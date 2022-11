News

Sky WOW-Abos zum "Black Friday" mit 50% Rabatt

Sky bietet zum "Black Friday" die Streaming-Abos von WOW mit 50% Rabatt für 6 Monate an. So reduziert sich der Preis für WOW Serien mit Highlights wie "House of the Dragon" auf 4,99 EUR, für WOW Serien & Film auf 7,49 EUR und für WOW Live Sport inklusive den Sky Fußball-Bundesliga-Kanälen auf 14,99 EUR pro Monat. Außerdem lassen sich WOW Serien und Film mit WOW Live Sport im Bundle für insgesamt 22,48 EUR im Monat abonnieren.

Die Angebote der WOW Black Week mit 50% Rabatt haben eine Mindestvertragslaufzeit von 6 Monaten. Zum Ende der Mindestvertragslaufzeit ist eine monatliche Kündigung möglich. Erfolgt diese nicht, laufen die Abo zu den regulären Preisen weiter.

Auch bei Sky gibt es zum "Black Friday" besondere Angebote: Als Sky Cyberweek Deal ist das Sky Komplett-Abo für 30 EUR/Monat inklusive 100 EUR Amazon-Gutschein erhältlich.

www.wowtv.de

