SPECIAL: Steinway Lyngdorf mit dem System S in Top-Konfiguration auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

Nun wird es ganz besonders exklusiv: Das Steinway Lyngdorf Model S System in einer beachtlichen Ausbaustufe wurde im Rahmen der Norddeutschen HiFi-Tage am ersten Februarwochenende im Hotel Le Meredien in Hamburg gezeigt. Wir hatten bereits im großen Händlerportrait von Alex Giese aus Hannover über diese grandiosen Komponenten berichtet. Natürlich, dies sei direkt zu Beginn angemerkt, sind die S15 in verschiedenen Gehäusevarianten zu bekommen.

In der Kette waren folgende Komponenten beteiligt:

S-15

Der Steinway Lyngdorf S-15 Lautsprecher (6.900 EUR/Paar) erweist sich als gleichermaßen edel wie kompakt. Es handelt sich um klassische Zweiwege-Lautsprecher, die laut Hersteller das Ziel verfolgen, eine maximal natürliche, realistische akustische Reproduktion zu ermöglichen. Der Hochtöner arbeitet als AMT (Air Motion Transformer) und wurde bewusst so montiert, dass er frei nach den Seiten abstrahlen kann. Der S-15 begeistert daher mit einem überragenden Abstrahlverhalten über den gesamten Arbeitsbereich.

Auch beachtlich hohe Schalldrücke werden gemeistert

Obwohl er wirklich äußerst kompakt ist, kann der S-15 einen Schalldruck von 114 dB erzeugen. Er verfügt daher über mehr als genug Leistungsreserven selbst für stärkste Transienten in der Musik und verhilft großen Orchesterwerken zu natürlicher Größe. Der Tief-/Mitteltöner ist mit einer besonders leichten Aluminium-Konusmembran ausgestattet und hat einen extrem starken Neodym-Magnet-basierten Antrieb.

Der Steinway Lyngdorf LSR-210 Subwoofer (7.274, 88 EUR/Stück)

Passiver Subwoofer

Subwoofer und S-15 Lautsprecher

Der Basslautsprecher ist stackable und bietet 114 dB maximalen Schalldruck (in der Raumecke saogar bis zu 117 dB). Er stellt Frequenzen von 20 Hz bis 500 Hz dar. Zwei der Kanäle der 4-Kanal-Endstufe, die in Hamburg zum Einsatz kam, wurden für die beiden in den Ecken des Zimmers im Le Meridien aufgestellten passiven Subwoofer verwendet. 30,4 kg wiegt ein LSR-210.

Oben ist der Prozessor

Der Steinway Lyngdorf P100 2.1 Prozessor: Der Einzelpreis dieses optisch wunderschönen Vorverstärkers liegt bei 18.921 EUR. Es handelt sich um ein Device, das nicht nur optisch, sondern auch technisch Maßstäbe setzt. Dank des RoomPerfect-Systems und leistungsstarkem DSP sorgt dieser Vorverstärker für Spitzenklang in jedem Raum. RoomPerfect funktioniert folgendermaßen:

Mittels einer Serie von Mikrofonmessungen analysiert RoomPerfect den jeweiligen Hörraum bis ins Detail, um anschließend Filter zu erstellen, die Raumresonanzen und andere Verfärbungen sehr deutlich abschwächen. Bei den Messungen kann RoomPerfect entsprechend der Wahl des Anwenders mehrere Einstellungen speichern, die den Klang sowohl für den „Sweet Spot“ als auch für andere Hörpositionen optimiert. Das System ist zudem in der Lage, eine globale Einstellung vornehmen, die den Klang überall im Raum mit erstaunlicher Effizienz verbessert. Das funktioniert zum Beispiel auch, wenn die Lautsprecher direkt vor der Wand stehen.

Der P100 2.1 arbeitet nicht nur mit Audio- sondern auch mit Videosignalen und unterstützt sämtliche Videoauaflösungen bis zu 1200 MHz Pixel Clock, darunter auch 8K und HDR-Formate. Eingebaut ist ein performanter Mediaplayer, aber auch praktisch alle relevanten Decoder finden sich audioseitig. Darunter Dolby Atmos, Auro-3D und DTS:X. Ganz smart & intelligent passt der P100 das aktuelle Audiosignal auf die vorhandene Lautsprecher-Konfiguration an. Insgesamt bis zu 12 Kanäle können decodiert werden, und mittels des Steinway Lyngdorf Digital Links werden bis zu 256 Lautsprecher unterstützt.

Vierkanal-Endstufe

Die Steinway Lyngdorf A2 4-Kanal-Endstufe (Einzelpreis 11.424 EUR) offeriert satte 4 x 400 Watt an 4 Ohm und wiegt 9,5 kg. Sie ist mit Steinway Lyngdorf Digital Link (CAT 5e-basiert) und mit 4 x Speakon-Ausgängen bestückt. Es handelt sich um eine digitale Endstufe für höchste Leistungsfähigkeit und höchste Effizienz.

Der Gesamtpreis für das in Dänemark hergestellte, oben aufgeführte System geht bei 47.500 EUR los. Unser System, das wir in Hamburg kurz hören konnten und das erstaunlich entschlossen, zugleich aber feinfühlig und transparent auftrat, ist allerdings kostspieliger (rund 51.795 EUR).

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 10. Februar 2025