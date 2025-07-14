SPECIAL: Gaming mit den LG OLED evo TVs C5 und G5 in 55 und 77 Zoll - Nur Vorteile - kein Nachteil?

Es ist kein großes Geheimnis mehr: Premium OLED-Fernseher eignen sich aufgrund ihrer technischen Eigenschaften exzellent als Gaming-Monitore. Ultraschnelle Umschaltzeiten der OLED-Pixel (oft unter 1ms) eliminieren Bewegungsunschärfen, mit integrierten Game-Modes wird die Eingabeverzögerung für eine sehr direkte Steuerung drastisch reduziert und man profitiert vom perfekten Schwarzwert, der enormen Kontraststärke ohne Halo-Effekte um helle Objekte und der satten und intensiven Farbwiedergabe hochwertiger OLED-TVs. Letzteres legen die Premium-Modelle schließlich nicht nur beim Entertainment-Genuss von Filmen und Serien an den Tag, sondern auch beim Zocken. Hinzu kommt natürlich eine meist eindrucksvolle HDR-Performance für ein besonders dynamisches und lebendig wirkendes Spielerlebnis. Fakt ist auch, dass moderne OLED-Fernseher, allen voran die Geräte von LG, für flüssiges Gaming relevante Features mitbringen und auch Eingangssignale mit 4K-Auflösung mit bis zu 120 Hz oder gar 165 Hz Bildwiederholrate unterstützen.

Gibt es dann überhaupt Nachteile, einen OLED-TV als Gaming-Referenzmonitor zu verwenden? Nicht wirklich - der gefürchtete Burn-in tritt in den seltensten Fällen auf, auch weil die modernen OLED-Varianten integrierte Technologien bieten, die diesem Einbrennen entgegenwirken. Davon abgesehen weisen OLEDs, selbst die extrem hellen Modelle aus 2025, gegenüber High End LCD-Fernsehern immer noch eine etwas niedrigere Maximalhelligkeit auf. Das, sowie ein verspiegeltes Display, kann in hellen Räumen und bei direktem Lichteinfall ein Nachteil sein und muss abgewägt werden. Meist sind die Unterschiede aber weniger eklatant als angenommen und viele Gaming-affine Anwender werden ohnehin einen Raum mit kontrollierbarem Umgebungslicht bevorzugen.

Baldurs Gate III mit dem Gaming PC am LG OLED77G58LW

Wir wollten uns das Ganze einmal genauer ansehen und haben uns die Top-Serie G5 sowie die direkt darunter rangierende Baureihe C5 ausgesucht, um die Gaming-Performance von LG OLED-TVs zu untersuchen und auch festzustellen, wie intuitiv das Prozedere ist, um qualitativ erstklassiges Gaming auf einem LG OLED-Fernseher zu realisieren. Die Geräte bieten außerdem zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen auch zahlreiche Features on top, die den Komfort beim Spielen erhöhen und das gesamte Spielerlebnis weiter bereichern sollen.

Fassen wir zunächst zusammen, was die LG OLED-Fernseher im Bereich Gaming an Optionen mitbringen. Während unserer Testberichte konnten uns die LG OLED-TVs bereits rundum überzeugen, was die grundsätzliche visuelle Leistungsfähigkeit betrifft. Wir wollen uns hier konkret auf die technologischen Besonderheiten bzgl. Gaming fokussieren und zählen nicht sämtliche Spezifikationen erneut auf, wenngleich natürlich auch das Panel und die Signalverarbeitung hinsichtlich der Bildqualität erheblichen Einfluss auch auf die Gaming-Performance haben. Wer sich nochmal ausführlich über das gesamte Gerät informieren möchte, findet hier unsere Testberichte zum LG OLED 77G58LW sowie zum LG OLED evo C5 in 42 Zoll:

Anzeige

Gaming-relevante Features in den LG OLED evo TV-Serien G5 und C5

Anschluss-Sektion am LG OLED evo C5

Alle vier Schnittstellen sind als HDMI 2.1-Anschlüsse ausgeführt

Was zeichnet die LG-Fernseher für ein immersives, beeindruckendes Gaming-Erlebnis im Besonderen aus?

