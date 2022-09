News

Universal: "NOPE" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal kündigt den Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Verkaufsstart von "NOPE" für den 10.11.2022 an. Beide Blu-ray-Varianten werden mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Der SciFi-Horror-Thriller von "Get Out" und "Wir"-Regisseur Jordan Peele wird bereits ab dem 13.10.2022 in einer 4K-Version u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich sein. Bei Apple wird der Film auch inklusive einem englischen Dolby Atmos-Mix angeboten.

Die Ultra HD Blu-ray erscheint als reine 4K-Version ohne zusätzliche Blu-ray Disc. Neben den Standard-Editionen sind auch ein Blu-ray-Steelbook sowie exklusiv bei Amazon.de auch ein Ultra HD Blu-ray-Steelbook geplant.

bereits erhältlich:

NOPE (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1 (HDR10)

Anzeige



Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

UNVERÖFFENTLICHTE SZENEN (DER WANDERER, MALLORY, DAS ANGEBOT, ANGRIFF AUF TERRY, VORSICHT)

GAG REEL

SCHATTEN – DAS MAKING-OF VON NOPE (Jordan Peele gewährt gemeinsam mit den Darstellern und der Crew einen 56-minütigen exklusiven Blick hinter die Kulissen von NOPE.)

NENNEN WIR ES JEAN JACKET

DER GEHEIMNISVOLLE MANN VON MUYBRIDGE

NOPE (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Anzeige

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

UNVERÖFFENTLICHTE SZENEN (DER WANDERER, MALLORY, DAS ANGEBOT, ANGRIFF AUF TERRY, VORSICHT)

GAG REEL

SCHATTEN – DAS MAKING-OF VON NOPE (Jordan Peele gewährt gemeinsam mit den Darstellern und der Crew einen 56-minütigen exklusiven Blick hinter die Kulissen von NOPE.)

NENNEN WIR ES JEAN JACKET

DER GEHEIMNISVOLLE MANN VON MUYBRIDGE

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.