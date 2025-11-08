Mitteldeutsche HiFi-Tage 2025: der Auftritt der Drei H Vertriebs GmbH mit Takumi, Lyngdorf und Spendor

Die Drei H Vetriebs GmbH ist mit einer äußerst hochwertigen Kette bei den Mitteldeutschen HiFi-Tagen aus dem äußerst hochwertigen und exklusiven Marken-Portfolio zugegen. Wir präsentieren in diesem Special Komponenten von Spendor Audio, Lyngdorf, Takumi sowie Chord - es war ein wirklich abwechslungsreicher Aufenthalt im Raum Potsdam in der ersten Etage.

Spendor Audio A-Serie

Spendor A7.2

Als Lautsprecher setzt man auf den britischen Anbieter Spendor Audio, in den späten 1960er Jahren vpn Spencer und Dorothy Hughes gegründet ("Spen" und "Dor" - daher der Name). Das Besondere bei Spendor Audio ist, dass sämtliche Lautsprecher in Großbritannien entworfen, entwickelt und auch gebaut werden: In der Fabrik in Sussex wird jeder Spendor Audio-Lautsprecher gefertigt. Große Pluspunkte sämtlicher Spendor Audio-Lautsprecher ist die einfache Aufstellung und die unkomplizierte Kombination mit unterschiedlichen HiFi-Elektronik-Ketten. Im zeitlos-minimalistischen, schicken Design kommen alle Spendor Audio-Lautsprecher daher.

Sockel mit Logo

Klanglich wird ein echter, transparenter, musikalischer Klang versprochen - und schon der Lautsprecher der A-Serie, den wir in Leipzig hören konnten, machen hier Ernst: Der Spendor Audio A7.2 (Paarpreis 4.995 EUR) erfreut durch offenen, lebendigen, realistischen und zugleich homogenen Sound.

Zweiwege-Lautsprecher

Der wahlweise in Eiche Schwarz, Satin Weiß, Eiche Natur oder Walnuss (in Kombination mit einem Sockel in Satinschwarz) erhältliche Zweiwege-Bassreflex-Standlautsprecher ist mit einem neu entwickelten, 27 mm messenden Soft Dome Hochtöner bestückt. Als Tief-/Mitteltöner agiert beim A7.2 ein 18 cm Chassis mit einer EP77-Polypropylenmembran.

Hochtöner

Tiefmitteltöner

Der schlanke, klassische, nie aus der mode kommende Schallwandler ist für Verstärker mit 25 bis 200 Watt Leistung ausgelegt, und ist dauerhaft mit 150 Watt maximal belastbar. Die Nennimpedanz liegt bei 6,75 Ohm (minimal 5,4 Ohm), und die Empfindlichkeit gibt Spendor Audio mit 85 dB (1W/1m) an.

Toller Schallwandler zum fairen Kurs

Der typische Frequenzgang im Raum beträgt 33 Hz bis 27 kHz - wer Exklusivität und feinen Sound zum erstaunlichen Preis schätzt, wird beim A7.2 definitiv fündig.

Lyngdorf TDAI-2210

Der Lyngdorf TDAI-2210 im Einsatz

Die Spendor-Lautsprecher aus der A-Serie bekommt natürlich auch ein klares und kraftvolles Signal zugespielt, das vom Lyngdorf TDAI-2210 stammt, einem gleichermaßen kompakten wie voll ausgestatteten sowie hochwertigen Stereo-Streamingverstärker. Mit zahlreichen digitalen Eingängen, die beispielsweise USB-C, HDMI 2.1 umfassen, analogen Eingängen, optionalen modularen Upgrades, einer integrierten Streaming-Plattform und der äußerst effektiv arbeitenden RoomPerfectTM-Kalibrierung tritt der Lyngdorf TDAI-2210 an. Die im Inneren arbeitenden Verstärkerzüge leisten 2 x 210 Watt an 4 Ohm, und daher besitzt der TDAI-2210 die nötige Souveränität, um auch mit Lautsprechern, die Leistung benötigen, kompromisslos gut zusammen zu arbeiten.

Zu den Endstufen müssen wir noch etwas weiter ausholen, denn mit ihnen hängt die Abkürzung „TDAI“ im Produktnamen zusammen. „TDAI“ steht für "True Digital Amplifier Integrated", was heißt, dass die Verstärkung zu 100 % digital erfolgt, ohne jegliche analoge Wandlung bis kurz vor die Lautsprecherausgangssektion. Das digitale Signal versorgt die Lautsprecher direkt, während das Lautstärkerad die Verstärkungsspannung in der Ausgangsstufe regelt. Diese sehr präzise arbeitende Lyngdorf Technologie eliminiert verschiedene analoge Komponenten sowie Signalwege, die für Grundrauschen, Übersprechen und Verzerrungen verantwortlich sind. Dieses Verstärkerprinzip garantiert daher eine reine, dynamische und authentische Klangqualität bei allen Lautstärken.

