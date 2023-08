SPECIAL: Der neue Denon AV-Receiver AVR-X1800H/DAB

Denon erneuert sein Produktportfolio im gehobenen Einsteigerbereich und bringt die 7.2-Kanal-AV-Receiver AVR-X1800H (799 EUR) und AVR-X1800H DAB (849 EUR) auf den Markt. Letzterer unterscheidet sich lediglich durch den zusätzlichen digitalen Radiotuner vom anderen Modell. Die neuen Devices sind ausschließlich in schwarzer Gehäuseausführung verfügbar.

Der Preis wurde im Vergleich zum letzten gültigen Preis für die Vorgänger der 1700er Serie nicht angehoben. Wobei, verglichen mit dem Stand vor einigen Jahren, die Kurse selbst für diese eher einfacheren Modelle schon sportlich geworden sind. Die allgemeinere deutliche Verteuerung macht auch vorm AV-Receiver-Business nicht halt.

Komplett mit Audyssey-Mikrofon und Fernbedienung

Natürlich sind Decoder für Dolby Atmos und DTS:X plus den entsprechenden Upmixern mit an Bord, zudem ein Heos Streaming-Modul. Denon selbst erklärt auf der Website, dass sich die neuen Modelle idealerweise für kleine bis mittelgroße Räume eignen. Wer genau für diese Raumgrößen einen AV-Receiver sucht, findet hier vielleicht den Wunschkandidaten. An Leistung bringt der 1800H (8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, 0,08 Prozent Gesamtklirrfaktor, 2 Kanäle ausgesteuert) 80 Watt mit.

Und es nicht einmal besonders schwierig, den AVR-X1800H in Betrieb zu nehmen, denn Denons vielfach gelobter Assistent für die erste Einrichtung gehört auch hier zum Leistungsumfang. Wir haben im Testbetrieb auch schon häufig festgestellt, wie simpel und komfortabel es ist, Denon & Marantz Komponenten mittels dieser Hilfe betriebsfertig zu machen. Integriert in den Vorgang der ersten Einrichtung Audyssey MultEQ XZ als bewährtes Lautsprechereinmess- und Room EQ-System. Das GUI steht darüber hinaus in neun Sprachen zur Verfügung.

Rückseite

Anzeige



Hochmodern präsentiert sich die HDMI-Sektion der neuen Geräte. Drei der sechs HDMI-Eingänge sind 8K-kompatibel, das gilt auch für den einen HDMI-Ausgang- Zudem werden HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision und Dynamic HDR unterstützt. Klar, dass auch eARC unterstützt wird. Zudem spricht Denon von "verbesserten Gaming-Technologien", zu denen die 1800er Baureihe kompatibel sei, "für flüssigeres Gaming."

Weitere Anschlussoptionen umfassen unter anderem einen dedizierten Phono MM-Eingang, zwei weitere Cinch-Analogeingänge, zwei optische Digitaleingänge sowie zwei Subwoofer-Pre-Outs.

Bedienung über die Heos App

Zusätzlich zum Heos Streaming-Modul sind Denons neue AV-Receiver auch zu AirPlay 2 und zu Amazon Alexa kompatibel. Für den Sprachassistenten gilt, wie üblich, dass man einen kompatiblen Smart Speaker benötigt.

Gut ausgestattet und modern: AVR-X1800H/DAB

Natürlich sind WiFi und Bluetooth an Bord, für eine einfache kabellose Kontaktaufnahme und flexible Einsatzmöglichkeiten. Wir warten gespannt auf unser Testgerät, um nachvollziehen zu können, ob die neuen AVR-X1800er-Modelle akustisch und bezüglich des Handlings überzeugen können.

Anzeige



Special: Carsten Rampacher

Fotos: Denon PR

Datum: 25. August 2023

Anzeige

Tags: AV-Receiver