Nubert XXL-Special: Die Musterwohnung in Schwäbisch-Gmünd im Detail plus Interview mit Claudia List (E-Commerce) und Martin Bühler (Marketing/Vertrieb)

Bei unserem Besuch in der Nubert-Firmenzentrale in der Nuebrtstraße 1 in Schwäbisch-Gmünd hatten wir auch die Gelegenheit, die Nubert-eigene Musterwohnung ausführlich anzuschauen, und gleich dort ein Gespräch mit Claudia List (Leitung E-Commerce) und Martin Bühler (Marketing- und Vertriebsleitung) zu führen.

Nuberts Musterwohnung

Nuberts Musterwohnung möchten wir zunächst vorstellen. Sinn und Zweck von diesem Projekt ist es, das Hören von Nubert-Produkten unter möglichst authentischen, praxisgerechten Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Demnach kein akustisch perfektionierter Laborraum, sondern „aus dem Leben gegriffen“.

Front-Kulisse mit nuPro XS-6000 RC, nuPro XS-8500 RC

nuPro XS-6000 RC

Surround-Ambiente

nuPro XS-3000 RC

Beste Voraussetzungen auch für Interviews in der Musterwohnung

Die Musterwohnung, die direkt im Nubert-Hauptgebäude integriert wurde, dient auch als Foto-Kulisse für entsprechende Foto-Shootings. Martin Bühler aus dem Marketing ergänzt die Möglichkeiten der Musterwohnung noch um einen ganz anderen Aspekt. Nubert hat zahlreiche Mitarbeiter in Deutschland, die die meiste Zeit im Home Office arbeiten, circa einmal im Monat aber in der Nubert-Firmenzentrale rund eine Woche verbringen. Diese Mitarbeiter haben die Möglichkeit, für die Zeit ihres Aufenthaltes in der Musterwohnung zu wohnen.

Welches Equipment befindet sich derzeit in der Musterwohnung und kommt dort zum Einsatz?

Nubert nuPro XI-2000 RC im Küchenbereich

Und eingebaut in die Decke im Wohnzimmerbereich

Schickes Ambiente mit Stil

Hören in entspannter Atmosphäre

Aktuell stehen aktive Nubert Lautsprecher im Fokus in der Musterwohnung

nuPro XI-2000 RC und nuGO! ONE im Küchenbereich

Aktuell befindet sich der nuGO! One Bluetooth-Lautsprecher in der Küche, während im Wohnraum ein Setup aus aktiven nuPro XS-RC-Komponenten verbaut ist. So die nuPro XS-6000 RC für vorne, eine große Soundbar vom Typ nuPro XS-8500 RC als aktiver Center (die man natürlich auch alleine oder nur zusammen mit den drahtlosen Surrounds betreiben kann) sowie die nuPro XS-3000 RC als Wireless-Surroundlautsprecher (4 x), ein nuSub XW-1200 als aktiver Bass plus zwei brandneue nuPro XI-2000 RC Smart-Lautsprecher in der Decke. Demnach ein 5.1.2 Setup.

Sound & Design vereint

Die nuPro XS-8500 RC hatten wir auch vor kurzem im Test, und wir waren sehr angetan, was diese nicht nur optisch gigantische Soundbar bereits ohne jeden weiteren zusätzlichen aktiven Lautsprecher leistet. Ebenso ist der nuSub XW-1200 ein sehr guter Bekannter, den wir auch schon ausführlich im Test hatten.

Hier geht es zu den Produkten direkt bei Nubert:

Auf der zweiten Seite des Berichts kommen wir zum Interview-Teil.

