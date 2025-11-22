SPECIAL: Lumin X2 - neuer, innovativer Streamer im Premium-Segment

Mit dem jetzt neu erscheinenden LUMIN X2 möchte LUMIN neue Maßstäbe setzen: Ein komplett diskret aufgebauter Digital-Analog-Wandler aus eigener Entwicklung steht im Fokus des audiophilen Netzwerkplayers, der mit First Class-Verarbeitungsqualität, höchstmöglicher Klangtreue und enormer Formatvielfalt Akzente setzen möchte. Der LUMIN X2 ist ab November 2025 im autorisierten Fachhandel für 16.990 EUR erhältlich.

Neuer diskret aufgebauter DAC

Das Herzstück des LUMIN X2

Der LUMIN X2 verwendet zum ersten Mal eine selbstentwickelte DAC-Architektur, die komplett ohne integrierte Wandlerchips auskommt. Stattdessen werden selektierte Einzelbauteile in einem vollsymmetrischen, vollständig diskret aufgebauten Design verwendet. Dieses spezielle Layout garantiert eine präzise Kontrolle bei jeder Stufe der Signalverarbeitung. PCM-Daten werden bis zu 768 kHz bei 32 Bit verarbeitet, DSD wird nativ bis DSD512 wiedergegeben. Das Resultat ist ein Klangbild von hoher Transparenz, enormer Dynamik und erstklassiger Musikalität.

Der DAC markiert einen neuen Meilenstein für LUMIN. Der mit hohen Aufwand entwickelte Digital-Analog-Wandler stellt das Herzstück eines komplett neu gestalteten Systems dar. Schaltungsaufbau, Energieverwaltung und Taktsteuerung wurden bis in die letzte Einzelheit auf Kohärenz und Präzision abgestimmt, um maximale Genauigkeit bei der Netzwerk-Audiowiedergabe zu garantieren. Dabei wurde jede Stufe des Wandlers wurde vollständig neu konzipiert. Bauteilanordnung sowie Leiterführung sind auf minimale Störanfälligkeit und optimale Kanaltrennung optimiert worden. Zudem sorgen Spezialschaltungen und ein präzises Energiemanagement für geringstmögliche elektrische Störfelder und schaffen eine überaus stabile Betriebsumgebung.

Von LUMIN entwickelter DAC

Die vollständig diskrete Architektur ermöglicht zudem eine direkte Nutzung von Takt- und Wandlungsstufen ohne Zwischenteiler. Das Ergebnis drückt sich in einem präziseren Timing und in deutlich vermindertem Jitter aus.

Femto-Clock-System

Femto-Clock-System

Das Femto-Clock-System weist einen speziellen Algorithmus auf, der exakt abgestimmt auf den LUMIN Discrete DAC ist. Es sind zwei Femto-Kristalloszillatoren vorhanden, und es findet eine FPGA-basierte präzise Taktverteilung statt.

Neueste Prozessorgeneration

Mit extrem schnellem Prozessor

Der LUMIN X2 stellt das erste Flaggschiffmodell mit dem schnellsten Prozessor. von LUMIN dar. Diese Architektur, zum ersten Mal im Jahr 2022 eingeführt, ist die Grundlage für künftige Entwicklungen. Ein Plus an Rechenleistung und Speicher sichern eine größere Resampling-Flexibilität, optimierte Audioverarbeitung sowie eine hohe Zukunftssicherheit. Up- und Downsampling sind bis DSD256 möglich.

Symmetrischer Aufbau, Architektur mit externer Stromversorgung

Netzteil von innen

Im Detail

Die symmetrische Ausgangsstufe ist mit einem äußerst rauscharmen analogen Spannungsregler gekoppelt, im Sinne einer maximalen Kanaltrennung und einer stabilen Spannungsversorgung. In Kombination mit dem leistungsfähigen externen Netzteil mit doppeltem Ringkerntransformator finden sich im Signalweg keine Einstreuungen. Mit seiner auf höchstem Level liegenden Signalreinheit und den enormen Dynamikreserven markiert der X2 ein sehr hohes Niveau im Bereich des High-End-Streamings.

Neues Ausgangspuffer-Design

Vollsymmetrisches Ausgangspuffermodul

Der LUMIN X2 vefügt über ein vollsymmetrisches Analogausgangsmodul und bringt eine Kompensationsschaltung für die Ausgangstransformatoren mit. Die hörbaren Folgen: Verbesserte Klarheit, noch mehr Detailtreue, enorme Ausgewogenheit und angenehme Wärme im Klangbild.

Dual Mono-Zweistufen-Linearregler

Der LUMIN X2 besitzt eine zweistufige, rauscharme Stromversorgung der analogen Wandler sowie ein Dual-Mono-Netzteil für maximale Kanaltrennung.

Lundahl-Ausgangstransformatoren

Lundahl-Übertrager

Zudem finden sich zwei Lundahl-LL7401-Übertrager für ein echtes analoges Klangbild. Der Hersteller sieht beim X2 die konsequente Fortführung der Klangsignatur seit dem ursprünglichen LUMIN A1.

