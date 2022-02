News

Nubert nuBoxx Streaming- und Vinyl-Bundles als nuTipp im Februar

Nubert nuBoxx B-70

Der nuTipp im Februar von Nubert hält zwei Bundles zu reduzierten Preisen mit dem Standlautsprecher nuBoxx B-70 bereit. In der Streaming Edition geht die nuBoxx B-70 zusammen mit dem vielseitigen Marantz PM7000N an den Start, der sich bei uns in der Kategorie um 1.000 Euro als echtes "Masterpiece" erwiesen hat. Die nuBoxx Streaming Edition ist für 2.550 Euro statt 2.676 Euro erhältlich.

Mit dem Hybrid-Stereoverstärker C 368 und dem Rega Planar 1 Plattenspieler gibt es die nuBoxx B-70 Standlautsprecher auch in einer Vinyl Edition für 2.720 Euro statt 2.855 Euro. Beide Kombinationen sind zusätzlich mit Lautsprecherkabeln ausgestattet und sofort lieferbar!

