"TesseracT: War Of Being" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc und als CD/LP

Die Prog Metal-Band TesseracT veröffentlicht im September ihr neues Album "War Of Being". Neben der einfachen CD und LP erscheint "War Of Being" auch in einer auf 1500 Exemplare weltweit limitierten "Hardback Book Edition" mit einem 68-seitigen gebundenen Buch.

Das 3 Disc-Set enthält neben der CD auch noch eine DVD und Blu-ray Disc mit Hi Res Audio Stereo & 5.1-Abmischungen sowie einem rund 40 Minuten langen Making of. Auf der Blu-ray Disc ist das komplette Album zusätzlich noch mit einem Dolby Atmos-Mix zu finden. Die Blu-ray Disc wird auch einzeln angeboten.

"TesseracT: War Of Being" wird ab dem 15.09.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting

Natural Disaster Echoes The Grey Legion Tender War Of Being Sirens Burden Sacrifice

