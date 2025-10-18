Deutsche HiFi Tage 2025 bei Cayin - Brandneuer Kopfhörerverstärker HA-6A Mk2 und Vor-/Endstufe Soul 170C und 170P

Cayin ist in Darmstadt gleich in zwei verschiedenen Bereichen zu finden. In der Vorführung stößt man auf die beiden neuen Soul-Komponenten Soul 170C und Soul 170P, die hier erstmalig vorgeführt werden. Zusätzlich gibt es einen kleineren Ausstellungsbereich mit einer bunten Auswahl an aktuellen Cayin-Produkten.

In der Ausstellung finden sich Highlights, wie der mobile Röhren-DAC RU9, der High End-Mobilplayer N7+, der Mobilplayer mit austauschbarem Motherboard/DAC N6iii sowie der Röhren-Vollverstärker MT-35 Mk III.

Cayin HS-6A Mk2

Außerdem der HA-6A Mk2, der eine Messe-Neuheit bei Cayin und ab Oktober lieferbar ist. Mit dieser Neuheit beginnen wir.

Cayin HA-6A Mk2

Auf den Cayin HA-6A Mk2 möchten wir an dieser Stelle etwas genauer eingehen.

Röhren-Kopfhörerverstärker der Oberklasse

Es handelt sich um einen Röhren Kopfhörerverstärker für einen Preis von 4.498,00 EUR, der die zweite Generation des erfolgreichen HA-6A von Cayin darstellt. Durch die neu eingeführte Dual-Chassis-Architektur konnte die Stromversorgung vom Verstärkerschaltkreis getrennt werden, damit magnetische Interferenzen möglichst klein gehalten werden. Mit einem komplett handverdrahteten Punkt-zu-Punkt-Design offeriert der HA-6A Mk2 eine unverfälschte Signalübertragung. Zugleich aber, so verspricht der Hersteller, bleibt „der satte, emotionale Klang erhalten, für den Cayin bekannt ist.“

Das zugehörige Netzteil

Sicht von oben aufs Netzteil

Netzteil von hinten

Kurz zum Zwei-Gehäuse-Design. Um die Leistung zu optimieren und die magnetischen Interferenzen herabzusetzen, besitzt der HA-6A Mk2 ein getrenntes Gehäuse für Netzteil- und Verstärkersektion. Exklusiv für den HA-6A Mk2 wurden eigene EI-Ausgangstransformatoren und ein eigener Ringkerntransformator zur Serienreife gebracht. Eine effektive interne Komponentenabschirmung und optimierte Modulanordnung stehen für ein äußerst geringes Rauschen.

Blick auf die Röhren

Das Herzstück des HA-6A Mk2 sind jedoch ohne Zweifel zweifellos die mit Bedacht selektierten und exakt aufeinander abgestimmten Vakuumröhren. Sie umfassen 2 × JJ GZ34 / 5AR4 (Gleichrichtung der Hochspannungsröhren), 2 × JJ ECC82 / 12AU7 (Spannungsverstärkungsstufe) sowie 2 × Genalex KT88 (Class-A-Leistungsverstärker mit unsymmetrischem Ausgang). Jede einzelne Röhre kam wegen ihres akustischen Charakters, der Stabilität und der Langlebigkeit in die Auswahl. Die Leistungsröhren gehen ihrer Arbeit in einer reinen Single-Ended-Class-A-Konfiguration nach und punkten mit ihrer erstklassigen Linearität. Der Verstärker wurde mit Blick auf die Bedürfnisse von Röhrenliebhabern konzipiert und offeriert eine breite Kompatibilität der Röhren – er unterstützt Leistungsröhren wie zum Beispiel 6550, KT66i und KT150.

