XXL-SPECIAL: HiFi-Stereo in anderen Sphären - High End-Standlautsprecher Wilson Audio Alexx V an Dan D'Agostino MxV Integrated

Bei Audio Reference in Hamburg bot sich uns die Gelegenheit, eine echte Traum-HiFi-Kette in aller Ausführlichkeit zu hören: Die Wilson Audio Alexx V (Paarpreis, je nach Ausführung, ab 175.000 EUR) am Dan D'Agostino Vollverstärker MxV Momentum (67.000 EUR). Wir stellen zunächst alle Komponenten ausführlich vor und gehen besonders auf die Alexx V ein.

Wilson Audio Alexx V

Offen, ohne Abdeckungen

Seitliche Perspektive, mit Abdeckungen

Schaut man man die Gesamtgröße des Alexx V mit dem Original (Alexx), so ist der Alexx V Lautsprecher exakt 2,5 cm tiefer und höher, während die Breite identisch geblieben ist. Jede einzelne Komponente von Alexx V wurde neu bewertet und mit viel Sorgfalt optimiert. Durch den Einsatz modernster Wilson Audio Technologien, einer optimierten technischen Effizienz und neuartiger Materialien konnten bei Alexx V gegenüber dem ursprünglichen Alexx-Schallwandler signifikante Verbesserungen hinsichtlich der akustischen Gesamt-Architektur erzielt werden.

Oberer Teil aus seitlicher Perspektive

Fuß-Konstruktion

Anzeige

Anschlussterminals

Ein nochmals höheres Auflösungsniveau (sowohl zeitlich als auch akustisch) ist ein wichtiges Merkmal. Überdies weist der Alexx V auch die aktuelle Designsprache von Wilson Audio auf, die ihren Ursprung beim WAMM Master Chronosonic Lautsprecher hat. Das charakteristische "offene Gantry-Design" ermöglicht nicht nur mehr strukturelle Steifigkeit und Aufstellungsflexibilität, sondern beeindruckt zusätzlich mit einer Optik mit enormem Wiedererkennungswert und nicht zuletzt mit einem emotionalen, ausdrucksstarken Klang.

Ein Monument der Lautsprechertechnik

In orangefarbener Perlmutt-Lackierung. Natürlich besitzt Wilson Audio hervorragende Lackierkabinen für perfekte Qualität

Makellose Oberflächenqualität

Auch hier erkennt man den modularen Aufbau

Anzeige

Sehr wichtig: Mit Lautsprechern, die sich in konventionellen Preissegmenten befinden, kann man einen Schallwandler wie den Alexx V nicht vergleichen. Das liegt an seiner gesamten Konzeption, an der Art der Herstellung - hier wird ein Niveau offeriert, das kaum ein anderer Boxenhersteller weltweit erreichen dürfte. Sicherlich, einen Lautsprecher wie den Alexx V können sich nur die wenigsten leisten, aber er strahlt eine Faszination aus, der man sich nicht entziehen kann. Daher waren wir dankbar für die Gelegenheit, diese Traum-Kombination ausführlich hören zu können.

Alexx V verfügt über spezielle und exotische Materialien, die im Laufe von rund 50 Jahren exklusiv für Wilson Audio getestet, entwickelt und verfeinert wurden. Der systematische Einsatz von unterschiedlichen Materialien mit dem Ziel, eine absolut superbe akustische Leistungsfähigkeit zu erzielen, ist Kernpunkt der Firmenphilosophie.

Hightech pur strahlt die Rückseite aus

Unterer Bereich

Beispiele gefällig? Gerne. Die neueste Version des X-Materials mit seinen überragenden Dämpfungseigenschaften findet sich in der Tiefton-Sektion, in der Gantry und ebenfalls in den oberen Modulen. S-Material wird hauptsächlich für die Mitteltöner eingesetzt und bietet eine neutrale und natürliche Oberfläche, geringes Gewicht und hohe Belastbarkeit. Die neueste Entwicklung das V- Materials kam erstmals im Chronosonic XVX zum Einsatz und ist an strategisch entscheidenden Punkten in die Schnittstellen eingebettet, um die Schwingungen zu kontrollieren - im Sinne optimaler klanglicher Reinheit.

