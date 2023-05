SPECIAL: Der neue Denon Netzwerk-Audio-Player DNP-2000NE mit HEOS und HDMI in drei Farben

Der Denon DNP-2000NE ist ein neuer Netzwerk-Audio-Player, der neben hochmoderner Ausstattung auch mit typischer Denon-Optik, exzellentem Sound und flexibler Anschlussvielfalt begeistern möchte. An Bord sind natürlich das komplette HEOS Feature-Set, vier hochpräzise D/A-Wandler, das Denon Master Clock Design und der Doppel-Differenzialmodus aus dem Flaggschiff DCD-A110. Mit HDMI ARC lässt sich der Fernseher komfortabel anschließen und auch ein USB-B Anschluss für die direkte Verbindung mit einem PC bz.w Mac ist integriert. Zusätzlich zu den Farbvarianten Schwarz und Premium-Silber ist der DNP-2000NE auch in Silber-Graphit erhältlich und passt somit auch zum PMA-A110 oder DCD-A110. Die letztgenannte Version ist allerdings teurer als die typischen Farboptionen.

Der Netzwerk-Player macht sich laut Denon ebenso hervorragend mit HiFi-Systemen anderer Hersteller. Konzipiert ist er aber grundsätzlich für eine Paarung mit dem PMA-1700NE Vollverstärker oder auch älteren Modellen wie dem PMA-2500NE oder PMA-1600NE.

Denon DNP-2000NE in Silber-Graphit

HEOS-Integration

Selbstredend verfügt der DNP-2000NE über HEOS Built-in und greift direkt auf Spotify, Tidal, Amazon Music, etc. zu. Mit der HEOS App kann man außerdem auf lokal gespeicherte Musikdateien zugreifen, Wiedergabelisten und Playlisten erstellen sowie Musik mit anderen HEOS-Geräten teilen.

Premium-Silber

Innenleben

Anzeige

Digitales Audio-Board

Analoges Audio-Board

Zwei Trafos integriert

Denon DNP-2000NE Clock

Audiophiler Aufbau

Der Denon DNP-2000NE ist mit dem Advanced AL32 Processing Plus von Denon ausgestattet. Dieses ermöglicht ein Upsampling auf 384 kHz und eine Erweiterung der Auflösung auf 32 Bit. Damit soll eine möglichst genaue Rekonstruktion des Musiksignals und eine besonders originalgetreue Wiedergabe ermöglicht werden. Integriert sind vier hochpräzise D/A-Wandler mit 384kHz/32-Bit. Außerdem der Doppel-Differenzialmodus, den man bereits aus dem DCD-A110 kennt und der für hohe Klarheit und Detaillierung sorgen soll. Perfekt synchronisiert wird alles durch das Denon Master Clock Design. Analoge und digitale Schaltkreise sind voneinander isoliert, um die analogen Schaltkreise vor Störungen und Rauschen der digitalen Sektion zu schützen.

Rückseite

Anzeige



Digitale Schnittstellen

Analogausgänge

HDMI-Verbindung

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Der Denon DNP-2000NE bietet mit WiFi, Ethernet, USB und Bluetooth vielseitige Multimedia-Anschlussmöglichkeiten. Außerdem unterstützt er AirPlay 2. Die HDMI ARC-Schnittstelle garantiert ein unkompliziertes und direktes Anschließen des Fernsehers, aber auch mit zwei optischen und einem koaxialen Digitaleingang ist der Streaming-Player versehen. Dank HDMI CEC lässt sich bei dieser Art des Signaltransports der Denon-Player über die Fernbedienung des TV-Gerätes steuern.

Anzeige



Ein USB-B-Eingang ermöglicht natives digitales Musikstreaming von einem Computer, so kommen externe Quellen in den Genuss der tadellosen Wandler-Technologie im DNP-2000NE. Das verbaute Bluetooth-Modul ist auch in diesem Fall wieder bidirektional ausgeführt, der Transmitter kann mit jedem Bluetooth-fähigen Kopfhörer verbunden werden und Audiosignale drahtlos an die Komponente senden.

Denon DNP-2000NE mit Fernbedienung

Preis und Verfügbarkeit

Der DNP-2000NE Netzwerk-Audio-Player ist ab Juni 2023 in drei Farbversionen auf Denon.com und im autorisierten Denon Fachhandel erhältlich.

DNP-2000NE, Schwarz und Premium-Silber: € 1.599,00

DNP-2000NE, Silber-Graphit: € 1.799,00

Special: Philipp Kind

Fotos: Denon

Datum: 04.05.2023

Anzeige

Tags: Denon