Viele Kopfhörer-Anschlusstypen werden unterstützt

Rückseitige Anschlüsse

Ein Pluspunkt sind auch die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten mit Vorverstärkerkapazität. Der Verstärker besitzt eine breite Palette von Anschlusspräferenzen für die unterschiedlichsten Kopfhörer. Neben der Kopfhörerverstärkung ist er auch über einen Cinch-Vorverstärkerausgang ausgestattet, sodass er als hochwertiger Röhrenvorverstärker arbeiten kann, wenn er mit einem separaten Endverstärker oder einem Paar Aktivlautsprecher verbunden wird. Der HA-6A Mk2 verfügt über zwei Eingangsanschlüsse: XLR symmetrischer Eingang, sowie ein unsymmetrischer RCA-Eingang.

Er unterstützt zudem eine breite Palette von Kopfhörertypen und Anschlusspräferenzen, 6,35 mm unsymmetrisch, 4,4 mm symmetrisch, sowie 4-Pin XLR symmetrisch. Zusätzlich weist er zwei Betriebsarten auf, um die Akustik an verschiedene Musikgenres und Hörvorlieben anzupassen.

Beleuchtete VU-Meter

Im Triodenmodus ist der Klang laut Cayin „weich, elegant und natürlich warm. Ideal für Gesang, Jazz und akustische Musik“. Der Ultralinearer Modus (UL) wartet mit einer „erweiterten Dynamik, strafferer Bass und verbesserte Kontrolle auf. Dieser Modus ist geeignet für Orchester- oder Filmaufnahmen.“ Der Wechsel zwischen den beiden Betriebmodi ist leicht von der Vorderseite aus zugänglich und ermöglicht einen sofortigen Hörvergleich in Echtzeit. Eine noble Aluminium-Fernbedienung für Lautstärke und Stummschaltung wird im Übrigen mitgeliefert.

Kommen wir nun zu den Cayin Soul-Modellen 170C und 170P.

Vorführung bei Cayin mit den Top-Modellen aus der Soul-Serie

Soul 170P Endstufe und Soul 170C Vorstufe

Cayin präsentiert in Darmstadt seine neuen Flaggschiffe der Soul-Serie, die fortan die Speerspitze im Portfolio darstellen. Der Cayin Soul 170P erweist sich als eine flexibel einsetzbare Röhrenendstufe, die entweder im Mono- oder Stereomodus arbeiten kann. Zum ersten Mal verwendet Cayin in der Soul-Serie eine Class-A-Verstärkung, die im Zusammenspiel mit den vier TUNG-SOL KT170-Röhren in Push-Pull-Konfiguration für eine exzellente Leistung und ein hohes Maß an Musikalität sorgt. Der eingebaute Verstärker liefert als Stereoendstufe zweimal 32 Watt RMS im Triode-Modus und bis zu 120 Watt RMS als Monoendstufe im Ultralinear-Modus. In der Vorführung erweisen sich Soul 170P und Soul 170C als die perfekten Spielpartner, mit dem vollen, geschmeidigen Klang, typisch für hcohklassige Röhrenverstärker. Mit diesen Komponenten ist man aufgrund der homogenen, angenehmen und in sich schlüssigen Auslegung auch für lange Hörsessions exzellent gerüstet. Auch die vorzügliche Räumlichkeit, die stets ehrlich und authentisch auftritt, ist ein großer Pluspunkt. Natürlich kommen diese ausgezeichneten akustischen Leistungen nicht von Ungefähr, sondern sind die Folge langjähriger Erfahrung und akribischer Entwicklungsarbeit des Herstellers. In den folgenden Abschnitten werden wir Ihnen nun mehr zu den beiden neuen Hochleistungskomponenten verraten.

Soul 170P Endstufe

Soul 170P mit erstaunlichen Leistungsreserven

Der Cayin Soul 170P Endverstärker besitzt zwei wählbare Stufen der Gegenkopplung (Negative Feedback Schaltung), die eine Feinabstimmung hinsichtlich der akustischen Signatur sicherstellen.

Der Endverstärker von oben

Eine eingebaute Dynamic Auto Bias-Servoschaltung regelt dabei exakt die Betriebszustände der Röhren, verlängert dadurch die Lebensdauer und hält die Betriebssicherheit stets konstant. Dafür mitverantwortlich ist auch die Soft-Start-Funktion sowie die Schutzschaltung der Endstufe. Sollte ein Austausch der Leistungsröhren notwendig werden, wird dies durch die Auto-Bias-Servoschaltung ganz ohne manuelle Eingriffe möglich.