Beide Modelle sind mit HDMI 2.1-Anschlüssen bestückt und erfüllen somit alle modernen Anforderungen, auch im Gaming-Bereich, was die Auflösung und die Bildwiederholrate betrifft. Im Gegensatz zu manchem Konkurrenten weisen beide Modelle von LG ein komplettes HDMI 2.1-Anschluss-Sortiment aus. Es sind insgesamt vier HDMI-Slots integriert und alle vier entsprechen der HDMI 2.1-Spezifikation. Es spielt also keine Rolle, an welche HDMI-Schnittstelle man seine Spielekonsole oder seinen Gaming-PC anschließt, alle unterstützen 4K-Auflösung mit hoher Bildwiederholrate, VRR, etc.

Sowohl G5 Serie als auch C5 Serie unterstützen zudem NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync Premium. Damit ist gewährleistet, das die Modelle perfekt mit Grafikkarten sowohl von NVIDIA und AMD zusammenarbeiten. Das umfasst die leistungsstärksten verfügbaren Grafikkartenmodelle ebenso wie Spielekonsolen, die aktuell auf AMD setzen. Es handelt sich dabei um Technologien zur Bildsynchronisation (VRR) für ein ruckelfreies und flüssiges Bild ohne Screen-Tearing und geringem Lag.

Anzeige



Diese Technologien sind notwendig, da im Gegensatz zur festen Bildwiederholrate eines Monitors oder Fernsehers die Grafikkarte je nach Inhalt, den sie gerade erstellen (rendern) muss, unregelmäßig viele Bilder pro Sekunde generiert. Die feste Bildwiederholrate des TVs und die variable Bildwiederholrate der Grafikkarte passen dann in den seltensten Fällen zusammen und es kommt zu Ruckeln und Verzögerungen. Abhilfe schaffen G-Sync und FreeSync, indem die Bildwiederholrate beider Geräte synchronisiert wird.

Ein feiner Unterschied zwischen C5 und G5-Flaggschiff ist die maximal erreichbare Bildwiederholrate. Die G5 Serie unterstützt bis zu 165 Hz bei 4K-Auflösung, die C5 Serie ist mit 144 Hz bei 4K-Auflösung aber ebenfalls sehr gut aufgestellt, zumal 165 Bilder pro Sekunde aktuell nur für PC-Spieler relevant sind. Zu beachten ist hier noch, dass es Unterschiede bei der Größe der Bilddiagonale gibt. Die Modelle in 83, 77, 65 und 55 Zoll unterstützen alle bis zu 165 Hz, beim großen 97-Zöller ist allerdings bei 120 Hz Schluss und der kompaktere 48-Zöller bietet 144 Hz.

Davon abgesehen sind die integrierten Gaming-Features aber praktisch identisch. Neben VRR ist Support für ALLM und HGiG an Bord. Beide verfügen über den Game Optimizer.

Bedienkomfort mit dem Game Dashboard

Anzeige



Das spezifische Einstellungsmenü "Spiele-Optimierer"

Dabei handelt es sich um ein Menü, welches zentral alle für Gaming-relevanten Einstellungen, Funktionen und Informationen übersichtlich vereint. Dazu zählt auch der Bildmodus. So kann man z.B. ganz konventionell über die Einstellungen den Bildmodus festlegen, aber das ganze auch komfortabel über den Game Optimizer erledigen. Der Game Mode optimiert das Display für eine dynamische visuelle Performance und reduziert die Eingabeverzögerung (Input Lag) auf ein Minimum. Hier gibt es auch für unterschiedliche Spielegenre verschiedene Möglichkeiten, z.B. FPS, RTS, RPG oder Sport.

Darüber hinaus bietet der Game Optimizer Zugriff auf relevante Gaming-Optionen, man kann z.B. den BLACK STABILIZER an- und ausschalten oder die Bewegungswiedergabe und das Tone Mapping beeinflussen.

Auch das Game Dashboard bietet höheren Spielekomfort und zeigt fürs Gaming wichtige Informationen übersichtlich an. Man kann hier direkt einsehen, wie die aktuelle Eingabeverzögerung ist, ob VRR aktiv ist bzw. welche Bildwiederholrate anliegt und ob das Spiel in HDR läuft. Die LG OLEDs eignen sich aufgrund ihrer exzellenten visuellen HDR-Performance natürlich auch für HDR-Gaming perfekt. Support ist auch für Dolby Vision Gaming gegeben.