V-Material besitzt das Verhalten eines Schwingungsabsorbers und wurde in der Struktur zwischen dem Tieftonmodul und dem Portal eingesetzt. V-Material ist auch in im aufwändig entwickelten und extrem performanten Wilson Audio Acoustic DiodeTM Spike-System zu finden. X-, S- und V-Material, zusammen mit Kohlefaser, austenitischem Edelstahl und Aluminium in Luftfahrtqualität, werden mit größer Sorgfalt zusammengebracht, um größtmögliche Leistungsfähigkeit auch über einen langen Zeitraum sicherzustellen. Man merkt hier bereits an der Auswahl der Werkstoffe, dass wir uns in einer anderen Welt befinden - das sind absolute High Tech und High End Materialien, die man als Hersteller überhaupt erst einmal handhaben können muss. Bei Wilson Audio ist das eine Selbstverständlichkeit.

Anzeige

Umfangreiche Justage- und Einstellmöglichkeiten

Einzelansicht

Exakte Ausrichtung jedes Chassis ist möglich

Hier nochmals im Detail

Der Alexx V Lautsprecher punktet mit einem extrem anpassungsfähigen Design. Durch die Übernahme von Elementen seiner größeren Geschwister, wie z. B. der umkehrbaren XLF- Tieftöneröffnung und den unabhängig voneinander einstellbaren Modulen, lässt sich dieses System perfekt an den jeweiligen Hörraum anpassen. Diese in die DNA der Alexx V eingebetteten Werkzeuge ermöglichen eine effiziente Installation in einer größeren Anzahl von Hörräumen.

Viele patentierte Technologien

Die offene Architektur des Portals, die zuerst mit dem WAMM Master Chronosonic und dann mit dem Chronosonic XVX auf den Markt kam, wird nun auch bei der Alexx V zum Einsatz gebracht. Diese Maßnahme verbessert nicht nur dem Gesamterscheinungsbild des Lautsprechers, sondern perfektioniert ebenfalls die Gesamtsteifigkeit des gesamten oberen Modulbereichs und setzt den Druck, der hinter den Gehäusen aufgebaut wird, auf ein absolutes Minimum herunter. Da führt zu einer Klangtreue, die nochmals auf einem höheren Level ist. Der einfachere Zugang zu den oberen Modulen stellt eine schnellere Anpassung sicher. Ähnlich wie die clevere Beleuchtungslösung (Sono 1TM von Coolfall®) in Chronosonic XVX bringt Alexx V eine Beleuchtungsquerstrebe an der Rückseite des Portals mit, die die Einrichtung der Lautsprechermodule und die Feinabstimmung des Timings vereinfacht.

Hoch- und Mittelton-Einheiten

Basstreiber

Welche Treiber werden bei der Alexx V verwendet? Basierend auf der MTM-Designgeometrie (Midrange-Tweeter-Midrange) der "Ur-Alexx" haben die Wilson Audio-Ingenieure viel Zeit damit verbracht, elementare Komponenten, die für die Klangeigenschaften des Lautsprechers zuständig sind, weiter zu optimieren. Jeder Schallwandwinkel an jeder Modulposition bekam die volle Aufmerksamkeit der Ingenieure. Die präzise Abbildung feinster musikalischer Details wird von der Alexx V auf hohem Level erledigt.

Box mit Abdeckungen

Die unterschiedlich großen unteren und oberen Mitteltöner stehen für eine sorgfältigere Abstimmung des Frequenzbandes, was in Verbindung mit den neuesten Fertigungstechnologien noch mehr Genauigkeit und feinere Einstelloptionen ermöglicht. Der extrem schnelle und fein auflösende 5,75"- Mitteltieftöner, der in der originalen Alexx, TuneTot® und SabrinaX zum Einsatz kommt, wurde für die Alexx V übernommen. Da die Wiedergabe des Mitteltonbereichs von zwei unterschiedlich großen Treibern übernommen wird, hat man sich bei Wilson Audio entschieden, die enormen Fortschritte des Alnico (Aluminium, Nickel, Kobalt) QuadraMag® zu nutzen. Dieser 7"-Mitteltöner wurde zuerst für den Chronosonic XVX entwickelt und hat die Fähigkeit einer enormen Detailtreue. Der QuadraMag- Treiber arbeiter mit vier getrennten Magnete, die in einer speziellen Quadratur-Geometrie angeordnet sind und die Feinheiten bei der Wiedergabe der mittleren Frequenzen noch besser einarbeiten.