Integriertes optisches Netzwerk

Netzwerk-Sektion

Eine Branchenneuheit, die erstmals beim LUMIN X1 eingeführt wurde, kommt natürlich auch in den neuen X2. Das integrierte optische Netzwerk mit vollständiger galvanischer Trennung vom restlichen Netzwerk. An Bord ist ein Industriestandard-SFP für maximale Kompatibilität, und es finden sich insgesamt zwei Netzwerkanschlüsse, um weitere Geräte (beispielsweise ein NAS-System) direkt anschließen zu können.

Verarbeitung und Materialqualität auf Spitzen-Niveau

Premium-Verarbeitung beim externen Netzteil und beim Hauptgerät

Das Gehäuse des LUMIN X2 ist aus massivem Aluminium und wird in einem mehrstufigen Prozess CNC-gefräst. Die gelungene Mischung aus technischer Funktionalität und zeitloser Ästhetik ist typisch für Lupin. Der X2 ist in Schwarz oder Silber erhältlich und fügt sich harmonisch in nahezu jede Hörumgebunge ein.

Hochklassiges Streaming mit permanenter Weiterentwicklung

Dazugehörige App

LUMIN ist bekannt für sorgfältige Softwarepflege und ist immer an vorderster Front dabei, wenn neue Dienste integriert werden sollen. So wurde in den vergangenen Monaten die Unterstützung für Qobuz Connect, TIDAL Connect, Amazon Music Unlimited, KKBox, Plex, Audirvāna, JPlay und TuneIn Radio hinzugefügt. Sämtliche neuen Funktionen stehen für die Besitzer bestehender Modelle unentgeltlich bereit. Die LUMIN App nimmt dabei die Rolle des zentralen Steuerelements mit durchdachter Benutzerführung und hoher Betriebssicherheit ein.

Die Kompatibilität mit Apple AirPlay, Roon Ready, Spotify Connect sowie MQA Core Decoding und Hardware Rendering gehören ebenfalls zur Ausstattung. Für maximale Netzwerksicherheit und Performance offeriert der X2 zusätzlich eine optische SFP-Netzwerkschnittstelle.

Anschlusssektion

Die Rückseite

Auf der Rückseite befinden sich ein USB-A-Terminal, ein Anschluss fürs optische Netzwerk, ein klassischer Netzwerkanschluss, ein digitaler Audioausgang, sowie analoge Stereo-Ausgänge in Cinch- und XLR-Ausführung.

Für höchste Ansprüche gemacht

Wer enorme Ansprüche an seinen Streamer stellt, liegt beim X2 richtig

Der LUMIN X2 richtet sich an Musikliebhaber, die auf höchstem Niveau hören möchten. Jeder Aspekt – vom Schaltungsdesign bis zur Softwareintegration – wurde mit einem klaren Fokus entwickelt: Musik so natürlich, direkt und emotional erlebbar zu machen wie nur möglich. Der X2 ist, so LUMIN, daher nicht nur ein Gerät, sondern auch Ausdruck einer Philosophie.

Exklusive Produktvorstellung

Vom 27. bis 29. November 2025 öffnet der Referenz-Händler FastAudio die Tore seines Showroom in die Brählesgasse 21 ,70372 Stuttgart zum exklusiven Launch-Event des neuen LUMIN X2. In entspannter Atmosphäre haben Musikliebhaber und HiFi-Enthusiasten die Möglichkeit, das neue Flaggschiff unter realen Hörbedingungen zu erleben.

Krey Baumgartl, Produktexperte sowie High-End-Spezialist, führt durch die Vorführungen und steht an allen drei Tagen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Begleitet wird das Event von individuellen Hörsessions, umfassenden Informationen rund um LUMIN sowie passenden Kombinationsmöglichkeiten mit weiteren High-End-Komponenten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.fastaudio.com

Der LUMIN X2 in der Übersicht

Modernste LUMIN-Prozessorarchitektur mit allen aktuellen Funktionen

Neuer Dual-LUMIN-Discrete-DAC

Vollständig neu entwickelter Ausgangspuffer

Native Wiedergabe von DSD512 und 32-Bit PCM768

Femto-Clock-System mit präziser FPGA-Verteilung

Dual-Mono-Netzteil mit zweistufiger Stromversorgung für die analoge Sektion

SFP-Anschluss für optisches Netzwerk mit integriertem Netzwerkswitch

USB-Digitalausgang mit nativer DSD512-Unterstützung

PCM- und DSD-Upsampling bis zu DSD256

Leedh Processing – verlustfreie digitale Lautstärkeregelung

Fazit

Mit dem Lumin X2 wird ein zugegebnermapßen sehr hochpreisiger, aber technisch beispiellos aufwändiger und kompromissloser High End-Streamer auf den Markt kommen. Wer über eine enorm hochwertige HiFi-Kette verfügt, bekommt mit dem Lumin X2 einen performanten Partner zur Seite gestellt.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Lumin/IAD

Datum: 22. November 2025