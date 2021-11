"Night-Special": Die neuen Aktivlautsprecher Nubert nuPro SP-200 und nuPro SP-500

Noch am späten Abend möchten wir unsere Leser noch über Neuigkeiten aus dem Hause Nubert informieren: Die schwäbische Manufaktur stellt innerhalb der nuPro-Familie eine neue Produktlinie vor, die zusätzlich zu den nuPro X-RC-Modellen auf den Markt kommt. Die beiden aktiven "Soundpaare" nuPro SP-200 und SP-500 gehen zum Jahrensende auf Kundenfang und können bereits auf den Produktseiten vorbestellt werden:

Produktseite nuPro SP-200, aktueller Liefertermin KW 49, Preis 849 EUR/Paar

Produktseite nuPro SP-500, aktueller Liefertermin KW 52, Preis 1.365 EUR/Paar

Nachdem Preise und die Liefertermine geklärt wären, wenden wir uns nun der Zielgruppe zu, die Nubert für die neuen Lautsprecher auserkoren hat. Wir erlauben uns, zu zitieren:

"Das kompakte Boxenduo nuPro SP-200 und die hochaufragenden Standlautsprecher nuPro SP-500 sprechen preisbewusste HiFi-Enthusiasten, Filmbegeisterte, Musikschaffende und Gamer an, welche moderne Aktivlautsprecher mit hochauflösender Klangqualität, einfacher Bedienung und zukunftssicherer Konnektivität suchen. Die beiden Neuzugänge vereinen die Funktionsvielfalt einer aktuellen Stereoanlage in der formschönen Gestalt zweier Lautsprecherpaare."

nuPro SP-500 in Schwarz mit Gitter

nuPro SP-500 in Weiß mit Gitter

Dass die nuPro SP-Modelle beide ausgezeichnet aussehen und einen enorm edlen Eindruck hinterlassen, das verdeutlichen die ersten Fotos auf jeden Fall. Aber auch die Ausstattung kann sich sehen lassen: Nubert sieht bei diesem Modell die Bluetooth-Datenübertragung als Key Feature. Über den integrierten Drahtlos-Empfänger nehmen die nuPro-SP-Lautsprecher Verbindung zu Smartphones, Tablets, Laptops und anderen Mobilgeräte auf, dank Support für aptX HD, aptX Low Latency und AAC auch in hochauflösender Qualität.

Die nuPro SP-200 in schwarzer Version

nuPro SP-200 in weißer Variante, hier offen ohne Gitter

Natürlich finden sich auch für die Einbindung klassischer HiFi- und Heimkinogeräte verschiedene analoge und digitale Eingänge. Und auch den Sound beim Fernsehen oder beim Betrachten eines Films pushen die Neuheiten entschlossen, denn Fernseher finden am HDMI/eARC-Port Anschluss, der neben Ton- auch Kommandosignale empfängt und so die bequeme Steuerung der Lautsprecher mit der TV-Fernbedienung ermöglicht. Streaming-Serien, Fernsehsendungen und Filme mit DTS- oder Dolby-Soundtrack bereiten Nuberts Aktivlautsprecher dank des eingebauten Surround-Decoders optimal für die Stereoausgabe auf.

Die nuPro SP-200 und SP-500 sind nur als Set erhältlich und werden auf die klassische Art und Weise mittels eines Signalkabels für den Stereobetrieb gekoppelt. Aufbau und Anschluss sind zügig erledigt. Die Steuerung erfolgt wahlweise über die mitgelieferte wertige Fernbedienung oder mithilfe eines Drehknopfs am Master-Speaker, der auch alle Quellen und die Stromversorgung aufnimmt. Ein durchscheinender LED-Ring gibt Auskunft über den Betriebszustand und die aktuellen Einstellungen. Zu den flexibel nutzbaren Klangoptionen gehören eine Bass- und Höhenregelung, eine adaptiv arbeitende Loudness-Schaltung sowie Nuberts erfolgreiche „Hörizonterweiterung“ für eine breitere Bühnenabbildung. Auch der clevere „Voice+“-Algorithmus, der die Sprachverständlichkeit bei Filmen und TV-Sendungen verbessert, fehlt natürlich nicht.