Hinter den Mitteltönern wurden interne Wellendiffusoren auf direktem Wege in das Material gefräst, um das Auflösungsvermögen der Treiber weiter zu unterstützen und die Einschwingzeit des Systems drastisch zu verkürzen. Dies hat eine naturgetreueren Reproduktion des Mitteltonbereichs als Folge. Beim Hochtöner hat das F&E-Team ein weiteres Mal alle verfügbaren Optionen in Betracht gezogen. Hoch- und Mitteltöner, perfekt integriert und perfekt zusammenarbeitend, sind außerordentlich wichtig für präzises Hören.

Viele Stunden wurden damit verbracht, zu untersuchen, wo noch Verbesserungspotential schlummert. Nach längeren Überlegungen entschied sich das Forschungs- und Entwicklungsteam, das Hochtonsystem neu zu entwickeln und zu bauen. Aus diesem Grund bringt der Alexx V Schallwandler einen völlig neuen Convergent Synergy® Carbon (CSC)-Hochtöner mit, der auf einer modifizierten Version des vorherigen Convergent Synergy-Motors basiert und eine neu konzipierte, innovative Rückwandkammer beinhaltet.

Dieses Kohlefaserdesign wird komplett bei Wilson Audio mit mehreren 3D-Druckern hergestellt. Die akustischen Ergebnisse zeigen weitere Verbesserungen: Der CSC bietet eine weitaus größere und linearere Hochfrequenzerweiterung, während er gleichzeitig eine noch nie dagewesene Raumabbildung in Bezug auf Weite sowie Tiefe und überragend eingearbeitete Details bietet.

Die 10,5" und 12,5" Tieftöner wurden von Wilson Audio ursprünglich in Verbindung mit dem WAMM Master Chronosonic zum Einsatz gebracht. Diese High Tech-Tieftöner beinhalten die neuesten Erkenntnisse von Wilson Audio in Bezug auf eine exakte und dynamische Tieftonwiedergabe. Mittels der aufwändigen Optimierung des Alexx V-Gehäuses konnte das Innenvolumen im Vergleich zum ursprünglichen Alexx spürbar erhöht werden (+16%). Das Ergebnis ist, dass Alexx V fast das gleiche Innenvolumen des Tieftöners aufweist wie der Chronosonic XVX, was wiederum eine deutlich tiefere Tieftonwiedergabe, eine schnellere Einschwingphase und eine insgesamt höhere Bassauflösung ermöglicht.

Dan D'Agostino MvX Momentum Integrated

Der Dan D'Agostino MvX Integrated

MxV Momentum Integrated - mit schönen Anzeigen

Wir hörten mit dem Dan D'Agostino MxV Momentum Integrated (67.000 EUR). Dieser First Class-Vollverstärker fällt bereits durch die Optik mit hohem Wiedererkennungswert sofort auf. Ein beleuchtetes Zifferblatt sowie Anzeigenadeln, die von klassischen Schweizer Uhren beeinflusst wurden, findet man sonst nicht. Rückseitig untergebracht sind sechs symmetrische XLR-Eingänge. Klangregler mit Bypass-Funktion sind ebenfalls Bestandteil der Ausstattung. 200 Watt an 8 Ohm stehen bereit, 400 Watt sind es an 4 Ohm.

Souveräner Vollverstärker

Die große Wilson Audio Alexx 5 konnte dieser Vollverstärker in einer Souveränität antreiben, die wir in dieser Form keinesfalls erwartet hätten. Ein komplett separates Netzteil, das in einem aus massivem Aluminium gefertigten Gehäuse untergebracht ist, kommt zu den Kernmerkmalen hinzu. Der Vollverstärker ist Streaming-fähig, Roon-kompatibel und gibt DSD-Dateien wieder.

Dan D'Agostino Relentless Pre und Relentless Endstufe

Relentless Pre

Anzeige

Die Vorstufe besteht aus drei einzelnen Devices

Auch im Vorführraum steht der Relentless Vorverstärker, Kostenpunkt mit Digitalbaord 220.000 EUR. Er ist in drei separate Chassis aufgeteilt: Ein Gehäuse pro Kanal plus ein Modul für Stromversorgung und Steuerung. Das zwischen den beiden Audiokanälen angeordnete Netzteil ist natürlich aus elektrischer sowie magnetischer Perspektive optimal abgeschirmt, damit Störungen nicht einmal im Ansatz eine Chance haben. An Bord befinden sich spezielle Netz-Konditionierungsschaltungen, die HF-Ströungen aus der Wechselstromversorgung filtert und asymmetrische Leistungswellenformen plus Gleichstrom aus dem Netz filtern.

