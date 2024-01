SPECIAL: LG präsentiert den SIGNATURE OLED T - durchsichtiger Bildschirm und kabellose Bild- und Tonübertragung

LG zeigt sich gleich zu Jahresbeginn 2024 innovativ und sorgt für neue Freiheiten bei der individuellen Gestaltung von Wohnräumen durch die neuartige Kombination von durchsichtigem Bildschirm und kabelloser Bild- und Tonübertragung. So konkurriert die Einrichtung nicht mehr mit großen schwarzen Displays. Vielmehr eröffnen sich neue Optionen bei Positionierung und Anwendung. Und damit alles optimal abläuft, verbaut LG in diesem Ausnahme-TV den neuen α11 (Alpha) AI Prozessor. Er bietet eine um 70 Prozent verbesserte Grafikleistung sowie eine um 30 Prozent höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Bedingt durch diese ganzen speziellen Merkmale wurde das neue LG-Spitzenmodell, dessen Bildqualität und Leistung unter anderem durch den neuen α11 AI Prozessor realisiert wird, auf der CES 2024 mit fünf Innovationspreisen ausgezeichnet - darunter auch der begehrte „Best of Innovation“-Award. Wenden wir uns nun einigen Aspekten im Speziellen zu.

Freie Positionierung für individuelle Raumgestaltung

Der LG SIGNATURE OLED T 4K eröffnet neue Möglichkeiten bei der Raumgestaltung, indem kein großer schwarzer Bildschirm im Raum für einen vielleicht nicht gewollten Kontrast zur mit Bedacht ausgesuchten Einrichtung darstellt. Denn im ausgeschalteten Zustand ist das durchsichtige Gerät trotz seiner stattlichen Größe von 77 Zoll nahezu unsichtbar und stört nicht die Architektur des Raumes - was auch völlig neue Möglichkeiten bei der Positionierung eröffnet. Statt an der Wand kann der OLED T auch in der Mitte des Raums als Raumteiler oder am Fenster aufgestellt werden, ohne dabei die Sicht zu versperren.

Frei platzierbar

Aufgrund der mitgelieferten Zero Connect Box, die auf LGs kabellose Übertragungstechnologie zur qualitativ hochwertigen Bild- und Tonübertragung mit bis zu 4K-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde setzt, kann der Fernseher nahezu frei platziert werden – schließlich müssen zwischen Box und TV keine HDMI- oder sonstige Anschlusskabel verlegt werden. Lediglich ein Stromkabel wird noch benötigt.

Mehr Raum, mehr Unterhaltung, mehr Atmosphäre

Das modulare Design des LG OLED T 4K erweist sich als äußerst flexibel und ebnet den Weg zu verschiedenen Installationsmethoden. Der Fernseher ist sowohl als Standgerät als auch zur Wandmontage erhältlich. Die Kunden können den Bildschirm zusätzlich mit stehenden oder schwebenden Regalen ausstatten, um ihn an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen und den Gebrauchswert noch zu steigern.

Darüber hinaus bietet das Gerät seinen Besitzern neue Unterhaltungs- und Nutzungsformen an: Mit der Always-On-Display-Funktion (AOD) wird der OLED T beispielsweise zu einer transparenten digitalen Leinwand, auf der Kunstwerke, Videos oder Fotos präsentiert werden können. Die angezeigten Inhalte scheinen in der Luft zu schweben und schaffen dadurch einen atmosphärisch dichten Effekt, der bei herkömmlichen TV-Geräten unmöglich wäre. Eine weitere interessante Option ist die T-Bar-Funktion. Sie zeigt am unteren Bildschirmrand Nachrichten, Wetterinformationen oder den Titel des gerade gespielten Songs an, während der Rest des Displays einen klaren, ungehinderten Blick auf den Raum dahinter bietet.

Nicht nur optisch begeisternd, auch visuell brillant

Wer dagegen die volle OLED-Power zum Fernsehen nutzen möchte, kann komfortabel mit einem Tastendruck den Kontrast des Bildschirms erhöhen. Durch den neuen α11 AI Prozessor mit viermal höherer AI-Leistung im Vergleich zu seinem Vorgänger kommen Besitzer des LG SIGNATURE OLED T 4K in den Genuss eines überragenden Rechenleistung mit einer um 70 Prozent verbesserten Grafik-Performance und um 30 Prozent höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit.

„Der LG SIGNATURE OLED T 4K ist eine unglaubliche Innovation und bietet ein brandneues Fernseherlebnis gepaart mit der Bildqualität und Leistung unserer preisgekrönten OLED-Technologie“, so Park Hyoung-sei, Präsident der LG Home Entertainment Company. „Das transparente OLED-Display von LG gibt Kunden mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Wohnräume und weist den Weg in eine aufregende Zukunft für die Fernsehindustrie.“

Derzeit steht noch nicht fest, ob und wann der neue LG SIGNATURE OLED T 4K in Deutschland verfügbar sein wird. Die neueste TV-Innovation von LG wird während der CES 2024 vom 9. bis 12. Januar auf dem Stand des Unternehmens (#16008, Las Vegas Convention Center) zu sehen sein.

Special: LG Presse/Carsten Rampacher

Fotos: LG Presse

Datum: 11.01.2024