Schickes Design

In den beiden Lautsprecherpaaren kommen die Hochleistungschassis aus der nuPro X-Baureihe zum Einsatz. Die Nubert nuPro SP-200 ist im klassischen Zwei-Wege-Bassreflex-Design aufgebaut, die SP-500 ist als Drei-Wege-Lausprecher ausgeführt. Die effizienten Digitalverstärker bieten ein Leistungspotential bis zu 180 respektive 240 Watt in jeweils vier Kanälen. Nubert verspricht auch bei den Neuentwicklungen ein realistisches, klares, ehrliches Klangbild, so wie wir es von den Schallwandlern aus Schwäbisch-Gmünd seit Generationen schätzen. Mit dieser durchdachten Auslegung empfehlen sich die nuPro SP-Soundpaare für Musikmaterial, aber auch für Filmton ohne Einschränkung.

Neben der Verwendung als klassische Stereoanlage oder im Heimkino empfehlen sich die Soundpaare auch für den Einsatz als Schreibtischboxen am Rechner, für anspruchsvolle Gamer oder für Musikprofis, die eine günstige, aber hochwertige Monitorlösung suchen, die durch Dynamik und Pegelfestigkeit glänzt.

Saubere, schicke Gestaltung auch aus seitlicher Perspektive

Die nuPro SP-200 und nuPro SP-500 sind, wie eingang schon erwähnt ab sofort im Nubert Direktvertrieb zum Paarpreis von 845 Euro beziehungsweise 1.365 Euro bestellbar und werden noch im Dezember 2021 ausgeliefert. Wer bis zum 31.12.2021 ordert, erhält die optionale Garantieverlängerung auf 5 Jahre gratis dazu.

Technische Daten Nubert nuPro SP-200 (Werte für eine Box)

Bestückung:1 x Hochtöner mit 25-mm-Seidengewebekalotte, 1 x Tief-/Mitteltöner mit 148-mm-Polypropylenmembran

Frequenzgang (± 3 dB): 46 – 22.000 Hz

Nennleistung:20 W + 40 W

Musikleistung: 30 W + 60 W

Stand-by Leistungsaufnahme: ca. 0,5 W

Anschlüsse: HDMI mit ARC, eARC und CEC, Stereocinch, S/PDIF, Toslink, Sub-Out, Bluetooth-Empfänger mit aptX-HD- & AAC-Support (Bluetooth 5)

Decoding:Dolby Digital (AC3), DTS Digital Surround, PCM bis 96 kHz/24 bit

Abmessungen (H x B x T): 33,3 x 18,5 x 23,7 cm (mit Abdeckungen)

Ausführungen:Schwarzer oder Weißer Schleiflack, farblich passende Stoffabdeckung

Technische Daten Nubert nuPro SP-500 (Werte für eine Box)

Bestückung: 1 x Hochtöner mit 25-mm-Seidengewebekalotte, 3 x Tief-/Mitteltöner mit 148-mm-Polypropylenmembran

Frequenzgang (± 3 dB): 33 – 22.000 Hz

Nennleistung: 20 W + 60 W

Musikleistung: 30 W + 90 W

Stand-by Leistungsaufnahme: ca. 0,5 W

Anschlüsse: HDMI mit ARC, eARC und CEC, Stereocinch, S/PDIF, Toslink, Sub-Out, Bluetooth-Empfänger mit aptX-HD- & AAC-Support (Bluetooth 5)

Decoding: Dolby Digital (AC3), DTS Digital Surround, PCM bis 96 kHz/24 bit

Abmessungen (H x B x T): 103,2 x 27,3 x 33,6 cm (mit Abdeckungen und Füßen)

Ausführungen: Schwarzer oder Weißer Schleiflack, farblich passende Stoffabdeckung

Unser Fazit

Wir sind schon sehr gespannt auf die ersten Testmuster und hoffen, bald "versorgt" zu werden. Die technischen Eigenschaften lesen sich interessant, die Ausstattung ist gut und der Preis scheint, Nubert-typisch, fair zu sein.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Nubert

Datum: 17. November 2021

Tags: aktiver Lautsprecher