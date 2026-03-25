SPECIAL: Samsung stellt TV- und AV-Strategie für 2026 vor - Premium-Anspruch, Micro RGB und Fachhandel im Fokus

Im Rahmen eines B2B Roundtables für den Produktbereich TV & AV hat Samsung die Strategien und Maßnahmen für den TV- und AV-Markt in 2026 und darüber hinaus festgelegt. Auf Basis der aktuellen Marktsituation sind die Speaker vor Ort auf die notwendigen Grundpfeiler für weiteren, nachhaltigen Erfolg im Handel eingegangen.

Premiumstrategie stärken und die Partnerschaft mit dem Fachhandel konsequent weiter ausbauen sind zwei der wichtigsten Säulen in einem Bereich, in der eine zunehmend aggressive Preispolitik einzelner Anbieter zu steigender Wettbewerbsintensität führt. Die sinkenden Durchschnittspreise sind zunächst einmal für den Endkunden keine schlechte Nachricht. Gleichzeitig aber wird es immer anspruchsvoller, aus der Vielzahl der Angebote die passende Lösung zu wählen. Qualität, fortschrittliche Technologie und kompetente Beratung gewinnen weiter an Bedeutung, so das bilanzierende Gesamtergebnis.

Samsung startet 2026 mit Micro RGB TVs durch

Samsung begegnet der Marktsituation mit konsequenter Qualitätspolitik, technologischer Innovationskraft und einer engen Zusammenarbeit mit dem beratungsstarken Fachhandel.

„Wir setzen bewusst auf nachhaltigen Mehrwert statt auf kurzfristigen Preiswettbewerb“, sagt Sven Greier, Vice President TV/AV bei Samsung Electronics. „Unsere Strategie basiert auf Premium-Technologie, überzeugender Bildqualität, praktische AI-Funktionen sowie langfristiger Zuverlässigkeit und Sicherheit. Damit schaffen wir für Verbraucherinnen und Verbraucher klare Qualitätsmerkmale – und für den Fachhandel starke Argumente in der Beratung.“

Hierfür hat man zahlreich Pfeile im Köcher: Micro RGB als neue Display-Generation, ein starkes OLED Line-up und Programme wie SPACE und Premium Shield sollen Premium-Positionierung und Wertschöpfung im Handel weiter ausbauen. Bereits bewährte Argumente, wie z.B. eine hohe visuelle Leistungsfähigkeit aller Modelle, KI-Funktionen und Sicherheit bleiben als überzeugende Qualitätsmerkmale erhalten.

High-Tech für Wachstum

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Die Micro RGB TVs wurden von der VDE bezüglich des hohen Sehkomforts ausgezeichnet

Zentraler Innovationsschritt im Samsung Portfolio 2026 ist die neue Display-Technologie Micro RGB. Die neue Generation von Premium-Fernsehern erweitern das Sortiment um eine zusätzliche High-End-Kategorie. Samsung sieht hier klar einen Wachstumstreiber. Mit Micro RGB ist eine präzise Farbwiedergabe (BT.2020 wird komplett erfüllt) und beeindruckende Konstraste in Verbindung mit hoher Leuchtkraft möglich.

Parallel bleiben die hochwertigen OLED-Modelle mit der sehr effektiven Glare-Free-Technologie und hervorragenden Gaming-Eigenschaften Zugpferde. So fährt man eine starke Doppel-Strategie aus Micro RGB und OLED für exzellente Bildqualität. Hinzu kommen Quality-of-Life-Features, wie die KI-gestützte Bild- und Tonoptimierung, personalisierte Inhalte und vernetzte Anwendungen über das SmartThings-Ökosystem, die den Fernseher zum digitalen Entertainment-Zentrum avancieren lassen, der Nutzer durch den Alltag begleitet.

KI ist ebenfalls ein wichtiges Fokus-Thema

Samsung setzt verstärkt auf den Fachhandel

Wie bisher bleibt der Fachhandel für Samsung ein essentieller Wachstumspartner. In 2026 baut Samsung die Kooperation weiter aus und stellt verschiedene Programme und digitale Werkzeuge zur Verfügung. Ein wichtiger Bestandteil ist das Samsung Sales Portal SPACE (Samsung Partnership and Collaboration Ecosystem), das bereits 2025 gestartet wurde. Händler werden hier mit Produktinformationen, Bestellmöglichkeiten, Kampagnenübersichten und Liefer- und Auftragsdaten versorgt. Mehr als 1.500 Händler greifen bereits auf das Portal zu, welches Effizienz und Bestellprozesse vereinfacht. SPACE ist seit Anfang 2026 als mobile Version "mSPACE" verfügbar, für noch flexibleren Zugriff auf zentrale Vertriebs- und Produktinfos im Tagesgeschäft.