Die Stromversorgung der Vorverstärkerstufen übernehmen zwei 150 VA-Ringkern-Transformatoren. Einer ist für die digitalen, der andere für die analogen Schaltkreise zuständig. Die Eingangsstufe in jedem der beiden Mono Vorverstärker ist das Ergebnis einer völlig neu konzipierten Schaltung. Kernstück ist eine neue diskrete Differential-FET-Eingangsstufe, welche eine Eingangsspannung von enormen 30 Volt liefern kann. Dank einer Eingangsimpedanz von über 1 MOhm ist das Front-End des Relentless Pre unempfindlich gegenüber quellenbezogenen elektrischen Problemen. Der Vorverstärker ist komplett XLR-beschaltet. Natürlich sind alle analogen sowie digitalen Schaltungen einschließlich der Masseflächen komplett voneinander isoliert. Optisch speziell ist das Paar Lautstärkeregler an beiden Audio-Gehäusen. Jeder dieser Regler ist aus 14 separaten Metallbauteilen hergestellt und ermöglicht eine überwältigende Präzision bei der Einstellung der Lautstärke.

Interessant - der Relentless Vorverstärker ist geeignet für zwei Quellen und zwei Zonen. Zwei analoge, oder, wenn man das optionale digitale Streaming-Modul einsetzt, eine digitale und eine analoge Quelle. Besagtes Streaming-Modul bringt koaxiale sowie optische Digitaleingänge, USB-A-Eingänge und RJ45-Terminals sowie WLAN mit. Für iOS-Devices gibt es eine App zur Steuerung. Das imposante Gewicht von 60 kg dokumentiert die Hochwertigkeit dieser Ausnahme-Vorstufe eindrucksvoll.

Relentless Endstufe

Der dazugehörige Monoblock kostet 350.000 EUR/Stück und beeindruckt mit einem 5,5 kW-Netzteil. Souverän werden 1.500 Watt an 8 Ohm bereitgestellt. Wird er an eine 220 V-Steckdose angeschlossen, verdoppelt er seine Leistung auf 3.000 Watt an 4 Ohm und 6.000 Watt an 2 Ohm - und er bleibt stets absolut gelassen. Ein Transformator, der aus mehreren zusammengeschalteten Sektionen besteht, die alle vergossen und mit einer Metallabschirmung ausgestattet sind, und eine völlig neue Topologie mit Präzisions-Eingangsstufe sind technische Merkmale. Der schon erwähnte Transformator speist eine speziell entwickelte Gleichrichterschaltung und eine 600.000 Mikrofarad/100 Volt-Kondensatorbank. Das "Super Rail" Konzept nutzt die enormen Möglichkeiten dieses Hightech-Netzteils perfekt aus. "Super Rail" setzt auf höhere Spannungsschienen in den Abschnitten vor der Endstufe, was den Verstärker effektiv "auflädt" und die komplette Leistungsbereitschaft der Ausgangsspannungsschienen sicherstellt. Der Kühlkörper kombiniert Kupfer und Aluminium mit dem Ziel höchster Effizienz. 258 kg wiegt diese Endstufe der Extraklasse.

Klang

Wir starten mit "Liberty" von Anette Askvik - und sind von der ersten Sekunde an gefesselt. Unfassbar, wie feinfühlig die vokale Präsentation ist, wie dynamisch, wie direkt die Stimme in jeder Nuance wiedergegeben wird. Die Instrumente reihen sich in perfekter Form rund um die Stimme, die dabei freigesetzte Räumlichkeit signalisiert: Bloß nicht vergleichen. Da kommen auch exzellente Lautsprecher normaler bis höherer Preisregionen nicht mit. Hören in einer neuen Dimension, kein plattes Sprichwort, sondern hier tatsächlich gegeben. Es folgt Fink mit "Troubles You're In (Live from Union Chapel, London). Wieder beeindrucken Detailtreue und die atmosphärisch unfassbar dichte Räumlichkeit. Der Momentum Vollverstärker liefert reine, satte Leistung - die Pegel, die ohne irgendwelche negativen Beeinflussungen möglich sind, faszinieren: Eine bis ins Detail exakt definierte virtuelle Bühne baut sich hier vor uns auf.

