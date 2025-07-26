SPECIAL: Fortress Seating - Luxus-Sitzmöbel fürs Heimkino kombinieren Design, Komfort und technische Raffinesse

Fortress Seating zählt zu den absoluten Spezialisten, wenn es um hochwertige, luxuriöse und individuell konfigurierbare Heimkino-Sitzmöbel geht. Das US-amerikanische Unternehmen mit Sitz in Kalifornien hat sich seit seiner Gründung in den 1930er-Jahren kontinuierlich vom designorientierten Polstermöbelhersteller zum High-End-Anbieter für anspruchsvolle Heimkinos und Media Rooms entwickelt. Während man seit über 75 Jahren exklusive Sitzgelegenheiten für Chefetagen und Sitzungssäle anbietet, begann man Ende der 1990er Jahre mit dem Heimkinobau. Wunderschöne Heimkinos wurden entworfen, maßgeschneiderte Audio- und Videolösungen dazu entwickelt. Da hat man natürlich auch sofort gemerkt, dass die Sitzgelegenheit ein besonders wichtiges Kriterium ist. Der Bedarf an maßgeschneiderten Sitzen wurde offensichtlich.

Heute steht Fortress mit über 30 Standardmodellen und stets der Option auf Maßfertigung für erstklassige Heimkino-Sitzlösungen, die nicht nur in puncto Design und Komfort überzeugen, sondern auch in Sachen Ergonomie und technischer Integration Maßstäbe setzen. Prinzipiell kann jeder Sitz auf Bestellung gefertigt und exakt an die räumlichen Gegebenheiten und ästhetischen Vorstellungen des Kunden angepasst werden – von der Lederqualität und Farbwahl bis hin zu Features wie motorisierten Relax-Funktionen, LED-Beleuchtung, USB-Ports oder innovativen Halterungen für Tablets und Becher. Auch die Integration von Subwoofern oder raffinierten Vibrationssystemen zur Verstärkung des Filmerlebnisses ist möglich. Damit richtet sich Fortress an Heimkino-Enthusiasten, die keinen Kompromiss zwischen Design, Komfort und technischer Raffinesse eingehen wollen.

Heimkino mit Sitzreihen - Modell "Matinee"

Perfekte Raumintegration möglich

Auch bemerkenswert ist die robuste Verarbeitung, die auf handwerklicher Fertigung und jahrzehntelanger Erfahrung fußt. Wer ein dediziertes Heimkino plant, kommt an den Sitzmöbeln von Fortress Seating kaum vorbei.

Fortress Seating im HiFi Forum Baiersdorf

Vom überragenden Sitzkomfort, dem ansprechenden Design und der exzellenten Verarbeitung der Fortress Heimkino-Sitzmöbel kann man sich im HiFi Forum Baiersdorf persönlich überzeugen. Alle Fortress-Modelle stehen auf Anfrage zum Probesitzen bereit:

Modell "CineMilano" in Dreier-Konfiguration mit Becherhaltern, Ablagetisch und motorisch gesteuerter Recline-Funktion in heller Farbgebung

Enormer Komfort, technische Integration auf hohem Niveau und Individualisierung - daher gelten die Fortress Heimkino-Sitzmöbel als Referenz im Heimkino. Ausgiebige Filmabende, Serien-Marathons oder auch Gaming-Sessions im Heimkino über mehrere Stunden hinweg lassen sich erst mit der richtigen Sitzgelegenheit vollends genießen. Was spricht konkret für Fortress Seating?

Ergonomie und Langzeitkomfort

Alle Sitze sind ergonomisch geformt und kommen mit optimaler Rückenunterstützung und großzügiger Polsterung daher. Die Materialien sind atmungsaktiv und langlebig. Dazu gibt es motorisierte Verstellmöglichkeiten (z.B. Rückenlehne, Fußstütze, Kopfteil), die eine exakte Anpassung an die jeweilige Sitzposition ermöglichen.

Hochwertige Materialien und Verarbeitung

Der Hersteller setzt auf Top-Grain-Leder. Dabei handelt es sich um eine der hochwertigsten LEderarten, die aus der oberen Schicht der Tierhaut stammt. Diese wird nach dem Gerben angeschliffen oder poliert, um Unebenheiten zu entfernen und im Anschluss mit einer Schutzschicht versehen. Der Oberfläche wirkt sehr homogen und glatt, es fühlt sich sehr weich und gemütlich an und ist schließlich auch widerstandsfähiger und pflegeleichter als z.B. Kunstleder. Schließlich ist Langlebigkeit und Robustheit ein wichtiges Thema bei häufig genutzten Heimkinosesseln und Top-Grain-Leder bietet hier ein exzellentes Verhältnis aus Qualität, eleganter Optik und Alltagstauglichkeit. Als Material der Unterkonstruktion setzt Fortress Seating auf robuste Stahlrahmen. Auch die Polster sind handwerklich gefertigt.

Modell Matinee in braunem Leder in größerem Heimkino

Konfigurierbarkeit

Von den Lederfarben, der Form der Armlehne und Kopfstütze bis hin zu den Nähten sowie Features wie USB-Ports, LED-Beleuchtung und Tablet-Halterungen kann jeder Sessel maßgeschneidert werden. Dabei sind sogar Sonderanfertigungen für ein spezielles Raumkonzept oder Reihen-Layouts möglich.

