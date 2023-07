SPECIAL: IsoTek präsentiert den neuen V5 Sigmas Netzfilter und Stromverteiler

Einen bedeutenden Schritt vorwärts ging IsoTek nach eigenen Angaben mit der neuesten Version der Power Line Cleaner für die V5 Serie: Der Hersteller von Geräten zur Leistungsoptimierung von Audio- und AV-Systemen präsentiert mit dem V5 Sigmas einen flexiblen und hochwertigen Netzfilter und Stromverteiler vor. Laut IsoTek stellt die neue Komponente ein besonders kosteneffizientes Upgrade für überdurchschnittlich hochwertige HiFi-Ketten dar und verbessert die Performance aller angeschlossenen Komponenten.

V5 Sigmas verfügt über 7 Ausgänge. Drei Hochstromausgänge, mit einer einfacheren Version des Direct-Coupled-Schaltkreises des V5 Titan. Hier schließt man Verstärker, Subwoofer, Lautsprecher oder jede andere Art von elektronischen Geräten mit wechselndem Bedarf an Netzstrom an, darunter z.B. auch aktuelle Fernseher. Die vier übrigen Ausgangsbuchsen sind speziell für Vorverstärker vorgesehen. Jeder Ausgang des V5 Sigmas stellt sein eigenes, sauberes Stromnetz bereit. Damit bietet IsoTek sieben Netzfilter in einer Box. Zusätzlich werden alle angeschlossenen Geräte zuverlässig vor Überspannungen und Spannungsspitzen geschützt.

Der V5 Sigmas ist 445mm breit, 305mm tief und 150mm hoch. Gegenüber dem V5 Aquarius von IsoTek sowie seinem EVO3-Vorgängermodell soll er mit einer um 35% verbesserten Stromstärke aufgrund des geringeren Widerstands in der Schaltung sowie um eine 40% höhere Strombelastbarkeit aufwarten.

Der Gleichstromwiderstand wurde im gesamten Design verbessert, die Performance soll daher näher am Null-Ohm-Ideal liegen. Da der V5 Sigmas praktisch sieben Netzfilter in einem Gehäuse bietet, werden Gegentakt- und Gleichtaktstörungen laut IsoTek dramatisch reduziert. Darüber hinaus wird die Kreuzkontamination der angeschlossenen Komponenten durch mehrere Filterstufen für jede Ausgangsbuchse auf ein Minimum reduziert. Viele Stromfilter dieser Art verfügen über miteinander verbundene, in Reihe geschaltete Ausgänge. Die erzeugten Gegentaktstörungen überlagern sich dann von einer Ausgangsbuchse zur anderen. Die Architektur des V5 Sigmas ist diesen Komponenten klar überlegen.

Die genannten drei Hochstromausgänge mit einer vereinfachten Version der Direct Coupled-Schaltung des V5 Titan bieten niedrige Impedanz und eine Nennleistung von 16A/3.680W bei 230V oder 16A/1.840W bei 115V. Die vier anderen 10A Ausgänge sind für Quellkomponenten, Vorverstärker und Zusatzgeräte vorgesehen. Hier kommt die eigens entwickelte IsoTek Adaptive Gating-Technologie zum Einsatz. Die angeschlossene Last wird automatisch erkannt und, basierend auf der jeweiligen Leistungsaufnahme, die ideale Leistung bereitgestellt.

KERP (Kirchhoff's Equal Resistance Path) sorgt für gleichen Widerstand und gleiche Leistungsabgabe an alle Steckdosen. Die interne Verdrahtung besteht aus versilberten OCC-Kupferleitern. Der Leiter ist zunächst von einer Spirale aus fluoriertem Ethylen-Propylen (FEP) umgeben, dann von einem extrudierten FEP-Dielektrikum geschützt, wodurch sich ein virtuelles Dielektrikum aus Luft (VDA) bildet. Ein sequenzielles Schutzsystem von bis zu 121.500 A bewahrt wertvolle Geräte sicher vor Stromstößen und Spannungsspitzen.

Laut IsoTek erreicht man mit dem V5 Sigmas eine Erweiterung der Klangbühne, verbesserte dreidimensionale Abbildung, optimierte Bassartikulation und es wird ein Gefühl von einem erweiterten Frequenzbereich und Offenheit erzeugt. Die interne Verkabelung ist auf die IsoTek-Netzkabel abgestimmt, denn auch die Beibehaltung von Gemeinsamkeiten in Design und Material sieht IsoTek als sehr wichtig an. Sowohl bei signalführenden Kabeln als auch dem Stromkabelnetz.

Der V5 Sigmas ist in Schwarz und Silber erhältlich

Der V5 Sigmas besitzt außerdem einen System-Link-Ausgang, mit dem man mehrere Geräte miteinander verbinden kann, um die Notwendigkeit von mehreren Steckdosen zu vermeiden und eine sternförmige Masseverdrahtung beizubehalten.

Features in der Übersicht:

RFI-Reduzierung 80dB

optimierte Stromreinigungskreise entfernen Common und Differential Mode Netzrauschen

4 unabhängige Ausgänge für Quellkomponenten (jeweils max. 10 A)

3 unabhängige Hochstromausgänge für Endstufen, Subwoofer, Aktivlautsprecher usw. (je 16A max. jeder)

121'500A sofortige Schutzfunktion

Vollständig sterngeerdetes Netzwerk

Massiver Kern Kupfer versilbertes internes Kabel mit FEP Virtual Air Dielektrikum

System-Link-Steckdose zur Erweiterung der Steckdosen und Aufrechterhaltung einer sternförmigen Erdungsreferenz

Geliefert mit dem preisgekrönten EVO3 PREMIER POWER CABLE von IsoTek

Der 15kg schwere IsoTek V5 Sigmas ist zur UVP von 4.495 Euro erhältlich.

Special: Philipp Kind

Fotos: IsoTek

Datum: 15.07.2023

