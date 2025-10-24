SPECIAL: beyerdynamic DT 270 PRO - Kompakter Over-Ear-Kopfhörer zum Einsteigerpreis

Unter dem Motto „Studioqualität für ambitionierte Einsteiger:innen“ präsentiert der Traditionshersteller aus Heilbronn den neuen DT 270 PRO. Als neuestes Mitglied der PRO-Serie will der geschlossene Over-Ear-Kopfhörer mit ehrlichem Studio-Sound, bequemen Velours-Ohrpolstern und hochwertiger Verarbeitung zu einem erschwinglichen Preis überzeugen. Das Design ist kompakt, erscheint flexibel und soll seine Stärken sowohl bei langen Sessions im Heimstudio als auch unterwegs ausspielen. Ideal geeignet ist er, so der Hersteller, für Musikproduktionen, Podcast-Aufnahmen oder Üben eines Instrumentes. Im Fokus steht die hohe Klangperformance.

Die PRO-Serie hat bereits einige hochwertige Kopfhörermodelle hervorgebracht, die uns auch im Test überzeugen konnten. Mit dem neuen DT 270 PRO, der sich bereits auf dem Weg zu uns in die Redaktion befindet, soll professioneller Studioklang einer breiten Zielgruppe zugänglich gemacht werden. Für 99 Euro ist das Over-Ear-Headphone erhältlich und visiert sowohl Einsteiger als auch erfahrenere Anwender an, die etwas für unterwegs suchen.

beyerdynamic DT 270 PRO

Ansicht von vorne

Flexibler Einsteiger mit praktischem Zubehör

Seines günstigen Preises zum Trotz möchte der DT 270 PRO mit bewährten, hochwertigen Eigenschaften der PRO-Serie begeistern. Mit familiärer Klangauslegung, hohem Tragekomfort und einem Lieferumfang, der für die günstige Preisklasse eher untypisch ist. Mit dabei sind bequem anliegende Velours-Ohrpolster, die man auch problemlos austauschen kann. Ersatz gibt es im beyerdynamic Shop.

Gegenüber anderen Modellen der Baureihe setzt der DT270 PRO aber auf ein kompakteres Design und passt sich flexiblen Produktionsbedingungen an. Es ist ein beidseitiger Kabelanschluss möglich und in Kombination mit dem USB-C-auf-3,5-mm-Adapter im Lieferumfang lässt er sich mühelos mit einem Smartphone oder Tablet verbinden. Die Impedanz von 45 Ohm und sein geringes Gewicht von lediglich 194g unterstreichen den Anspruch an Vielseitigkeit seitens des Herstellers. Schließlich findet man beiliegend auch noch einen Transportbeutel.

Kabel und Adapter

Klinke auf USB-C

Bag im Lieferumfang

Klang- und Materialqualität auf PRO-Niveau

Eigene Hörtests werden erfolgen, sobald der Neuzugang im beyerdynamic-Portfolio bei uns eingetroffen ist. Bis dahin versprechen die Klangexperten aus dem Norden Baden-Württembergs einen ausgewogenen, detaillierten Sound auf Studio-Niveau. Unabhängig davon, ob man den DT 270 PRO für Musik-Recordings, Podcast-Interviews oder für die Instrumentenaufnahme verwendet. Neben modernen Messungen wurde bei der Entwicklung des neuen Modells auch Nutzerfeedback berücksichtigt. Mit dem Ergebnis einer Klangsignatur mit klaren, unaufdringlichen Bässen, natürlichen Mitten und detaillierten, angenehm weichen Höhen.

Bei Material und Verarbeitung setzt man ebenfalls auf Bewährtes. Die Federstahlkonstruktion im Inneren des gepolsterten Kopfbügels verleiht zuverlässigen Halt. Der Aufbau ist gleichzeitig biegsam und leicht, um für hohen Tragekomfort zu sorgen. Da man den DT 270 PRO voraussichtlich länger auf den Ohren trägt, ist dies ein besonders wichtiger Punkt. Zudem will das Gehäuse mit hoher Robustheit glänzen und auch bei häufigem, intensiven Gebrauch lange Freude am Gerät garantieren.

„Mit dem DT 270 PRO machen wir die DNA unserer beliebten PRO-Serie für noch mehr Menschen zugänglich“, erklärt Ante Mihalj, Produktmanager bei beyerdynamic. „Wir wollten einen Kopfhörer entwickeln, der originalen PRO-Sound für Einsteiger:innen und erfahrene Musikschaffende bietet – und genau das ist uns mit dem DT 270 PRO gelungen. Wir freuen uns, das Portfolio um diesen vielseitigen Neuzugang mit Studio-Charakter erweitern zu können.“

Seitliche Ansicht

Verfügbarkeit und Preis

Der DT 270 PRO ist ab dem 14. Oktober 2025 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99,00 Euro im Online-Shop auf www.beyerdynamic.de, bei Amazon und im Fachhandel erhältlich.

Weitere Informationen direkt bei beyerdynamic:

Special: Philipp Kind

Fotos und Grafiken: beyerdynamic