Großer Touchscreen, großer Drehregler

Der gesamte Umgang mit dem Lyngdorf TDAI-2210 gestaltet sich völlig problemlos, denn der Touchscreen und das Bedienmenü sorgen für eine komfortable Bedienung. Der Bildschirm führt durch die Ersteinrichtung, unterstützt bei der Verwendung aller Funktionen, garantiert eine individuelle Anpassung des Verstärkers und ermöglicht bequemes Musikstreaming. Die Lyngdorf-Entwickler spendieren dem Bildschirm eine seidenglatte Echtglas-Oberfläche für bestes Fingergefühl, und es kommt kaum zu sichtbaren Fingerabdrücke und die Darstellung ist farblich echt sowie brillant.

Wichtig ist auch: Der TDAI-2210 ist mit Lyngdorfs hochentwickelter RoomPerfect™ Technologie für exzellenten Klang in nahezu allen denkbaren Hörumgebungen ausgestattet. Die Kalibrierung beinhaltet zahlreiche unterschiedliche raumakustische Probleme wie beispielsweise Bassdröhnen, Bassmangel, ungleichmäßiger Bass, sowie diffuse Klangbbildung. RoomPerfect™ eliminiert diese den Klang negativ beeinflussenden Störungen im digitalen Bereich und macht es den Lautsprechern möglich, in jedem Raum bestmöglich die jeweiligen Stärken auszuspielen - ohne dass der Klang lediglich linearisiert wird. Darüber hinaus ist RoomPerfect™ dank der Lyngdorf App bequem zu handhaben, kein Computer, keine Software und keine Kalibrierungskenntnisse werden benötigt.

Qualitativ erstklassig

Der TDAI-2210 wird nach maximalen Qualitätsstandards direkt bei Lyngdorf Audio in Dänemark hergestellt. Jedes einzelne Gerät wird einem 24-stündigen Test unterzogen, bei dem sämtliche Eingänge sowie Ausgänge angesprochen werden. Auch betreibt man beide Verstärkerkanäle unter Last, um genau zu prüfen, ob sämtliche angegebenen Messwerte erfüllt werden. Dieses Vorgehen sorgt bei jedem TDAI-2210 für höchstmögliche Leistung, beste Qualität und Langlebigkeit.

Takumi Plattenspieler level 2.1 DC

Takumi level 2.1

Takumi ist neu unter den erlesenen Marken der Drei H Vetriebs GmbH, und der level 2.1 Plattenspieler ist direkt mit nach Leipzig gekommen. Er liegt ohne System bei 1.795 EUR, im Bundle mit dem extrem hochwertigen Kin MC Tonabnehmer werden 3.499 EUR fällig. Beim Kin handelt es sich um einen Rubin-Nadelträger mit nacktem fein-elliptischen Schliff 5/15 µm, einer Spule aus 6N OCC, einer Impedanz von 4,7 Ohm, einem darstellbaren Frequenzbereich von 15–25.000 Hz (±2 dB Ausgangsspannung 0,28 mV), einer Kanaltrennung > 28 dB, einer Kanalbalance < 0,3 dB, einer Auflagekraft 1,6–2,0 Gramm, einer empfohlenen Auflagekraft 1,8 Gramm, einer Nadelnachgiebigkeit 15 µm/mN, und einem Gewicht 9 Gramm. Die empfohlene Abschlussimpedanz liegt bei 100–330 Ohm. Insgesamt starten die fünf passenden Tonabnehmer bei 450 EUR und gehen bis hoch auf 2.600 EUR. Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass Takumi seine Tonabnehmer bei Skyanalog bauen lässt.

Sicht von oben

Stellen wir nun den level 2.1 mit auf hochpräzisen CNC-Maschinen hergestellten, resonanzarmen Acryl-Gehäuse vor. Er ist ein langlebiger und wartungsfreundlicher Plattenspieler, der schlichtweg für sich spricht. Trends oder Moden sind ihm völlig gleichgültig, seine Basis aus fundierter Ingenieurskunst bleibt von solchen Erscheinungen unangetastet. Bei jedem einzelnen Bauteil, das Verwendung findet, spielt nur ein klarer, authentischer Klang als Ziel der Mission eine Rolle.

Tonabnehmer, Tonarm und sehr hochwertiger Standfuss für sicheren Halt

Das betrifft nicht nur das Gehäuse/Laufwerk, sondern auch den Tonarm mit einem Armrohr aus dünnwandigem Titan für maximale Steifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Zudem werden Vibrationen effizient vom Tonabnehmer-Körper in Richtung Lagerblock weitergeleitet, wo man die "Störenfriede" kontrolliert ableiten kann. Die Headshell ist bei Takumi fest mit dem Armrohr verbunden und daher nicht abnehmbar. Durch dieses Prinzip gibt es keine zusätzlichen Steckverbindungen oder Lötpunkte, die negativen Einfluss auf die Signalstabilität nehmen könnten.