Soul 170C Vorverstärker

Soul 170C

Der Vorverstärker Soul 170C ist eine vollsymmetrisch aufgebaute Röhrenvorstufe mit äußerst anspruchsvollen Einflussmöglichkeiten im Hinblick auf den Klangcharakter. Die XLR-Ausgänge sorgen dafür, dass man die Vorstufe bestens mit der Soul 170P Endstufe verbinden kann.

Der Soul 170C von oben

Der Soul 170C Vorverstärker offeriert fünf Eingänge, vier von ihnen sind als RCA/Cinch ausgelegt, einer als vollsymmetrischer XLR-Eingang.

Einstelloptionen bei der Vorstufe

Die Röhrenbestückung, so der Hersteller, fällt für eine Vorstufe besonders reichhaltig aus und umfasst acht streng selektierte Röhren vier verschiedener Typenklassen. Sie übernehmen jeweils ihre eigene Aufgabe in der Schaltung der Soul 170C. Die Ausgangsröhren lassen sich im Hinblick auf die Gegenkopplung zwischen hohem und niedrigem Einfluss umschalten, was mit der mitgelieferten Fernbedienung auf komfortablem Wege Hörvergleiche vom Hörplatz aus garantiert.

Aufbau und Layout der Komponenten

Cayin besitzt eine jahrzehntelange Erfahrung hinsichtlich der Konstruktion hochwertiger Röhrengeräte. Dieser empirische Erfahrungsschatz fließt in die Konstruktion der beiden Soul 170 Komponenten ein. Daher werden die Devices mit feinster Punkt-zu-Punkt-Verkabelung in aufwändiger Handarbeit zu extrem leistungsstarken Röhrenverstärkern aufgebaut. Einzelheiten wie die versilberten Signalkabel, das besonders exakt arbeitende ALPS-Motorpotentiometer sowie der mitgelieferte Röhrenschutz garantieren, dass man als Besitzer der Cayin Soul 170 Kombination lange Freude an den edlen Geräten hat.

Besonders gefallen uns die massiv gearbeiteten Fronten aus gebürstetem, mattschwarzem Aluminium. Sie stehen zusammen mit den noblen, sehr sauber verarbeiteten Echtholz-Seitenteilen aus nordamerikanischem Walnussholz für eine zeitlos elegante Optik. Zugleich tragen sie zur hohen mechanischen Stabilität der beiden Cayin Soul Komponenten bei.

Technische Informationen, Preise, Verfügbarkeit

Die beiden Soul-Topmodelle überzeugen im Hör-Check auf den Deutschen HiFi-Tagen

Zum Schluss haben wir einige technische Informationen zusammengetragen und starten mit den Leistungswerten des Cayin Soul 170P. Im Stereobetrieb stehen 2 x 60 Watt RMS (Ultralinear Class-A), 2 x 32 Watt RMS (Class-A Triode) bereit. In der Betriebsart Mono gebrückt sind es 1 x 120 Watt RMS (Ultralinear Class-A, 1 x 64 Watt RMS (Class-A Triode). Die Abmessungen des Soul 170P betragen, 430mm × 420mm × 238mm, die Abmessungen des passenden Vorverstärkers Soul 170C betragen. 430mm × 445mm × 239mm. Das Gewicht des Soul 170P liegt bei imposanten 37,5 Kilogramm, während der Vorverstärker Soul 170C auf exakt 20 Kilogramm kommt. Der Cayin Röhrenvorverstärker Soul 170C und der Röhrenendsverstärker Soul 170P sind ab November 2025 in mattschwarzer Ausführung mit Seitenwangen aus Walnussholz im Handel. Der Vorverstärker Soul 170C wird 4.480 Euro, und der Soul 170P Endverstärker 7.500 Euro inklusive Mehrwertsteuer kosten.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 18.. Oktober 2025