Ambient Optimization Pro mitbringt. Das heißt, dass die Akustik auf die genaue Position des Zuhörers abgestimmt wird. Je nachdem, ob dieser zentral vor dem TV oder abseits sitzt. Darüber hinaus offeriert die BRAVIA CAM Gestensteuerung, einen Näherungsalarm, wenn z.B. ein Kind zu nahe an den Fernseher herantritt, ermöglicht Video Chats und das automatische Ausschalten, wenn niemand mehr im Zimmer ist und den TV verwendet. Die BRAVIA CAM lässt sich über einen physischen Schiebeschalter komplett deaktivieren.

SORPLAS-Rückseite

Letztlich wollen wir uns noch mit den Gedanken zur Nachhaltigkeit beschäftigen. Sonys "Road to Zero", also der Weg zur CO2-Neutralität, wurde 2010 angekündigt. Mit dem Eco Dashboard werden nun sämtliche Energiesparfunktionen und Optionen, die früher in den allgemeinen Einstellungen etwas versteckt waren, in einer Übersicht zusammengefasst und sind gezielt aufrufbar. Bei den neuen Full Array LED-Modellen kommen Algorithmen zum Einsatz, die gleichzeitig ein starkes Kontrastverhältnis und geringen Energieverbrauch ermöglichen sollen. Außerdem verweist Sony darauf, dass auch die BRAVIA CAM Möglichkeiten zur weiteren Energieeinsparung bietet. Bereits erwähnt haben wir das SORPLAS-Material, dass bei den Sony TVs bei der Rückseite zum Einsatz kommt. In 2023 soll das Material in doppelter Menge gegenüber 2022 verwendet werden.

Auf der nächsten Seite sehen wir uns die neuen TV-Modelle für 2023 im Einzelnen nochmal genauer an.