Nicht unerwähnt bleiben sollte Bluetooth Audio Sync. Die LG TVs lassen sich drahtlos mit z.B. einem Bluetooth-Kopfhörer koppeln, über den dann die Audiosignalausgabe des Spiels erfolgen kann.

Anzeige



Cloud Gaming - Xbox App

Die Xbox App ist jetzt auf LG TVs verfügbar

Und schließlich sind die integrierten Cloud Gaming-Features interessant. Das moderne webOS 25 ist mit nativen Apps für die Cloud Gaming-Dienste GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming und Boosteroid ausgestattet. Damit lassen sich auch ohne angeschlossenen Gaming-PC oder Spielekonsole Games in hoher Qualität genießen. Das Spiel wird über die Cloud Gaming Dienst-App gestartet und läuft dann auf einem entsprechenden Server des Dienstes. Das Spiel wird also sozusagen von diesem Server nur zum TV-Bildschirm gestreamt und die eigenen Befehlseingaben vom Controller oder auch einer angeschlossenen Tastatur werden wiederum über das Internet an den Server geschickt. So benötigt man selbst keine kostenintensive Hardware, auch muss nichts heruntergeladen oder installiert werden. Wichtig ist dabei allerdings eine flinke Internetverbindung, da sonst die Qualität erheblich leidet. Auch Verzögerungen können auftreten und es sind nicht immer alle gewünschten Spiele in der Cloud verfügbar.

Premium-Ausstattung allgemein

Rein auf Gaming bezogen sind dies die wichtigsten Punkte. Grundsätzlich verhilft die Premium-Ausstattung, was Technologien bezüglich der visuellen und akustischen Leistungsfähigkeit betrifft, natürlich auch für ein intensiveres Gaming-Spektakel. Der G5 ist mit dem ausgefeiltesten LG OLED-Panel, dem 4-Stack Primary RGB Tandem OLED-Panel ausgestattet und liefert sensationelle Helligkeitswerte, aber auch der C5 mit "einfacherem" OLED evo-Panel weist ausgezeichnete Werte auf, die ein eindrucksvolles Zocken in HDR ermöglichen. Insbesondere die Farbhelligkeit wurde aber gerade beim Topmodell G5 gegenüber dem Vorjahresmodell deutlich gesteigert, was sich durchaus bei der HDR-Darstellung auch in Spielen widerspiegelt. Bei den Reaktionszeiten ist der Unterschied gering und praktisch nicht nennenswert - hier bieten beide ein tadelloses Niveau.

Hogwarts Legacy auf der PS5

Die gesamte Signalverarbeitung übernimmt im G5 der Alpha 11 AI Gen2, der leistungsstärkste Prozessor im Sortiment. Dieser bietet nochmals mehr Headroom für jegliche Aufgaben, aber auch der Alpha 9 Gen8 in den Modellen der C5 Serie ist äußerst leistungsstark.

Sound und ein guter Klang sind inzwischen auch immer wichtiger geworden und mit sehr hochwertigen, teils in Dolby Atmos abgemischten, Tonspuren ziehen Games den Spieler mit hoher Immersion in ihren Bann und sorgen für ein spannendes, mitreißendes Erlebnis. Die Lautsprechersysteme in Flachbildschirmen kämpfen bauartbedingt mit einigen Nachteilen, grundsätzlich aber sind die LG-Fernseher im direkten Vergleich mit anderen LCD- und OLED-TVs absolut solide unterwegs und verarbeiten auch Dolby Atmos-Signale. Wer akustisch aber auf identischem Niveau agieren möchte wie visuell, muss sowohl mit einem C5 als auch mit einem G5 auf externe Komponenten setzen. Die G5 Serie ist mit einem 4.2-Audiosystem mit 60 Watt Gesamtleistung ausgestattet, die Geräte der C5-Baureihe verfügen über ein 2.2-Kanal-System mit 40 Watt Leistung.

Auf Seite 2 beschreiben wir die Inbetriebnahme (PS5 und Gaming PC an LG OLED TVs) und sehen uns alle Features des Game Dashboards und Game Optimizers sowie die Xbox App an

Anzeige