Der ungewöhnliche Beginn von "Falling" (Sohn) stellt normale Lautsprecher vor große Herausforderungen, nicht so bei der Alexx V. Diese eröffnet sofort ein hoch präzises tieffrequentes Spektrum und wiederum eine Stimmwiedergabe, die jeden Zuhörer sofort in ihren Bann zieht. So nah, so ungefiltert - das ist sozusagen "Live-Musik in Bestform". Schließt man die Augen, erkennt man alle Elemente auf der klar definierten virtuellen Bühne. Weiter geht es mit "Middle Of Nowhere" von Adan Hüjens. Ein Club-Track mit durchaus herausforderndem Bassbereich. Für unsere Kette aber nicht einmal im Ansatz ein Problem, auch verschiedene Bassanteile werden mit hoher Plastizität und Genauigkeit wiedergegeben.

"Never Mind" der Electronic Artists von Infected Mushroom steht nun auf dem Programm. Die sich wild ausbreitenden, bewusst verzerrten akustischen Effekt-Fetzen sammeln die Wilson Audio-Lautsprecher mit rasender Schnelle, zugleich mit optimaler Sorgfalt, zusammen. Und was hier wieder für ein weitläufiger Raumeindruck entsteht! Das ist ein Niveau, das uns jede Sekunde der Hörtestreihen begeistert. "Berlin" von RY X hat wieder einen sensiblen Beginn - wie fein, wie sensibel die beiden Alexx V hier agieren, ist unfassbar, wenn man normale Maßstäbe anlegt. Und dann die vokalen Elemente, die sich perfekt ausbalanciert im Hörraum ausbreiten - auch nach 24 Jahren im Job ist das eine echte akustische Offenbarung.

"Planet Dada - Flamboyant" (Yello) ist wieder ein Stück, das dem Lautsprecher einiges abverlangt, natürlich auch dem Vollverstärker. Aber hier sind solche schrägen Titel keine Hürde. Souverän und gelassen wird hier jeder kleine und größere klangliche Effekt in enormer Schnelligkeit an die richtige Stelle gesetzt. Kompletter Wechsel des Genres - Diana Krall, The Look Of Love ist nun an der Reihe. Das Rauchige in Dianas Stimme wird optimal zur Geltung gebracht, und die Temperatur des Pianos sowie die kritische Anschlagdynamik der Tasten kommen in einer Art und Weise heraus, dass wir ein weiteres Mal staunen. Wer die Möglichkeit hat, sich eine solche Kombination kaufen zu können, sollte dies ernsthaft in Erwägung ziehen, wenn Musik einen enormen Stellenwert im Leben hat. Hier nämlich spielt ein System, das für unzählige Stunden purer Freude zuständig ist, und das über viele Jahre lang.

Wie man auch bei der ungewöhnlichen Cover-Version von DubXanne des Klassikers "Roxanne" heraushören kann. Wieder dieser unmittelbare Moment, diese völlig unkomprimierte, direkte Dynamik, die wir so schätzen gelernt haben während der gesamten Hörtestreihen. Alle Breaks, alle dynamischen Wechsel werden hier umgehend und umfassend verarbeitet. Bei "After Midnight" von Hanne Boel ist es wieder die ungeheure Präsenz der Stimme, die uns aufhorchen lässt. Klar, auch, wie impulstreu der Rhythmus herauskommt, ist sensationell. Aber wie facettenreich, wie fein dosiert und doch fundiert die vokalen Elemente herauskommen, ist schon grandios. Jede kleine Veränderung innerhalb der Konturen der Stimme werden sofort ans Auditorium weitergegeben.

Fazit

HiFi-Stereo in neuer Dimension: Das ist das Resultat in aller Kürze. Natürlich, die Wilson Audio Alexx V und der Dan D'Agostino MxV Momentum Integrated Verstärker sind schlichtweg Luxus-Komponenten, fernab des "normalen Lebens". Aber: Eine solche Kette hören zu dürfen, eröffnet neue Horizonte: Mehr Präzision, mehr Finesse, mehr Raffinesse, dichtere Räumlichkeit, direkteres Erleben aller klanglichen Feinheiten - uns hat die Hörsession tief beeindruckt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Oksana Fritz

Datum: 22. Juni 2022

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: Audio Reference