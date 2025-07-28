SPECIAL: Panasonic RB-F10 - Neue Open-Ear-Kopfhörer mit hohem Tragekomfort, klarem Klang und starker Akkuleistung für unter 90 Euro

Auch an Panasonic geht der Trend der Open-Ear-Kopfhörer nicht vorbei. Der neue RB-F10 ist der erste Vertreter des Herstellers dieser Kategorie und möchte gleich mit maximalem Tragekomfort, hoher Akkulaufzeit, tadelloser Sprachübertragungsqualität und trotzdem günstigem Preis überzeugen. Mit kompaktem Lade Case und unauffälliger Passform mit flexiblen Bügeln sollen sich die RB-F10 Open-Ear-Kopfhörer als ideale Begleiter im Alltag, beim Sport und im Büro etablieren.

Panasonic RB-F10

Verstaut im kompakten Case

Hoher Komfort und offenes Design

Panasonic hat auf kompakte Abmessungen hohen Wert gelegt und setzt auch auf eine besonders ergonomische Form, um ein angenehmes Tragen über den ganzen Tag komfortabel zu ermöglichen. Das Besondere an Open-Ear-Kopfhörern ist ihr offenes Design. Der Anwender kann also Umgebungsgeräusche immer noch klar wahrnehmen, selbst wenn die Headphones getragen werden. Wie eine Brille passen sich die Ohrbügel an die Form der Ohren an, so Panasonic, und die Kopfhörer sitzen oberhalb des Gehörgangs. Für die kabellose Kommunikation sorgt Bluetooth in der Version 5.4.

Intelligente Passform ohne Abschottung

Möchte man komplett in der Musik, dem Hörbuch oder auch einem spannenden Podcast versinken, sind Kopfhörer mit adaptivem Noise Cancelling die richtige Wahl. Häufig möchte man aber auch mitbekommen, was um einen herum passiert oder wichtige Durchsagen nicht verpassen. Beim Joggen im Park ist es praktisch, wenn man die Fahrradklingel nicht überhört. Oder auch zuhause, während man ein wichtiges Telefonat führt, aber die Türklingel nicht verpassen möchte.

Dem Open-Ear-Design entsprechend, blockieren die RB-F10 nicht die Gehörgänge und bieten so eine Lösung bzgl. der genannten Szenarien. Mit den Silikonbügeln sorgt man dafür, dass beide Ohrhörer sicher und komfortabel an ihrem vorgesehenen Platz bleiben. Die Akkulaufzeit liegt Panasonic zufolge bei insgesamt sieben Stunden, im Lade Case stehen weitere 18 Stunden zur Verfügung.

Lade-Etui in Schwarz in der Einzelansicht

Geladen wird per USB-C, hier das Case in Beige

Bedienkomfort und Telefonie

Zwei Mikrofone sind in den preislich attraktiven RB-F10 Open-Ear-Kopfhörern integriert. Per Beamforming-Technologie und ENC (Environmental Noise Cancelling) werden Hintergrundgeräusche minimiert, um Benutzer bei Gesprächen deutlich hören und verstehen zu können - auch wenn es mal windig ist oder man in lauten Umgebungen unterwegs ist.

Die Kopfhörer sind mit Siri und Google Assistant kompatibel und bieten Multi-Pairing, um zwischen zwei Geräten einfach wechseln zu können. Mit der Bluetooth 5.4-Integration steigert man die Qualität von Audioinhalten, Anrufen und auch der Akku wird effizienter genutzt.

Kraftvolle Treiber

Da die Kopfhörer außerhalb des Gehörgangs sitzen, ist man in der Größe nicht so stark limitiert wie bei konventionellen In-Ear-Headphones. Panasonic konnte also die Lautsprechertreiber größer gestalten und möchte damit einen satten, kraftvollen Klang realisieren. Die Treiber sind 17x12mm groß und sollen sowohl bei der Musikwiedergabe als auch bezüglich der Sprachqualität sehr detailliert und präzise agieren.

Open-Ear-Kopfhörer Panasonic RB-F10 in Beige

Passgenau und kompakt im Case, dennoch leicht herausnehmbar

Echte Allrounder

Die Panasonic RB-F10 sind spritzwassergeschützt und weisen eine IPX4-Zertifizierung auf. Man kann sie also problemlos im Freien oder auch bei intensiven Trainingseinheiten verwenden. Auf beiden Seiten sitzen Berührungssensoren, um z.B. schnell vom Hören zum Telefonieren oder Annehmen von Anrufen zu wechseln. Auch die Lautstärke kann flink justiert werden oder man pausiert die Musikwiedergabe oder überspringt einen Titel.

Im Lade Case sind die RB-F10 vertikal untergebracht, daher konnte das Etui sehr schlank ausfallen und die Kopfhörer lassen sich einfach am Bügel herausnehmen. Wie bereits erwähnt, bietet das Case zusätzliche 18 Stunden Akkulaufzeit. Innerhalb von 15 Minuten werden die Open-Ear-Kopfhörer für eine Stunde Spielzeit aufgeladen.

Preise und Verfügbarkeit

Die RB-F10 Kopfhörer von Panasonic sind wahlweise in Schwarz oder Beige erhältlich und ab sofort für 89,99 Euro (UVP) im Elektrofachhandel, bei Amazon und im Panasonic Online Store erhältlich.

Special: Philipp Kind

Bilder: Panasonic

Datum: 28.07.2025