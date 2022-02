News

Zack Snyders "Sucker Punch - Extended Cut" in 4K & Dolby Vision bei Apple iTunes

Warner bietet "Sucker Punch" in 4K & HDR im Apple iTunes Store an. Der Zack Snyder-Film aus dem Jahr 2011 ist dort als "Extended Cut" erhältlich. Die 4K-Version unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Der deutsche und englische Ton wird jeweils in Dolby Digital Plus 5.1 präsentiert.

"Sucker Punch" wurde bereits 2012 auch auf Blu-ray Disc als "Extended Cut" veröffentlicht. Eine Ultra HD Blu-ray wurde aber bislang noch nicht angekündigt.

alternativ:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.