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Neu ist das Pilotprojekt "Samsung Premium Shield". Es richtet sich ausschließlich an den stationären Handel und stellt eine zusätzliche Vergütung pro verkauftem Gerät in Aussicht. Diese zusätzliche Honorierung setzt die Kombination aus Installation und hochwertiger Beratung am Point of Sale zum jeweiligen Gerät voraus. Digitale Dokumentation und automatisierte Prozesse sollen für eine schnelle und transparente Abwicklung sorgen.

Breit aufgestelltes Portfolio

Samsung TVs bringen für ein mitreißendes Gaming-Erlebnis alle Voraussetzungen mit

Das Line-up 2026 umfasst ein breites Spektrum an TV- und Audio-Lösungen. Darunter Premium-TVs mit Micro RGB und OLED, Lifestyle-Produkte wie The Frame oder portable Displays sowie leistungsfähige Soundlösungen. Große Bildschirmdiagonalen im Bereich Super Big Size fehlen ebenfalls nicht. Die Produkt-Launches werden dabei von umfangreichen Marketingaktivitäten begleitet, Kampagnen und Trainingsprogramme für Handelspartner.

„2026 soll für Samsung mehr als nur ein weiteres starkes Jahr werden – es soll der Beginn eines neuen Kapitels sein. Wir gehen mit großer Klarheit in den Markt: mit unserer konsequenten Premiumstrategie, der Samsung eigenen Technologietiefe und nicht zuletzt einer vertrauensvollen Partnerschaft mit dem Fachhandel. Gemeinsam mit unseren Handelspartnern werden wir 2026 Maßstäbe setzen – für die Branche und für unsere Kund*innen, die das Beste erwarten und verdienen.“, so Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics.

Top Argumente für einen Samsung TV

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Samsung bleibt #1 am globalen TV-Markt

Abschließend fasst Samsung die wichtigsten Argumente für den Kauf eines Samsung-Fernsehers zusammen:

Testsieger-Effekt: Samsung ist seit 20 Jahren die Nr. 1 im globalen TV-Markt und erzielt bei Stiftung Warentest in allen 4 haushaltsüblichen Größenkategorien von 40 bis 65 Zoll Spitzenergebnisse mit OLED- und Neo QLED-Modellen.

Micro RGB: Samsung ist der erste Hersteller, der Micro RGB TVs im Handel anbietet. Bis die Marktbegleiter nachziehen, ist das ein technisches Alleinstellungsmerkmal. Der neue R95H beispielsweise besitzt im Vergleich zum zum QN90F (in 65 Zoll), 5-mal mehr Dimmingzonen und deckt 40% mehr des Farbraums ab.

AI mit konkretem Nutzen: Der AI Smart Hub und die AI-gestützte Bild- und Tonoptimierung lassen sich im Store eindrucksvoll demonstrieren. Samsung bietet als bisher einziger Hersteller einen AI Hub

Vertrauen schlägt Preis: Samsung ist Vorreiter und seit 10 Jahren Marktführer bei QLED-TVs.

Sicherheit: Samsung hat für das gesamte Smart TV-Line-Up 2025 das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI erhalten. Sicherheit ist für ein beständig wachsendes Klientel ein handfestes Kaufargument.

Tizen OS: Das hauseigene Betriebssystem Tizen OS läuft schnell, stabil und ist intuitiv bedienbar.

Breitere Zielgruppe: Mit über 20 Barrierefreiheitsfunktionen, inklusive SeeColors Mode für Menschen mit Farbsehschwäche, adressiert Samsung eine Zielgruppe, die im Home Entertainment häufig vor ungeahnten Hürden steht. Nur in Deutschland sind 3,5 Millionen Menschen von Rot-Grün-Schwäche betroffen.

Ökosystem-Argument: Mit dem vollständig CE-übergreifenden Ökosystem bietet Samsung vielversprechende Cross-Selling-Möglichkeiten. Wer einen Samsung TV kauft, wird vermutlich auch bei der Wahl einer Soundbar, eines Smartphones oder Smarthome-Komponenten Samsung als Hersteller mit in die Kaufentscheidung einbeziehen.

Servicestärke - Kundenbindung nach Kauf: Samsung wurde vom Deutschen Institut für Service-Qualität (im Auftrag von ntv) 2025 als Qualitäts-Gesamtsieger im Bereich TV und 2026 als Gesamtsieger Unterhaltungselektronik ausgezeichnet. In der Praxis bedeutet dies: Weniger Retouren, zufriedene Kunden und Weiterempfehlungen.

Made for Germany: Mit "Made for Germany" kann Samsung mit einem umfangreichen Content-Paket aufwarten, dass man in dieser Form bei anderen Marktbegleitern nicht findet.

Weitere Informationen unter:

Special: Philipp Kind / Samsung Presse-Infos

Datum: 25.03.2026