Integration zusätzlicher Technik

Wem die komfortsteigernden Merkmale nicht genug sind, der kann auch Subwoofer, D-Box Motion-Systeme, etc. einbauen. Der Kinosessel wird dann auch gleich Teil des Heimkino-Erlebnisses.

Highlight-Modelle

Schließlich haben wir uns noch fünf Modelle ausgesucht, die von klassisch-funktional bis zu elegant-luxuriös ein breites Spektrum abdecken. Allesamt kommen in typischer Fortress-Qualität daher und sind mit motorisierten Komfortfunktionen, hochwertiger Polsterung, Top-Grain-Leder und teils sinnvollen Extras wie USB oder LED-Beleuchtung ausgestattet.

Der Fortress CineMilano

Seitliche Ansicht von hinten

Fußstütze teils ausgefahren

CineMilano

Sehen wir uns zunächst das Modell CineMilano an. Er gilt bei Fortress als Einstieg in die bezahlbare Luxusklasse. Natürlich gefertigt aus 100% italienischem Top-Grain-Leder und in zahlreichen eleganten Farben verfügbar. An Bord ist eine Dual-Motor-Mechanik für unabhängige Rücken- und Fußstützenverstellung sowie eine ebenfalls motorisch steuerbare Kopfteilneigung.

Die Steuerung erfolgt über Edelstahl-Bedientasten - hier ist auch eine USB-Schnittstelle integriert. Aus Edelstahl sind auch die praktischen Becherhalter. Der CineMilano integriert sich mit seinem schlanken und durchdachten Design perfekt in moderne Heimkino-Setups und bietet obligatorisch erstklassigen Sitzkomfort. Der Einstiegspreis ist dennoch geringer als bei klassischen Topmodellen.

Der "Matinee" in der Einzelansicht

Dreier-Kombination mit LED-Licht

Matinee

Hier handelt es sich, so Fortress, um den beliebtesten Heimkino-Sessel aus dem Sortiment. Mit klassischer Linienführung und Formensprache versprüht er zeitlose Eleganz, bietet aber gleichzeitig besten Komfort für lange Filmabende. Hier kann man verschiedene Leder-Qualitäten wählen und die "Dual-Recline"-Funktion für Rücken und Fußstütze (separat steuerbar) kann wahlweise manuell oder mit Motor erfolgen.

Es gibt vier Sitzbreiten (508 bis 660mm) und drei Rückenhöhen (610-711mm). Selbst die Armlehnbreite ist variierbar. Insgesamt überzeugt der Matinee mit ausgezeichneter Verarbeitung zum fairen Preis.

Modell "Dakota" in der Einzelansicht

Hier mit Ablagetisch von vorne in Sofa-Konfiguration ohne mittige Armlehnen

Vierer inklusive Becherhalter und Armlehnen links und rechts

Dakota

Maximalen Raum und Bewegungsfreiheit erhält man mit dem Dakota, der sich besonders durch seine große Sitzfläche auszeichnet. Eine motorisierte Recline-Mechanik kann integriert werden und auch hier stehen hochwertige Ledervarianten sowie typische Individualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Modell "Laurent"

Hier sichtbar die Edelstahl-Bedienelemente, außerdem ist hier eine Relaxor Massagefunktion integriert

Laurent

Elegantes, anspruchsvolles Design wird hier mit exzellentem Komfort perfekt vereint. Seine schlanken Linien kombiniert der Laurent mit ergonomisch optimierter Polsterung und schicken Details. Die technische Ausstattung entspricht dem Fortress‑Standard: motorisierte Verstellung, optionale Features wie elektrisches Kopfteil, Becher‑ oder Tablet‑Halter, USB‑Schnittstellen, etc.

Modell "Odéon"

Nochmal der "Odéon" in hellem Leder

Odèon

Das Design des Odèon wirkt ein wenig feingliedriger als die sonstgenannten Modelle. Offene Armlehnen werden von Metallstäben gehalten und die darüber platzierten Edelstahl-Becherhalter sind perfekt in die Optik integriert. Optisch weniger aufdringlich, haptisch dafür erstklassig kommt auch der Odèon mit üblichen Ausstattungsmerkmalen von Fortress daher: Zwei Stufen motorischer Verstellung (Sitzposition beim Filmschauen sowie vollständig zurückgelehnt), USB-Ports, Edelstahl-Bedienelemente. Der Odèon eignet sich besonders für moderne Heimkino-Umgebungen mit höherem Stilanspruch.

Wer sich vom erstklassigen Sitzkomfort, der eleganten Optik und allen weiteren Eigenschaften der Fortress Heimkino-Sitzmöbel persönlich überzeugen möchte, besucht das HiFi Forum Baiersdorf. Alle Modelle stehen auf Anfrage zum Probesitzen bereit.

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 606290

https://www.hififorum.de/

Special: Philipp Kind

Bilder: HiFi Forum Baiersdorf / Fortress Seating

Datum: 26.07.2025