Tonarm, hinterer Bereich

Der Tonarm setzt auf ein komplett kardanisch gelagertes System mit vorgespannten Präzisionslagern und bietet umfangreiche Justageoptionen (z.B. vertikaler Abtastwinkel über ein 3-Punkt-Basis-System, Azimuth-verstellung an der Headshell, Antiskating über reibungsfreies Magnetsystem). Ebenso findet sich eine integrierte Präzisionslibelle, damit man sicherstellen kann, dass das Chassis exakt in der Waage steht.

Man sieht also: Bei sämtlichen Details, bei der Materialwahl, dem mechanischen Aufbau, und auch beim Design des gesamten Gerätes stand nur eines im Fokus: Das akustische Maximum aus den Rillen der Schallplatte zu holen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, ist es natürlich von größtem Interesse, dass Chassis, Motor sowie Geschwindigkeitsregelung perfekt zusammenarbeiten. Eine ruhige, gleichmäßige Rotation soll unter allen Umständen gewährleistet sein.

Der level 2.1 besitzt einen leisen Gleichstrommotor und einen Riemenantrieb. Für letzteren hat sich der Hersteller entschieden, da jede Art von Vibrationen konsequent vermieden werden sollen - der Motor ist in einem eigenen, vom Chassis getrennten Gehäuse verbaut. Darüber hinaus, zusätzlich zur Entkopplung, setzt Takumi auf ein Sensorsystem, das die Drehgeschwindigkeit des Plattentellers kontinuierlich misst. Dabei arbeitet ein Magnetkranz unter dem Subteller mit einem Hallsensor im Gehäuse zusammen, um in Echtzeit Rückmeldung geben zu können.

Kommen wir zum Plattenteller-System. Der Plattenteller besteht aus Acryl und wiegt 1,15 kg. Der Subteller wird aus massivem, in einem Stück gefrästen Aluminium hergestellt. Er ist präzise ausgewuchtet und schwer genug, um den Haupttteller tragen zu können. Im Zentrum des ganzen Systems ist eine Lagerachse aus dem extrem harten Werkstoff Keramik untergebracht, im Sinne möglichst geringer Reibung. Die Achse arbeitet in einem äußerst exakt hergestellten Lagergehäuse aus Messing. Zwischen dem Haupt- und dem Subteller verbaut Takumi Gummipuffer, die Mikrostöße absorbieren.

Um den Plattenspieler perfekt zu entkoppeln, setzt der Hersteller auf ein 3-Punkt-Auflagesysem. Es befinden sich drei anstatt vier Füße unter dem level 2.1. Der Grund: Drei Punkte definieren immer eine stabile Ebene, auch auf unebenem Untergrund. Daher steht der Plattenspieler grundsätzlich unerschütterlich fest und kann nicht kippeln oder wackeln. Natürlich ist jeder der drei Füße in der Höhe einstellbar und sie verfügen über eine integrierte Schwingungsdämpfung. Zudem setzt man auf ein fest verbundenes Phonokabel, das direkt mit der internen Verdrahtung des Tonarms verlötet ist.

SpeedPod

Ein wirklich smartes Detail noch: Die Geschwindigkeit des Plattentellers wird mit dem SpeedPod gesteuert, einer kleinen, schicken externen Steuereinheit. Mittels des SpeedPods kann man einfach zwischen 33 und 45 Umdrehungen/Minute umschalten, und exakte Anpassungen in 0,01 U/min-Schritten sind perfekt dazu geeignet, um auch ältere Schallplatten hinsichtlich der korrekten Geschwindigkeit richtig gut klingen zu lassen, oder fürs präzise Anpassen/Abstimmen je nach Gehör.

Für HiFi-Liebhaber sehr interessant ist die Aussage, dass der level 2.1 mit höchstem Realitätssinn ans Werk geht. Er ergänzt den puren Klang um keine Farbe und um keine Charakteristik. Genau das, was sich in den Rillen der Schallplatten befindet, wird auch wiedergegeben, mit präzisem Timing, sauberer Detaillierung und authentischer Räumlichkeit.

Wir halten dieses Konzept, vor allem in Anbetracht der durchaus fairen Preisklasse, für enorm interessant. Viel Liebe zum Detail, ein toller Klang, viel Materialaufwand und eine zeitlose Optik sprechen für den level 2.1.

Unser Fazit

Es hat sich definitiv gelohnt - wer einmal Komponenten sehen und hören möchte, die zum absolut vertretbaren Preis etwas Besonderes sind, der lag bei der Drei H Vetriebs GmbH genau richtig. Feine, bezahlbare Spendor Audio Lautsprecher aus Großbritannien, ein leistungsstarker Streaming-Verstärker der Edelmarke Lyngdorf, ein toller, fundiert und durchdacht konstruierter Plattenspieler von Takumi waren wirklich eine außergewöhnliche Kombination.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 08. November 2025