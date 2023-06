SPECIAL: Die flexibel erweiterbare Sony HT-S2000 Soundbar mit Dolby Atmos und DTS:X

Die HT-S2000 ist das jüngste Mitglied der Sony Soundbar-Familie und eine 3.1-Kanal-Komponente mit Unterstützung für Dolby Atmos und DTS:X. Außerdem ist der Klangriegel mit einem neu entwickelten Upmixer ausgestattet, der auch bei der Wiedergabe von Stereoinhalten ein dreidimensionales Klangerlebnis realisiert. Mit dem in der HT-S2000 integrierten Centerlautsprecher sei stets eine klare Dialog- und Sprachverständlichkeit gegeben und zwei integrierte Subwoofer sollen für ein sattes Fundament sorgen. Die Soundbar ist außerdem das erste Gerät, das mit der neuen Sony Home Entertainment Connect App kompatibel ist. An Anschlüssen stehen u.a. HDMI und ein optischer Digitalausgang zur Verfügung.

Frontantsicht

Ansicht von oben

Abmessungen

Surround-Erlebnis

Die HT-S2000 ist mit den Sony-eigenen Technologien Vertical Surround Engine und S-Force PRO Front-Surround ausgestattet. Damit will der Hersteller insbesondere bei Inhalten mit objektbasierten Tonformaten ein beeindruckendes Klangerlebnis liefern, ohne dass man zusätzliche Lautsprecher benötigt. Die Vertical Surround Engine lässt laut Hersteller den Klang von oben kommen und S-Force PRO von den Seiten.

Der neu entwickelte Upmixer sorgt dafür, dass man als Anwender nicht nur bei Inhalten im Surround Sound-Format dreidimensionalen Klang erleben kann, sondern auch bei Stereoton. Zum Beispiel bei Videos oder Musik, die von einem Internet- oder Bluetooth-fähigen Gerät gestreamt werden. Die neue Sony-Technologie analysiert die Audiosignale in Echtzeit, trennt sie in ihre einzelnen Bestandteile (darunter Stimmen, Klangeffekte oder Instrumente) und hüllt den Hörer in eine Klangsphäre ein.

Transparent

Rückseite 1

Rückseite 2 mit Anschlüssen

HDMI-Verbindung

Klare Dialoge, satte Bässe

Die HT-S2000 ist mit einem dedizierten Center-Lautsprecher ausgestattet und soll damit besonders klar verständliche und charakteristische Dialoge bieten. Der integrierte, zweifache Subwoofer soll druckvoll und präzise agieren. Gemeinsam wird laut Hersteller ein klarer, facettenreicher Sound geboten werden, der den ganzen Raum erfüllt. Es kommen X-Balanced Speaker-Units von Sony zum Einsatz, die den Schalldruck erhöhen und gleichzeitig Verzerrungen minimieren sollen.

Fernbedienung

Home Entertainment Connect App

Neue Home Entertainment Connect App

Mit der neuen Home Entertainment Connect App gelingen die Installation und Steuerung der Komponente laut Sony besonders einfach. Die App führt durch die Ersteinrichtung, hilft bei der Fehlerbehebung und ermöglicht es, die Klangfelder und andere Einstellungen direkt vom Smartphone aus vorzunehmen. Auch nützliche Informationen, wie z.B. Empfehlungen zu Funktionen, neuen Software-Updates, etc. findet man in der neuen Applikation.

HT-S2000 mit BRAVIA TV und optionalen Subwoofern sowie Rear-Lautsprechern

Optionale Möglichkeiten

Für mehr Kraft im Tieftonbereich kann man die HT-S2000 Soundbar mit einem optionalen kabellosen Subwoofer von Sony (SA-SW5 oder SA-SW3) kombinieren. Außerdem kann man für eine geschlossenere Surroundkulisse die kabellosen Rear-Lautsprecher SA-RS3S von Sony hinzunehmen. Wenn die HT-S2000 mit einem kompatiblen BRAVIA Fernseher[3] verbunden wird, werden die Klangeinstellungen der Soundbar automatisch in den BRAVIA Schnelleinstellungen angezeigt.

Verpackung

Bei der HT-S2000 kommt ein neu entwickelter Recycling-Kunststoff zum Einsatz

Nachhaltigkeit

Sony setzt bei der Entwicklung von Home Audio-Produkten auf mehr Nachhaltigkeit und ist bestrebt, den Plastikanteil in seinen Produkten und Verpackungen zu reduzieren. Bei der HT-S2000 soll für eine Reihe von Bauteilen ein speziell entwickelter Recycling-Kunststoff zum Einsatz kommen. Rund 95% der Verpackung bestehen aus Recycling-Papier und papierbasierten Materialien.

Sony HT-S2000

Preis und Verfügbarkeit

Die Sony HT-S2000 ist ab Juni zum Preis von 499 Euro erhältlich.

Special: Philipp Kind

Bilder: Sony

Datum: 10.06.2023

